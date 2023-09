Il a parcouru en solo 3 000 km en canot à travers les Territoires du Nord-Ouest – avec l’aide d’un étranger au plus bas.

Calem Watson a ramené son canot jusqu’au rivage à Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 16 septembre, mettant fin à un voyage épique qui l’a vu pagayer 3 000 kilomètres à travers la vaste nature sauvage des Territoires du Nord-Ouest, complètement seul.

L’homme de 24 ans de Regina a terminé son voyage — 125 jours après son départ de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest — avec un amour accru pour le Nord, le canotage et le temps qu’il a passé seul.

Mais il a déclaré que ce sont les amitiés qu’il a développées et les personnes qu’il a rencontrées en cours de route qui ressortent comme les moments forts de l’aventure.

« Ce qui semble inhabituel pour un long voyage seul dans la nature, mais il y a des gens vraiment incroyables là-haut dans ces communautés isolées », a déclaré Watson. Les éditions du matin Stefani Langenegger.

« La grande majorité de ce voyage était sans personne. Mais quand j’arrivais dans un endroit, généralement dès que j’y arrivais, cela ne me prenait que quelques minutes avant de rencontrer quelqu’un qui, vous savez, serait juste essayant de m’aider autant que possible.

Écoutez Langenegger interviewer Watson : Un homme de Regina a terminé une quête épique. Calem Watson a parcouru 3 000 kilomètres en canot à travers des rivières et des lacs, en route vers l'océan Arctique. Il a commencé à Fort Smith – là où l'Alberta rencontre les Territoires du Nord-Ouest – en mai. Il vient de terminer la semaine dernière. Calem a 24 ans et il a fait le voyage en solo.

Des mois de planification ont été consacrés au voyage.

Watson a soigneusement tracé son itinéraire, rassemblé et testé ses fournitures et envoyé des colis de nourriture à des endroits prédéterminés le long de son itinéraire.

De retour chez eux à Regina, ses parents Shawndra et Justin Watson ont suivi le voyage de leur fils, en suivant ses mouvements grâce au GPS.

Shawndra a déclaré que l’une des premières choses qu’elle faisait chaque jour était de vérifier l’emplacement de Calem.

« C’est un mélange d’émotions », a déclaré Justin. « Nerveux, peut-être un peu effrayé… et une fierté infinie de poursuivre son rêve. »

Les nerfs de Justin et Shawndra n’étaient pas totalement infondés. Il y a eu des moments où la batterie de l’appareil GPS est tombée en panne et la famille a perdu le contact avec Calem.

« C’est effrayant », a déclaré Shawndra.

À un moment donné, Calem est tombé malade d’une grave infection au pied.

Selon Justin, les problèmes ont commencé après un portage de trois jours à travers des tourbières froides et marécageuses, Calem portant son lourd équipement.

Les pieds de Calem sont devenus engourdis et sont devenus blancs, ce que Justin a comparé au pied des tranchées, une maladie dont souffraient les soldats pendant les guerres mondiales.

« Ses orteils sont alors devenus violets et ont contracté une grave infection. »

Calem était à 30 jours de marche d’un centre médical et un hydravion ne pouvait pas accéder à la zone à cause des incendies de forêt, a expliqué Justin.

Justin a pu rejoindre les gens de la petite communauté de Deline, dans les Territoires du Nord-Ouest, à 544 kilomètres au nord-ouest de Yellowknife, et lui a expliqué le sort de son fils.

Il a déclaré que le chef et les anciens se sont rencontrés pour élaborer un plan. Ce plan impliquait que Bruce Kenny fasse le plein de son bateau, récupère du sel pour l’infection et une trousse de premiers soins et emmène son bateau sur 250 kilomètres à travers le Grand Lac de l’Ours, le plus grand lac entièrement au Canada, pour livrer des fournitures médicales à Calem. Au total, cela représentait un voyage aller-retour de 500 kilomètres pour le résident de Deline.

« Bruce a eu [Calem’s] Garmin m’a coordonné et l’a trouvé à terre le lendemain », a déclaré Justin, ajoutant que Kenny avait envoyé des vidéos et des photos pour assurer aux parents de Calem que leur fils allait bien.

« C’est incroyable qu’un étranger fasse ça », a déclaré Justin.

Calem a finalement pu pagayer jusqu’à Deline, papa. 533, où le peuple fit préparer un repas et l’invita à un rassemblement spirituel.

Calem a pu poursuivre son voyage et a accosté à Tuktoyaktuk le 16 septembre, terminant son voyage sur les rives de l’océan Arctique avec ses parents, ses grands-parents et son frère qui attendaient pour l’accueillir.

Calem a déclaré qu’il avait filmé son voyage et qu’il tenait également un journal, dans l’espoir de transformer un jour l’aventure en film ou en livre.

« Tout ce voyage a changé la vie de nous tous », a déclaré Shawndra.