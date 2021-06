Il a mis en garde Apple contre les risques en Chine. Puis ils sont devenus réalité.

Doug Guthrie a passé 1994 à faire du vélo à une vitesse entre les usines de Shanghai pour une thèse sur l’industrie chinoise. En quelques années, il était l’un des principaux experts américains sur le tournant de la Chine vers le capitalisme et aidait les entreprises à s’aventurer vers l’Est. Deux décennies plus tard, en 2014, Apple l’a embauché pour l’aider à naviguer peut-être sur son marché le plus important. À ce moment-là, il s’inquiétait de la nouvelle direction de la Chine. Le nouveau dirigeant chinois, Xi Jinping, s’appuyait sur les entreprises occidentales pour renforcer son emprise sur le pays. M. Guthrie s’est rendu compte que peu d’entreprises étaient des cibles plus importantes ou plus vulnérables qu’Apple. Il a assemblé presque tous les appareils Apple en Chine et a fait de la région son deuxième marché de vente. M. Guthrie a donc commencé à visiter l’entreprise avec un diaporama et une conférence pour sonner l’alarme. Apple, a-t-il dit, n’avait pas de plan B.

« J’allais voir des chefs d’entreprise, et je me dis : ‘Vous comprenez qui est Xi Jinping ? Écoutez-vous ce qui se passe ici?’ », a déclaré M. Guthrie lors d’une interview. « C’était ma grande carte de visite. » Ses avertissements étaient prémonitoires. La Chine a pris un virage nationaliste et autoritaire sous M. Xi, et des entreprises américaines comme Apple, Nike et la National Basketball Association sont confrontées à un dilemme. Si faire des affaires en Chine reste souvent lucratif, cela nécessite aussi de plus en plus des compromis inconfortables.

Cette tendance soulève la question de savoir si, au lieu d’autonomiser le peuple chinois, l’investissement américain dans le pays a autonomisé le Parti communiste chinois. « Il a toujours été difficile pour les entreprises occidentales de faire des affaires en Chine, mais à bien des égards, les défis ont changé », a déclaré Samm Sacks, spécialiste de la Chine à la New America Foundation, un centre de recherche non partisan, qui consulte pour les entreprises américaines. « Le Parti communiste a fermement le contrôle, et les entreprises occidentales et chinoises du secteur privé ont été attaquées. »

L’arc de carrière de M. Guthrie et sa vision évolutive de la Chine racontent l’histoire de la danse compliquée de l’industrie occidentale avec le pays au cours des trois dernières décennies. M. Guthrie et de nombreux dirigeants, politiciens et universitaires avaient parié que les investissements occidentaux en Chine conduiraient le pays à se libéraliser. Il est maintenant clair qu’ils ont mal calculé. « Nous nous sommes trompés », a déclaré M. Guthrie. « Le joker était Xi Jinping. » Ces dernières années, la Chine a fermé le site Web de Marriott après avoir répertorié le Tibet et Taïwan comme pays distincts dans une enquête auprès des clients. Il a suspendu les inscriptions à LinkedIn après que le site n’a pas censuré suffisamment de contenu politique. Et le Parti communiste a appelé au boycott des entreprises occidentales de vêtements qui critiquaient les pratiques de travail forcé au Xinjiang, une région chinoise où le gouvernement réprime les Ouïghours, la minorité ethnique musulmane du pays. Apple, plus que toute autre entreprise, a été vulnérable à la ligne plus dure du gouvernement. En conséquence, au cours des dernières années, Apple a fait des compromis en Chine qui sapent les valeurs que ses dirigeants ont placées au centre de sa marque. Pour apaiser les autorités et maintenir ses activités mondiales, Apple a mis en danger les données de ses clients chinois et a aidé la vaste opération de censure du gouvernement chinois, a rapporté le New York Times le mois dernier. L’entreprise a dit il suit la loi en Chine et fait tout son possible pour sécuriser les données de ses clients. « Nous n’avons jamais compromis la sécurité de nos utilisateurs ou de leurs données en Chine ou partout où nous opérons », a déclaré un porte-parole d’Apple. Il a ajouté que M. Guthrie avait été un employé de niveau intermédiaire et n’avait pas défini de politique chez Apple.