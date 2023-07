« Il a le meilleur des trois mondes »: Novak Djokovic dit que Carlos Alcaraz a des éléments de Roger Federer, Rafael Nadal et son propre jeu

À l’approche de Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz a été qualifié de mélange de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic par son entraîneur Juan Carlos Ferrero.

C’était un compliment aussi important que possible étant donné que le trio de Federer, Nadal et Djokovic a essentiellement dominé l’épreuve du simple masculin lors des tournois du Grand Chelem depuis plus de deux décennies maintenant.

La comparaison n’était pas loin de la vérité, même si Federer déconseillait de mettre autant de pression sur un jeune de 20 ans.

Djokovic n’a cependant aucun scrupule à accepter l’évaluation de Ferrero après qu’Alcaraz ait mis fin à l’invincibilité de quatre ans du Serbe à Wimbledon dimanche pour devenir le champion du simple messieurs.

«Je pense que les gens ont parlé au cours des 12 derniers mois environ de [Alcaraz’s] jeu composé de certains éléments de Roger, Rafa et moi-même. Je serais d’accord avec cela. Je pense qu’il a fondamentalement le meilleur des trois mondes », a déclaré Djokovic après avoir perdu dans un thriller épique en cinq sets.

« Il a cette résilience mentale et cette maturité pour quelqu’un de 20 ans. C’est assez impressionnant. Il a cette mentalité de taureau espagnol de compétitivité et d’esprit combatif et une défense incroyable que nous avons vue avec Rafa au fil des ans. Et je pense qu’il a de beaux revers glissants et qu’il a des similitudes avec mes revers. Les revers à deux mains, la défense, savoir s’adapter. Je pense que cela a été ma force personnelle pendant de nombreuses années. Il l’a aussi », a-t-il ajouté.

Un Alcaraz confiant s’est qualifié de « joueur complet » dans le passé et Djokovic est d’accord.

« Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête. Roger et Rafa ont leurs propres forces et faiblesses évidentes. Carlos est un joueur très complet. Des capacités d’adaptation incroyables qui, à mon avis, sont la clé de la longévité et d’une carrière réussie sur toutes les surfaces », a déclaré Djokovic.

En demi-finale de Roland-Garros 2023, Djokovic avait battu Alcaraz avant de remporter le titre et il savoure la perspective de sa rivalité avec le jeune.

«Il va être sur le Tour pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps je serai là. Cela ne fait que trois matches que nous avons joué l’un contre l’autre. Trois matchs très serrés. Deux déjà cette année dans les étapes ultérieures du Grand Chelem », a déclaré Djokovic.

C’était le deuxième titre majeur d’Alcaraz après avoir remporté l’US Open l’année dernière.

« J’espère que nous pourrons jouer à l’US Open. Pourquoi pas? Je pense que c’est bon pour le sport, 1 et 2 au monde face à face dans un thriller de près de cinq heures et cinq sets. Ça ne pourrait pas être mieux pour notre sport en général », a déclaré Djokovic.