Des gâteaux sans œufs ? Du fromage sans fromage ? Comme tout nouveau végétalien le sait, la courbe d’apprentissage la plus difficile consiste à reproduire les goûts et les textures de plats traditionnels sans ingrédients d’origine animale.

Heureusement, l’Australie vit l’âge d’or de la cuisine végétale. Bien que le véganisme soit pratiqué depuis longtemps par de nombreuses cultures, les restaurants et les chefs de tout le pays ont considérablement augmenté la variété de plats végétaliens disponibles ces derniers temps.

Ici, trois chefs végétaliens et propriétaires d’entreprise partagent leurs meilleurs conseils pour « véganiser » les recettes omnivores.

1. Saveurs de fromage : utilisez du tofu fermenté

Le tofu fermenté est salé et crémeux, et utilisé en petites quantités, il peut aider à obtenir les mêmes saveurs de fromage que celles que l’on retrouve dans les lasagnes. Photographie : Yoyochow23/Getty Images/iStockphoto

Lasagnes, macaronis au fromage, béchamel – comment obtenir le côté fromage de ces aliments réconfortants, sans le fromage lui-même ?

« L’ancienne façon de penser en matière de cuisine végétalienne consistait simplement à supprimer le fromage d’une recette. Mais un plat n’est pas complet tant qu’il ne contient pas tout », explique Shannon Martinez de Smith and Daughters de Melbourne.

Au moment de choisir un substitut digne de ce nom, elle suggère aux cuisiniers amateurs de considérer le rôle que joue le fromage dans un plat. « Le fromage est-il là pour donner la saveur salée de la feta, par exemple, ou le goût légèrement funky et plus fort du fromage bleu ?

La levure nutritionnelle est depuis longtemps un substitut incontournable pour les végétaliens. Mais Martinez n’est pas fan des flocons aromatisés et préfère le tofu fermenté (parfois connu sous le nom de tofu fermenté).

« Allez dans un supermarché asiatique et trouvez un pot », dit-elle. « Il a une odeur très forte… mais il a la meilleure saveur de fromage, et vous n’en avez besoin que d’une petite quantité. » Pour reproduire les saveurs de fromage dans une lasagne ou un macaroni au fromage, elle écrase un peu de tofu fermenté dans une sauce béchamel végétalienne.

2. Recettes sucrées-salées : infuser du lait de soja avec des aromates

Si vous trouvez la saveur du lait de soja trop forte, vous pouvez l’infuser d’arômes tels que les feuilles de laurier. Photographie : Burcu Atalay Tankut/Getty Images

Le lait de soja est un substitut courant au lait de vache, mais certains végétaliens ne sont pas fans du goût « soja ». Martinez suggère d’infuser le soja avec des arômes pour « neutraliser la saveur ».

« Disons que je veux faire une sauce béchamel, je fais infuser le lait de soja avec des feuilles de laurier, des grains de poivre, un demi-oignon brun, des feuilles de thym ou des tiges de persil », explique-t-elle.

Pour les recettes sucrées, Martinez suggère des arômes tels que le zeste d’orange, les bâtons de cannelle et les clous de girofle : « Cela dépend simplement du profil de saveur que vous souhaitez. »

Faites mijoter le lait de soja avec les ingrédients de votre choix, puis filtrez et laissez-le refroidir avant de l’ajouter à votre plat.

3. Cuisson : mélanger le substitut d’œuf avec l’aquafaba et l’acide tartrique

Si vous préparez une meringue sans œufs, ajoutez de l’aquafaba et de l’acide tartrique pour un maximum de moelleux. Photographie : Fascinadora/Getty Images/iStockphoto

Si vous utilisez un substitut d’œuf acheté en magasin pour la pâtisserie, Martinez suggère d’exploiter la puissance de l’aquafaba.

« Habituellement, avec le substitut d’œuf, vous ajoutez la poudre à l’eau et vous la mélangez. Remplacez l’eau par le liquide d’une boîte de pois chiches – l’aquafaba – et vous obtiendrez une texture plus moelleuse, et vous n’obtiendrez pas cette sensation terriblement dense que l’on peut parfois obtenir avec un substitut d’œuf.

Sacha Joannou de The Green Lion, un vendeur en ligne de plats et desserts à base de plantes, affirme que l’acide tartrique peut également renforcer le moelleux des meringues sans œufs.

« Pour moi, la texture est l’élément le plus important de la cuisine, car c’est la première chose que l’on remarque lorsque l’on mange, avant même la saveur », dit-il.

« Si vous utilisez de l’aquafaba pour faire de la meringue, l’ajout d’un peu d’acide tartrique comme stabilisant peut aider à lui donner cette texture épaisse et moelleuse. »

4. Pâte frite : utilisez du lait de riz assaisonné

Le lait de riz est plus sucré que ses homologues d’avoine ou de soja, ce qui en fait un ingrédient précieux dans la cuisine végétalienne du Sud. Photographie : Aflo Images/Getty Images

En frit poulet ou poisson, l’œuf agit comme un liant pour la pâte. Mais pour Tracina Williams du Southern Soul de Sydney : « Nous avons découvert que nous n’avions pas besoin d’œufs, car nous pouvons utiliser de la farine sans gluten, ou de la farine de pois chiches qui colle très facilement », dit-elle.

Pour la pâte, elle utilise du lait de riz à la place du babeurre. «Le lait de riz est plus fluide que le lait d’avoine et le lait de soja et il est légèrement sucré», explique Williams. Cette douceur est fondamentale dans la cuisine du sud des États-Unis, que Williams et sa mère, Tina, ont grandi en Caroline du Nord.

« Le plus gros conseil lors de la création d’une pâte à base de lait de riz est de l’assaisonner d’abord. Nous assaisonnons toujours notre lait de riz avec les épices que nous souhaitons utiliser avant de mélanger la pâte, et c’est vraiment important pour s’assurer que la saveur est là.

5. Burgers végétaux : arroser de marinade

Étant donné que de nombreuses « viandes » à base de plantes des supermarchés ne sont pas aussi poreuses que les vraies, il peut être difficile de faire en sorte que les saveurs y « adhèrent ».

Les marinades ne pénètrent souvent pas aussi efficacement, explique Joannou, mais il a développé une bonne solution de contournement.

« Si je fais griller un hamburger à base de plantes, par exemple, je crée souvent une marinade à l’huile, par exemple de l’huile d’olive avec de l’ail, des oignons, vous pouvez mettre du romarin ou du gingembre – vraiment n’importe quelle saveur que vous recherchez. Et puis, au fur et à mesure que je cuisine, je badigeonne régulièrement le burger de ce mélange.

En arrosant la galette à plusieurs reprises, les saveurs ne se contentent pas de brûler au premier grésillement : elles sont correctement absorbées par les protéines végétales.