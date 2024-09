Il a fallu un match à Chase Young pour faire une percée avec les Saints de la Nouvelle-Orléans

Certains se sont peut-être demandé si l’expérience Chase Young fonctionnerait pour les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Disons simplement que la tendance va dans la bonne direction.

Young a fait ses débuts avec les Saints lors de la victoire inaugurale de la saison contre les Panthers de la Caroline. Au cours de cette défaite 47-10, il a doublé la pression exercée sur ses coéquipiers.

NFL.com‘s Bobby Kownack a expliqué : « Chase Young a généré six pressions, un sommet dans l’équipe – deux fois plus que le pass rusher des Saints le plus proche – lors de ses débuts à la Nouvelle-Orléans. »

En voici une amusante, sur Référence du football professionnelYoung n’a jamais été cité pour plus de 25 pressions au total en une saison.

Selon le décompte de NFL Next Gen, il en a déjà six et au moins 16 matchs pour battre son précédent record en carrière.

Quoi qu’il en soit, le deuxième choix global du repêchage de 2020 était un pari pour les Saints après avoir partagé son temps entre deux équipes l’année dernière et n’avoir époustouflé personne, obtenant un contrat d’un an sur le marché et commençant sur la liste des joueurs physiquement incapables de performer (PUP) en juillet.

Même si cela n’est arrivé que contre les modestes Panthers, les Saints doivent espérer que c’est un signe des choses à venir, car Cam Jordan et d’autres pourraient certainement avoir besoin de l’aide obtenue après les passeurs adverses au cours d’une saison de 17 matchs.

