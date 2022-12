Il a fallu dire à Trump que les journalistes ne le suivraient plus parce qu’il n’était plus président

Donald Trump (Paul J Richards/AFP via Getty Images)

L’ancien président américain Donald Trump voulait que les journalistes couvrent un événement privé qu’il organisait.

Les conseillers ont alors dû expliquer pourquoi il ne pouvait plus faire appel à un pool de presse pour ses événements.

Ils ont trouvé des journalistes qui travaillaient près de la zone pour son événement, a rapporté le Washington Post.

Les assistants et conseillers de l’ancien président Donald Trump ont déclaré qu’il avait eu du mal à passer de la Maison Blanche à la vie de citoyen privé, selon un nouveau rapport du Washington Post.

Selon le Post, un exemple de cela était lorsque Trump voulait que son équipe fasse appel à un pool de presse – les journalistes qui voyagent avec les présidents – pour un événement à Mar-a-Lago. Les conseillers ont dû annoncer à Trump que ce n’était plus une possibilité.

“Nous avons dû lui expliquer qu’il n’y avait plus de groupe qui l’attendait”, a déclaré un ancien assistant anonyme au Washington Post.

Les conseillers ont fini par retirer les journalistes qui se trouvaient près de Mar-a-Lago pour d’autres raisons, ont déclaré deux sources au Post.

Une fois que Trump a quitté ses fonctions, il était frustré par sa vie réduite, qui comprenait un plus petit nombre de services secrets, aucun accès à Air Force One et peu de couverture médiatique par rapport à l’époque où il était président, ont déclaré quatre conseillers anonymes de Trump au Post.

Trump a passé la majeure partie de sa post-présidence dans l’isolement à Mar-a-Lago, jouant au golf six jours par semaine et utilisant le dîner au club comme une occasion de se délecter de l’attention des fans admiratifs qui applaudissent ses entrées et sorties de la salle à manger chambre.

Les éloges qu’il reçoit des invités de ses clubs de Palm Beach, en Floride, et de Bedminster, dans le New Jersey, sont la façon dont il attire l’attention à laquelle il s’est habitué en tant que président, a déclaré un assistant au Post.

“L’appétit pour l’attention n’a pas diminué, mais c’est là qu’il l’obtient maintenant”, a déclaré un confident anonyme de Trump au Washington Post. “Les réseaux ne diffusent pas ses rassemblements. Il n’obtient plus d’interviews. Il ne peut pas se tenir sous l’aile d’Air Force One et batifoler [with reporters] pendant une heure.”

Il a également passé moins de temps à être défié par des assistants et à écouter l’opposition d’opposants politiques, de collègues et de journalistes indépendants, a rapporté le Post.

Trump brigue désormais un second mandat à la Maison Blanche. Le 24 novembre, il a annoncé sa candidature à la présidence en 2024. Pendant ce temps, il continue d’affronter montage légal et défis politiques.

Le comité du 6 janvier enquêtant sur le rôle de Trump lors de l’insurrection de 2021 au Capitole devrait recommander au moins trois accusations criminelles – insurrection, obstruction à une procédure officielle et complot en vue de frauder le gouvernement américain – contre l’ancien président au Département de la Justice.

Bien que les recommandations n’aient aucun poids juridique, le comité espère que l’action incitera le procureur général Merrick Garland à prendre des mesures contre l’ancien président, Politico a rapporté.

Trump est également toujours face à une enquête du ministère de la Justice après que le FBI, exécutant un mandat de perquisition, a trouvé des documents classifiés que l’ancien président a emportés avec lui de la Maison Blanche à son domicile de Mar-a-Lago.

Un représentant de Trump n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.