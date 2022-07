Il a fallu des mois à un médecin pour prendre mes symptômes au sérieux

Cet article à la première personne est l’expérience de Negin Nia qui vit à Vancouver. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

J’étais allongé sur un brancard dans le couloir du sous-sol de l’hôpital. C’était en décembre 2020. La Colombie-Britannique voyait quotidiennement des centaines de cas de COVID-19 et les hospitalisations augmentaient également. J’avais une chemise d’hôpital bleue et un masque chirurgical, et j’attendais avec impatience d’être conduit dans la pièce où mon échographie serait effectuée.

Bien que j’étais un jeune de 22 ans par ailleurs en bonne santé, j’avais une maladie cardiaque appelée prolapsus de la valve mitrale – une façon fantaisiste de dire qu’une de mes valves cardiaques ne s’est pas fermée correctement. Et il y a quelques jours à peine, j’ai subi une opération d’urgence à cœur ouvert.

Mes infirmières m’avaient dit que j’étais au taux d’infection le plus élevé dans les jours qui ont suivi mon opération, donc l’hôpital était le dernier endroit où je voulais être. Mais j’avais besoin de cette analyse pour voir les résultats de mon opération, et j’ai donc attendu avec impatience.

Finalement, une infirmière masquée m’a accueilli. Lorsque le technicien en échographie est entré dans la pièce sans masque, j’ai été choqué. BC connaissait une recrudescence de cas pendant la pandémie et je me demandais si je devais dire quelque chose, mais il a rapidement commencé la procédure. Je suis resté silencieux à cause de notre dynamique de pouvoir : c’était lui qui contrôlait ma procédure, et je ne pouvais même pas descendre de la civière pour m’éloigner parce que j’étais si faible à cause de l’opération.

Il a appuyé fortement l’appareil à ultrasons sur ma poitrine près de mon sternum, qui venait d’être ouvert pour faire l’opération à cœur ouvert. Quand je lui ai dit que ça faisait mal, il a roulé des yeux, comme si j’exagérais, et a continué pendant que j’endurais la douleur.

J’étais en colère et bouleversée – la douleur post-opératoire était suffisante, et maintenant je devais également ressentir une douleur inutile.

Quand je suis rentré dans ma chambre, j’ai appelé ma mère et lui ai dit ce qui s’était passé. Elle m’a toujours encouragé à parler pour moi. Alors j’ai trouvé le courage d’en parler à une infirmière qui s’occupait de moi. Elle a été choquée et a dit qu’il aurait dû porter un EPI et me respecter en tant que patient.

La plupart de mes fournisseurs de soins de santé tout au long de ce processus ont été formidables.

L’orchestre de l’hôpital de Negin Nia et certains de ses médicaments pour le cœur après son opération. (Negin Nia)

Mais, cette mauvaise rencontre m’a rappelé qu’il y a un problème de rejet de la douleur dans les soins de santé, surtout pour les femmes de couleur . Jusqu’à ce moment avec le technicien en échographie, je n’avais pas pensé à la façon dont des facteurs comme le sexe ou la race pourraient avoir un impact sur les soins de santé que je recevrais.

Les maladies cardiaques sont l’une des principales causes de décès chez les femmes. Cependant, en raison du manque de recherche sur le corps des femmes, la le corps masculin est toujours le modèle pour les symptômes courants. L’idée que les symptômes médicalement inexpliqués des femmes peuvent être attribués à des choses comme stress et anxiété sans autre exploration diagnostique est encore courante. Pendant des mois avant mon diagnostic, j’ai dit à plusieurs médecins de famille que mon cœur battait anormalement vite, au point que je ne pouvais pas dormir une minute la nuit. Mais, ils m’ont dit que c’était mon anxiété.

Puis j’ai rencontré un spécialiste qui a finalement pris mes soucis de santé au sérieux. Si mon cardiologue n’avait pas programmé cette IRM immédiatement, le problème n’aurait peut-être même pas été réparable. J’ai eu de la chance, et je me rends compte que beaucoup de femmes ont peut-être affaire à complications à vie en raison d’un diagnostic erroné ou d’un renvoi constant . Mon expérience m’a rendu plus fort et c’est la raison pour laquelle je me suis concentré sur les reportages sur la santé dans mon programme de maîtrise en journalisme. J’ai également passé la dernière année de ces études à créer un documentaire audio sur la douleur physique, la race et le traitement des femmes pour sensibiliser.

Negin Nia a obtenu une maîtrise en journalisme près d’un an et demi après son opération à cœur ouvert. (Soumis par Negin Nia)

J’ai souvent eu du mal à parler pour moi-même dans les scénarios de soins de santé parce que je me sentais auparavant rejeté comme un hypocondriaque trop dramatique. Mais la validation d’autres femmes qui croyaient à mes problèmes de santé, comme ma mère et mon infirmière, m’a aidée à devenir une meilleure avocate de moi-même.

Cela ne veut pas non plus dire que tous les hommes rejettent les préoccupations des femmes en matière de santé. Mon cardiologue, mon chirurgien, mon père et d’autres hommes de ma vie ont également pris ma douleur au sérieux. Mais il est important que les homologues masculins soutiennent et croient les femmes, les personnes de couleur et les personnes non binaires, qui sont touchées de manière disproportionnée dans ces situations.

Maintenant, je vais à chaque rendez-vous médical avec une liste de ce dont j’ai besoin. Si j’avais l’occasion de parler à nouveau avec ce technicien en échographie, je lui dirais de me croire, car je n’aurais pas dû me battre aussi fort pour prouver que ma douleur était réelle. Personne ne devrait.

