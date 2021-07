Il a fallu beaucoup de courage, mais j’ai finalement fait un grand changement

J’ai fait quelque chose d’apparemment banal ce week-end qui était en fait vraiment excitant: Je vais couper mes cheveux.

Cela peut ne pas sembler énorme, mais pour moi, c’était le cas.

Je n’avais pas mis les pieds dans un salon depuis des années – pas seulement à cause de la pandémie. Au lieu de cela, je me suis habitué à donner à mes cheveux longs de simples coupes à la maison pour les garder en bonne santé. (Mes excuses à tous les coiffeurs qui lisent ceci et grincent des dents).

Mais maintenant Je voulais essayer quelque chose nouvelle: une coupe professionnelle par un vrai coiffeur.

Non seulement j’étais nerveux pour une nouvelle expérience post-pandémie, mais j’appréhendais aussi car j’avais prévu d’aller moins longtemps que d’habitude. Mais après les encouragements d’amis, j’étais prêt pour la côtelette.

Il s’avère qu’après tout mon souci de savoir si le rendez-vous serait gênant (je m’habitue encore à bavarder à nouveau, d’accord ?) J’ai fini par aimer mon nouveau look.

Le styliste m’a mis à l’aise, et c’était un changement bien nécessaire.

Je sais que beaucoup de gens se font coiffer pour la première fois depuis longtemps grâce à COVID-19, donc je suis sûr que beaucoup peuvent comprendre le sentiment de se faire enfin dorloter.

Mythes sur la santé du café, démystifiés

Ahh, café. C’est ce que vous buvez pour commencer votre journée ou pour vous maintenir dans le marasme de l’après-midi.

Peu importe pourquoi vous buvez du café (ou même si vous n’en buvez pas), vous avez certainement entendu certains mythes à ce sujet : le boire entraîne-t-il une perte de poids à long terme ? Est-il vrai que boire du café raccourcira votre espérance de vie ? Est-ce vraiment malsain ?

Mon collègue Sudiksha Kochi parlé à des experts pour aider à percer certains des mystères.

Boire du café fait-il maigrir ?

Selon Katherine Zeratsky, diététicienne à la Mayo Clinic, la caféine est un stimulant qui augmente le métabolisme du corps. Elle dit que la caféine seule, cependant, ne contribue pas à la perte de poids à long terme car il y a d’autres facteurs à prendre en considération, y compris une alimentation saine et l’exercice.

Pour en savoir plus sur les faits et les mythes du café, Cliquez ici.

Lectures d’aujourd’hui

C’est quoi les utilisateurs de fauteuils roulants aimeraient que vous sachiez – et quoi arrêter de demander

– et quoi arrêter de demander Les parents peuvent faire ces 3 choses pour aider la santé mentale de leur enfant cet été

cet été Cet équipement d’exercice bon marché peut faites passer votre entraînement au niveau supérieur

Katie Couric vise à présenter séances de thérapie de la vie réelle dans « Chers thérapeutes . » Voici ce qu’elle dit à propos du podcast.

Voici ce qu’elle dit à propos du podcast. 4 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas modelez vos investissements sur les milliardaires

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Tobey.

Karen Cayford décrit cette ami duveteux comme son vieux Shih Tzu. Trop mignon!

Perdre des cheveux ? :Le stress est peut-être à blâmer, mais il y a aussi de bonnes nouvelles.

Suite:LeAnn Rimes est toujours aux prises avec l’impact sur la santé mentale de la célébrité «traumatique» de l’enfance