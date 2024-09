Il a fallu 50 000 gallons d’eau pour éteindre l’incendie d’un Tesla Semi en Californie, selon une agence américaine

WASHINGTON — Les pompiers californiens ont dû éteindre une batterie en feu dans un Tesla Semi avec environ 50 000 gallons (190 000 litres) d’eau pour éteindre les flammes après un accident, a déclaré jeudi le National Transportation Safety Board.

En plus de l’énorme quantité d’eau, les pompiers ont utilisé un avion pour larguer un produit ignifuge sur la « zone immédiate » du camion électrique par mesure de précaution, a indiqué l’agence dans un rapport préliminaire.

Les pompiers avaient déclaré précédemment que la batterie avait atteint des températures de 1 000 degrés Fahrenheit (540 degrés Celsius) alors qu’elle était en flamme.

Le Le NTSB a envoyé des enquêteurs L’agence a indiqué qu’elle étudierait les risques d’incendie posés par la grande batterie lithium-ion du camion.

L’agence a également constaté que le camion n’utilisait aucun des systèmes de conduite partiellement automatisés de Tesla au moment de l’accident, selon le rapport. Les systèmes n’étaient pas opérationnels et « ne pouvaient pas être activés », selon l’agence.

L’accident s’est produit vers 3h13 du matin alors que le semi-remorque était conduit par un employé de Tesla de Livermore, en Californie, vers une usine Tesla à Sparks, au Nevada. Le semi-remorque a quitté la route alors qu’il abordait un virage à droite et a heurté un arbre, selon le rapport. Il a dévalé une pente et s’est immobilisé contre plusieurs arbres. Le conducteur n’a pas été blessé.

Après l’accident, la batterie lithium-ion du Semi a pris feu. Les pompiers ont utilisé de l’eau pour éteindre les flammes et refroidir les batteries. L’autoroute a été fermée pendant environ 15 heures, le temps que les pompiers s’assurent que les batteries soient suffisamment refroidies pour récupérer le camion.

Les autorités ont conduit le camion dans un centre à ciel ouvert et l’ont surveillé pendant 24 heures. La batterie ne s’est pas rallumée.

Le NTSB a déclaré que tous les aspects de l’accident font l’objet d’une enquête pour en déterminer la cause. L’agence a déclaré qu’elle avait l’intention de publier des recommandations de sécurité pour éviter des incidents similaires.

Un message a été laissé jeudi demandant un commentaire à Tesla, basée à Austin, au Texas.

Après une enquête qui s’est terminée en 2021, le NTSB a déterminé que les incendies de batteries de véhicules électriques à haute tension présentent des risques pour les premiers intervenants et que les directives des fabricants sur la manière de les gérer étaient inadéquates.

L’agence, qui n’a aucun pouvoir de coercition et ne peut émettre que des recommandations, a demandé aux constructeurs de rédiger des guides d’intervention spécifiques à chaque véhicule pour lutter contre les incendies de batteries et limiter l’emballement thermique chimique et le rallumage. Les directives devraient également inclure des informations sur la manière de stocker en toute sécurité les véhicules dont les batteries lithium-ion sont endommagées, a déclaré l’agence.

Tesla a commencé à livrer les Semi-remorques électriques En décembre 2022, plus de trois ans après que le PDG Elon Musk a déclaré que son entreprise commencerait à fabriquer les camions. Musk a déclaré que le Semi avait une autonomie par charge de 500 miles (800 kilomètres) lorsqu’il tire une charge de 82 000 livres (37 000 kilos).