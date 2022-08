Il a fait quoi ?! Le week-end d’ouverture de la Liga ravi de buts, de débuts et de surprises

La balle est tombée de haut, très haut dans le ciel nocturne : 40 ou 50 mètres, elle est allée, tournant et se pliant, descendant rapidement et sous un angle inconfortable. Positionné près de la ligne de touche, l’ancien international chilien a à peine bougé, se déplaçant presque imperceptiblement en position, et l’a regardé tout le long sur son pied droit comme s’il le guidait lui-même, un tour d’esprit Jedi. Puis il l’a apprivoisé d’un simple toucher si doux qu’il aurait pu porter des pantoufles, le dirigeant docilement vers sa gauche avant de le lancer vers l’un de ses joueurs. Le tout avec la nonchalance d’un homme qui n’essaie pas.

Il y a eu un halètement, puis des applaudissements, de la part de 50 622 personnes. C’est un plaisir de vous revoir.

Sur le banc, les sous-marins et le personnel du Real Betis ont également commencé à applaudir. Il y avait des rires, des bouches grandes ouvertes, des visages qui disaient : bordel, venez-vous de voir ça ? Oh, ils avaient bien vu – et c’était le gestionnaire qui venait de faire ça.

Interrogé ensuite sur ce moment, Manuel Pellegrini, l’entraîneur de 68 ans du Betis, un homme qui n’a pas joué depuis 36 ans, a souri. “Eh bien,” dit-il, “je devais être au même niveau que l’équipe.”

La première touche de Manuel Pellegrini 😍 pic.twitter.com/EBfEG4W0FL — ESPN FC (@ESPNFC) 16 août 2022

C’est un certain niveau – et ce n’était pas seulement le Betis.

Il était tard lundi soir et son équipe venait de clôturer le premier week-end d’une autre saison de championnat avec une victoire 3-0 sur Elche. Il avait ouvert quatre jours plus tôt avec leurs voisins sévillans, qui s’étaient inclinés 2-1 à Osasuna, le premier but de l’année marqué par Chimy Avila, lui aux tatouages ​​maison, l’histoire de vie la plus folle encrée sur sa peau, et des cuisses à la taille. de confitures.

Cela n’aurait pas pu commencer à un meilleur endroit, et cela n’aurait probablement pas pu se terminer à un meilleur endroit non plus : El Sadar et le Benito Villamarin bondés et vivants, bruyants. Et entre ce but d’Avila – à peine neuf minutes après le début de la saison 2022-23, le bruit à El Sadar engloutissant tout – et la frappe magnifiquement prise de Juanmi un peu avant 23 heures lundi, il s’était passé beaucoup de choses. Et beaucoup de si bon.

Il y avait des buts partout, sauf à Barcelone et à l’Athletic Club, ce qui n’avait pas beaucoup de sens et ne voulait certainement pas dire ennuyeux. Après tout, l’Athletic a pris 23 tirs, dont deux qui ont frappé le poteau, et Barcelone en a pris 21. Robert Lewandowski avait le ballon dans le filet lors de ses débuts au Camp Nou aussi plein qu’il l’a été pendant un an – pour l’équipe masculine, au moins – et il a été magnifiquement pris, seulement pour qu’il soit exclu pour hors-jeu. Sept années consécutives, il avait marqué lors de la soirée d’ouverture, mais c’était en Allemagne. L’Espagne c’est autre chose, quelque chose de bien.

LaLiga était de retour et peut-être que c’est l’attente, peut-être que c’est le vous me manquezmais c’était amusant.

David Alaba célèbre son but vainqueur pour le Real Madrid contre Almeria pour ouvrir la saison 2022-23 de LaLiga. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Il y avait 49 débutants dans primerapas mal de vieux visages aussi – vous ne devine jamais qui a marqué le premier but de la saison du Celta Vigo – et de nombreux moments qui le rendent. “La primera en la frente“, a déclaré Julen Lopetegui à la fin de la soirée d’ouverture du week-end d’ouverture. En gros, cela signifie quelque chose comme : bam, dès le début, une claque dans le visage. Et c’était comme ça. Pas tant à cause de la pénalité absurdement faible dont il se plaignait à juste titre – bien qu’il ait eu raison, après avoir vu l’arbitre prendre exactement le genre de décision qu’il avait promis de ne pas prendre quatre jours plus tôt – mais à cause de le tout. Cela vous a frappé, une surcharge sensorielle.

“Je suis très ému, j’ai envie de pleurer”, a déclaré Aimar Oroz. Un gamin de 22 ans à seulement 10 minutes sur la route faisant son premier départ pour Osasuna, à El Sadar, il a marqué le vainqueur du penalty dont Lopetegui s’est plaint – un premier match sauvage, frénétique et très amusant commencer finalement réglé à partir de l’endroit. Il a eu le culot de le prendre. Pas seulement pour le prendre, en fait, mais pour le prendre à Avila.

“Pression?” Oroz a dit plus tard : “Non. C’est juste toi, le ballon et le but”, et maintenant il rayonnait. “Je me sens comme un petit enfant”, a-t-il poursuivi, et pas seulement parce que, eh bien, il en est un, se tenant là avec un sourire effronté, ne sachant pas vraiment quoi dire d’autre. “J’ai bien dormi la nuit dernière, mais je pense que je ne le ferai pas ce soir.”

Il n’était pas le seul. Jackson et Baena, deux jeunes produits, ont marqué les buts de Villarreal le lendemain alors qu’ils étaient en tête avec une victoire 3-0 à Valladolid, bien qu’ils y soient ensuite rejoints par le Betis et l’Atletico. Le deuxième de Baena, en particulier, était superbe – un tir de ceinture volant dans le coin supérieur.

Puis il y a eu Barcelone, enfin capable d’échanger palancas pour le jeu mais détenu par Rayo Vallecano, qui aurait dû gagner à la dernière minute et qui n’aurait peut-être eu que deux occasions, mais qui aurait sans doute eu les deux meilleures du match. Ils ne l’ont pas fait, malgré le vol d’Isi Palazon, mais c’est maintenant trois fois que Rayo a joué contre Barcelone sous l’entraîneur Andoni Iraola au cours des 10 derniers mois ; ils n’ont pas encaissé de but.

Avant cela, l’Espanyol est revenu de 2-0 pour faire match nul 2-2 au Celta. Iago Aspas a marqué le premier, mais vous le saviez. La nouvelle signature de l’Espanyol, Joselu, a égalisé à la 98e minute.

“C’est difficile à expliquer”, a déclaré le manager du Celta Chaco Coudet, mais c’était facile : Oscar Mingueza, qu’il avait envoyé à la 91e minute pour consolider les choses, a donné un penalty que Joselu n’allait jamais rater. Et qui, mis à part le drame et le plaisir, convenait parfaitement au nouveau manager Diego Martinez : sa célébration, saisissant ses joueurs et les jetant ensemble, soulignait la valeur qu’il voyait dans la façon dont ils l’avaient fait, comment cela pourrait aider à jeûner – suivre l’unité que chaque entraîneur recherche.

C’était samedi. Dimanche nous a amené le manager Gennaro Gattuso trempé de sueur à Valence, où Carlos Soler a marqué le seul but, Take Kubo remportant le vainqueur de la Real Sociedad sur ce qu’il a appelé une passe “folle” de Mikel Merino, et les champions de première division contre la deuxième division champions. Almeria, de retour dans l’élite espagnole après sept ans, est même allé marquer le premier après seulement cinq minutes et 50 secondes contre le Real Madrid, l’endroit devenant fou et, pendant environ une heure, croyant que peut-être, peut-être, ils pourraient réellement le faire.

Mais Madrid a égalisé grâce à Lucas Vazquez, puis l’assistant Davide Ancelotti a envoyé David Alaba avec des instructions simples : marquer. Et non, ce n’est pas une blague. Il l’a vraiment fait. L’Autrichien se préparait à entrer lorsque Madrid a obtenu un coup franc, le fils de Carlo exhortant son père à faire le changement plus rapidement que prévu, Karim Benzema faisant signe à Alaba de venir le prendre aussi. Et c’est ce qu’il a fait, enroulant le ballon dans le filet depuis le poteau avec sa toute première touche, courant vers le banc où on lui a dit: je te l’avais dit.

“C’était un peu fou”, a déclaré Alaba, ce qui était le cas – tout cela. Oh, qu’est-ce qu’on s’est amusé.

Il y avait plus. Ernesto Valverde est revenu à San Mames lundi – “C’était émouvant”, a-t-il dit – puis l’Atletico a marqué trois buts à Getafe, ce qui ne commence même pas à raconter l’histoire.

L’anticipation était grande pour Robert Lewandowski lors de ses débuts en Liga pour Barcelone, mais son seul but contre Rayo Vallecano a été retiré après avoir été déclaré hors-jeu. Urbanandsport/NurPhoto/Getty Images

Les trois buts sont venus de vols en haut du terrain, l’Atletico coupant au milieu. L’un a été marqué par Antoine Griezmann – un remplaçant qui n’avait plus inscrit de but depuis janvier – et deux ont été marqués par Alvaro Morata, l’homme le plus outré qu’il y a une semaine, semblant en recherche permanente d’un bonheur juste hors de portée. , mais qui aurait pu l’attraper cette fois, Simeone insistant ensuite “nous espérons qu’il reste”.

Et tous les trois avaient été fournis par Joao Felix, faisant presque autant de passes décisives en une soirée au sud de la ville que sur l’ensemble de la saison dernière. “Ce passe [for the second]… “, a déclaré Morata, son manque de mots exprimant à quel point cela avait été brillant, une balle inclinée et sans regard qui a éliminé une équipe.

Tout s’était bien passé, et ce n’était pas encore fini lors d’un week-end d’ouverture qui a rappelé à tout le monde pourquoi ils aimaient ça – si heureux de tout retrouver. Pas parce que Nabil Fekir allait faire quelque chose de fou pour conclure, se faufiler derrière Enzo Rocco et sortir le ballon sur la ligne de touche, se diriger à l’intérieur, freiner, s’éloigner, s’arrêter, démarrer et entrer dans la surface, toujours sur son pieds malgré des tiraillements, des coups de pied et des poussées, victime d’au moins quatre fautes sur la ligne de départ où il a brillamment mis en place Borja Iglesias. Mais parce que son gestionnaire était, évoquant une touche magique qui a accueilli tout le monde avec un wow.