Il a exhorté la femme à en avoir un deuxième : rapport

Herschel Walker et l’ancienne ambassadrice Nikki Haley s’entretiennent avec la presse lors du rassemblement Herschels Unite Georgia Bus Stop au Global Mall de Norcross, en Géorgie, le vendredi 9 septembre 2022.

Une femme qui a accusé le candidat au Sénat Herschel Walker d’avoir payé son avortement en 2009 a révélé qu’il l’avait exhortée à mettre fin à une deuxième grossesse, Le New York Times a rapporté vendredi.

La femme, qui sortait avec Walker à l’époque, a déclaré au journal que leur relation avait pris fin après avoir refusé de se faire avorter pour la deuxième fois.

Walker, qui se présente pour renverser le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock sur une plateforme résolument anti-avortement, a nié avoir payé pour un avortement en 2009. Cette accusation a été rapportée pour la première fois par La bête quotidienne lundi, dans les semaines précédant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

La campagne républicaine de Walker n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le dernier reportage du Times, qui indique qu’il était basé sur une série d’entretiens avec la femme qui est restée anonyme.

Walker a nié savoir qui était la femme, malgré les rapports du Times et du Daily Beast selon lesquels elle est la mère d’un fils qu’elle a eu avec Walker.

Pendant la campagne électorale, Walker a reconnu avoir plus d’enfants que le seul fils adulte, Christian Walker, qui était auparavant connu du public.

La femme anonyme qui a accusé Walker de l’avoir exhortée à avorter plusieurs fois a déclaré au Times que Walker avait à peine été impliqué dans la vie de leur fils de 10 ans. La bête quotidienne signalé que Walker avait précédemment confirmé que cette femme était la mère de l’un de ses enfants, même s’il semblait affirmer qu’elle ne l’était pas lorsque les journalistes l’ont interrogé à ce sujet jeudi.

La femme, identifiée comme démocrate, veut que les électeurs géorgiens sachent comment Walker l’a traitée, a rapporté le Times.

Elle a déclaré au journal que sa deuxième grossesse avec Walker était survenue deux ans après la première, lorsqu’ils avaient tous deux accepté de se faire avorter. Encore une fois, Walker ne voulait pas qu’elle poursuive sa grossesse, a-t-elle dit, mais elle l’a fait. La relation a pris fin en septembre 2011 et le fils de la femme est né en mai suivant, a rapporté le Times, citant une poursuite en paternité.

Christian Walker, une personnalité médiatique conservatrice, s’est insurgé contre son père dans une série de messages en ligne en colère à la suite du reportage initial sur le prétendu paiement de l’avortement. Christian a également accusé son père d’être violent, négligent et infidèle à sa famille.

“Chaque membre de la famille d’Herschel Walker lui a demandé de ne pas se présenter aux élections, car nous connaissions tous (une partie) de son passé. Chacun. Il a décidé de nous donner le majeur et d’aérer tout son linge sale en public, tandis que mentir simultanément à ce sujet”, a tweeté Christian Walker lundi soir.

En tant que candidat au Sénat, Walker a appelé à une interdiction totale de l’avortement, et il a récemment a dit il a « toujours été pour la vie ».

CNN a rapporté plus tôt vendredi que la campagne de Walker avait limogé son directeur politique, Taylor Crowe. Les porte-parole de la campagne n’ont pas répondu lorsque CNBC leur a demandé de confirmer le départ de Crowe.

Les meilleurs républicains, quant à eux, restent fidèles à Walker. Beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils croyaient aux dénégations de Walker, tandis que certains conservateurs et entités alliées ont simplement dénoncé les rapports comme un effort politiquement motivé pour endommager le ticket républicain en Géorgie.

L’élection de l’État de Peach pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat, et les moyennes des sondages montrent que Walker et Warnock sont dans une course serrée.

“Herschel a correctement nié les accusations portées contre lui, et je ne doute pas qu’il ait raison”, a déclaré mardi l’ancien président Donald Trump, qui a soutenu Walker, dans un communiqué.