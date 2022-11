Il a été salué comme le sauveur de la crypto. Maintenant, il a besoin de milliards pour un renflouement

La semaine dernière, le milliardaire californien Sam Bankman-Fried a été présenté comme une figure clé de la crypto-monnaie – voire un sauveur. Aujourd’hui, au milieu d’une série de tweets d’excuses, il a déclaré “J’ai merdé” après que son échange de crypto-monnaie ait saigné des milliards de dollars.

Son échange FTX se démène maintenant pour lever 9,4 milliards de dollars américains auprès d’investisseurs et de rivaux, alors que les clients se précipitent pour retirer leurs fonds.

Beaucoup de gens ont fait confiance à FTX pour acheter des jetons ou des crypto-monnaies, comme le bitcoin.

Maintenant, les observateurs de l’industrie disent que sa chute spectaculaire pourrait être le catalyseur qui oblige les gouvernements, y compris celui du Canada, à sévir contre la crypto-monnaie.

Le problème a éclaté lorsque le propriétaire rival de la plus grande bourse du monde, Binance, a remis en question la stabilité de FTX sur Twitter. Cela a déclenché une panique de trois jours qui a coûté à FTX environ 6 milliards de dollars américains.

Le directeur de Binance, Changpeng Zhao, a ensuite fait marche arrière mercredi sur un projet de rachat de son rival de deuxième rang, invoquant des préoccupations réglementaires, selon le New York Times.

Cela a envoyé FTX en chute libre.

Bankman-Fried a déclaré qu’il était en pourparlers avec d’autres sur un autre accord de sauvetage, mais n’a fait aucune promesse.

“Je suis désolé. C’est la chose la plus importante. J’ai merdé, et j’aurais dû faire mieux.” il a écrit sur Twitter.

Quelles erreurs exactes ont été commises, restent floues.

Mais les experts en cryptographie disent que l’argent des investisseurs qui devrait être “liquide” ne l’est pas.

FTX faisait face à des menaces juridiques et réglementaires croissantes avant que les retraits ne soient gelés, selon Samson Mow, PDG de Pixelmatic et JAN3, une nouvelle société de technologie bitcoin.

Le PDG et fondateur de Binance, Changpeng Zhao, à gauche, rencontre le président salvadorien Nayib Bukele à San Salvador, El Salvador, le 24 mars. Zhao était brièvement sur le point de racheter FTX. (Secretaria de Prensa de la Presidencia/Reuters)

Mow dit que l’explosion de FTX a une sensation familière, bien que les actifs numériques comme le bitcoin et l’éthereum ne soient pas le problème.

Il dit que l’échange a créé des jetons appelés FTT qui ont été utilisés pour conserver la valeur. FTT était l’épine dorsale de FTX, donc lorsque sa valeur a chuté, les utilisateurs se sont précipités pour sortir.

Mow dit que la Securities Exchange Commission des États-Unis enquête et qu’il semble que l’argent des clients ait été utilisé à mauvais escient pour aider à sortir la société affiliée de FTX, Alameda Research, d’un trou de 10 milliards de dollars.

Les personnes qui ont acheté du bitcoin ou d’autres devises via l’échange ne peuvent plus les retirer.

Mow dit que le bitcoin est fiable, mais que les échanges qui reposent sur des jetons comme FTT comme garantie sont construits sur une maison de cartes financières.

Il a déclaré que les utilisateurs connaissent le risque d’être “paresseux” et de laisser des actifs non réclamés sur un bureau de change.

Les logos Binance et FTX sont visibles sur cette illustration. Bankman-Fried s’est blâmé pour les pertes de FTX, bien que l’on ne sache pas exactement ce qui s’est passé. (Dado Ruvic/Reuters)

“Vous avez parié sur un casino qui a fait faillite – et maintenant vous avez perdu votre argent”, a déclaré Mow.

Il dit que les personnes qui n’ont pas retiré leurs actifs numériques et les ont conservés dans leur propre portefeuille ne peuvent plus y accéder, car FTX a utilisé FTT comme garantie et ces jetons sont désormais sans valeur, dit-il.

“Il y a un vieux dicton – pas vos clés, pas vos pièces. Ce n’est pas une nouvelle leçon. Les gens n’apprennent tout simplement pas. Ils jouent – et ont obtenu ce qu’ils méritaient.”

L’implosion de FTX, qui était évaluée à 32 milliards de dollars américains il n’y a pas si longtemps, n’est que la dernière mauvaise nouvelle pour les investisseurs en actifs numériques. Les prix du bitcoin sont inférieurs au tiers de ce qu’ils étaient à leur apogée en 2021, avant un gros crash l’automne dernier.

Mais Bankman-Fried était considéré comme un acteur influent, quelqu’un qui “travaillait en étroite collaboration avec les régulateurs” pour tenter de réguler l’espace, a déclaré Ashley Stanhope d’Ether Capital Corp., une société publique axée sur Ethereum, et membre fondateur de la Canadian Web3 Council, un groupe qui collabore avec les gouvernements pour améliorer la protection des investisseurs.

Il avait également dépensé des millions pour aider d’autres entreprises, affirmant qu’il était un partisan de l’altruisme efficace, un mouvement qui prône les dons de bienfaisance pour préserver l’avenir de l’humanité.

Une publicité pour le bitcoin est affichée dans une rue de Hong Kong, le 17 février. (Kin Cheung/Associated Press)

Son interprétation de ses excuses est qu’il a fait “de véritables faux pas. Il ne semble pas qu’il essayait d’arnaquer les investisseurs ou de leur faire du mal”, a-t-elle déclaré.

Stanhope dit que cette situation nuit à la crédibilité de l’industrie et qu’elle craint que les régulateurs ne “peignent désormais toutes les cryptos avec le même pinceau”.

Parmi les investisseurs de FTX figure le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) qui a investi plus de 126 millions de dollars dans l’échange entre octobre 2021 et janvier 2022.

Dans un communiqué, le RREO a déclaré jeudi que “l’incertitude” à FTX aura “un impact limité” sur le régime de retraite, car l’investissement était inférieur à 0,05% de son actif net total.

Quant aux pertes de FTX et à la manière dont elles affecteront l’industrie, Stanhope admet que c’est un défi et que la chute de Bankman-Fried modifiera probablement le paysage de la cryptographie.

“L’implosion de FTX va probablement changer l’approche des investisseurs”, a-t-elle déclaré.

“Nous verrons probablement plus d’utilisateurs retirer leurs actifs des échanges centralisés et s’appuyer sur des portefeuilles auto-hébergés”, jusqu’à ce que les échanges soient plus sûrs et plus transparents, a-t-elle déclaré.