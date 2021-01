Lorsque la vidéo montrant l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd a cessé de circuler sur les réseaux sociaux, Corinne Basabe a décidé qu’elle rappellerait aux gens «l’image qui a fait monter le monde».

C’est pourquoi elle a fondé le George Floyd Justice Billboard Committee. Maintenant, la mort de Floyd est représentée au-dessus des autoroutes à Atlanta, Los Angeles et Washington, DC

Présentant une peinture à l’huile de l’artiste new-yorkais Donald Perlis, les panneaux d’affichage incluent également une citation du révérend Martin Luther King Jr: «L’injustice n’importe où est une menace pour la justice partout».

Pour Basabe, 58 ans, la peinture donne aux gens une image de soutien.

« En raison de la façon dont l’information fonctionne de nos jours, les choses ne durent qu’une minute, et nous devons donner un rythme à ce qui est arrivé à George Floyd », a-t-elle déclaré.

Lorsque Perlis, qui est blanc, a vu pour la première fois la vidéo de la mort de Floyd le Memorial Day 2020, il a déclaré que l’image était restée avec lui d’une manière si puissante qu’il a commencé à en dessiner des recréations.

Trois semaines plus tard, il avait terminé une peinture sur toile complète – quelque chose qui lui prend généralement six mois à un an, a-t-il déclaré.

Perlis, 79 ans, a déclaré qu’il pensait à des peintures religieuses classiques dépeignant le martyre lorsqu’il a peint « FLOYD ».

« La façon dont il a été sacrifié pour être noir, il a été puni pour sa race. Cela a une implication beaucoup plus grande que le meurtre d’un homme », a déclaré Perlis à USA TODAY.

«Un homme comme George Floyd est tué, et cela affecte aussi beaucoup de gens», a-t-il déclaré.

Perlis peint des œuvres d’art centrées sur l’injustice raciale depuis les années 1980. Certaines de ses œuvres passées représentent Michael Griffith, les Central Park Five et Eleanor Bumpurs, une femme noire avec des antécédents de maladie mentale qui a été tuée par balle dans le Bronx en 1984 lorsque la police est venue l’expulser de son appartement.

Le panneau d’affichage original présentant «FLOYD» de Perlis a été exposé à Times Square à New York à la fin octobre, et le comité a reçu des éloges immédiats.

«Je pense que les gens l’ont compris», a déclaré Perlis.

Ce mois-ci, la membre du comité Nan Quick a décidé que le groupe devait placer un panneau d’affichage à Washington, DC – et elle l’a payé elle-même, 16 000 $. Elle espère que «FLOYD» aidera à réduire les tensions idéologiques en permettant aux gens de considérer la situation de Floyd en paix et même en silence.

«Regarder une image nous oblige à ralentir un peu et à commencer à penser à ce que nous voyons», a déclaré Quick, 68 ans, écrivain et designer. «Les mots lancés avec insouciance à ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord peuvent être incendiaires. Nous devons prendre du temps; ça ne peut pas être une réaction instinctive.

Le panneau d’affichage a été monté le 25 janvier, à moins de trois kilomètres du Capitole américain, et restera pendant un mois. Les panneaux d’affichage à Atlanta et Los Angeles seront également en place pendant un mois.

Le comité prévoit également de développer des panneaux d’affichage à l’échelle internationale, Basabe désignant Paris et Londres comme des possibilités.

Le comité avait prévu un panneau d’affichage à Minneapolis et avait même payé pour un emplacement après avoir contacté les agences de publicité Clear Channel Outdoor et Outfront Media l’année dernière.

Mais les accords de Minneapolis ont été ratés par les agences de publicité.

Perlis a appris que les contrats avaient été annulés parce que le panneau d’affichage représentait la violence.

Avec trois officiers debout au-dessus de Floyd, la peinture de Perlis n’est qu’un instantané d’une histoire plus grande, a déclaré l’artiste. Il faudrait savoir que la police de Minneapolis a tué Floyd pour que la violence soit définitivement déduite de sa peinture, a soutenu Perlis.

«Il n’y a rien de violent dans la peinture elle-même», dit-il. « La violence est dans l’esprit des gens qui regardent le tableau. »

Clear Channel Outdoor et Outfront Media n’ont pas répondu aux demandes de commentaires des USA AUJOURD’HUI.

Suivez Claire Thornton sur Twitter @claire_thornto.