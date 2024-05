Il a été prouvé que huit facteurs liés au mode de vie réduisent de près de 80 % le risque de mourir de causes multiples, notamment une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral.

Près d’un million d’Américains meurent chaque année de maladies cardiovasculaires, mais suivre quelques habitudes de vie clés pourrait aider à réduire ce chiffre, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’American Heart Association étudiant plus de 5 600 personnes ont découvert que celles qui avaient une alimentation saine, dormaient entre sept et neuf heures par nuit, ne fumaient pas, faisaient de l’exercice et géraient leur tension artérielle, leur glycémie, leur cholestérol et leur poids, réduisaient leur poids. leur risque de développer une maladie cardiovasculaire (MCV) de 36 pour cent.

De plus, les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire ont réduit de 39 % leur risque de développer la maladie et de mourir d’une maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral. Leur risque de mourir, quelle qu’en soit la cause, a été réduit de près de 80 pour cent.

Et Jiantao Ma, chercheur principal et professeur à la division d’épidémiologie nutritionnelle de l’AHA, a déclaré que suivre ces huit conseils pourrait réduire votre risque, quel que soit votre âge ou vos antécédents médicaux.

Ce sont les huit facteurs que l’American Heart Association vous recommande de contrôler pour réduire votre risque de maladie cardiovasculaire, qui comprend les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Le professeur Ma a déclaré : « Les résultats de notre étude nous indiquent que quel que soit votre âge réel, de meilleurs comportements sains pour le cœur et une meilleure gestion des facteurs de risque de maladie cardiaque étaient associés à un âge biologique plus jeune et à un risque plus faible de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, de décès dû au cœur. maladie, accident vasculaire cérébral et décès, quelle qu’en soit la cause.

Les chercheurs ont étudié l’impact de choix de modes de vie sains sur le cœur sur le vieillissement biologique du corps et de ses cellules, qui contribuent à la santé globale d’une personne.

Une multitude de facteurs ont un impact sur la façon dont le corps vieillit, notamment la génétique, l’alimentation, l’exercice et l’environnement. Ces éléments affectent l’ADN d’une personne, laissant des « marqueurs ».

Les scientifiques peuvent lire ces marqueurs et les utiliser comme des indicateurs indiquant votre probabilité de développer certains problèmes de santé, comme le cancer ou les maladies cardiaques.

Dans l’étude, publiée dans le Journal de l’American Heart Associationles chercheurs ont analysé l’ADN de 5 680 participants à la Framingham Heart Study, qui a débuté en 1948 et suit les individus et leurs familles pour comprendre leur risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Les sujets avaient en moyenne 56 ans.

Étant donné que l’ensemble de données remonte très loin, les chercheurs disposaient de détails sur les antécédents familiaux des participants, ce qui leur permettait de savoir s’ils étaient génétiquement prédisposés à développer une maladie cardiaque.

Ils ont ensuite attribué à chaque participant un score de style de vie basé sur le Life Essential 8 de l’AHA, allant de 1 à 100 – 100 étant le meilleur score qu’une personne puisse obtenir, ce qui signifie qu’il a parfaitement adhéré aux huit directives.

Tout d’abord, le régime alimentaire d’une personne a été évalué en fonction de son adéquation au plan Dietary Approaches to Stop Hypertension de l’AHA.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Le régime alimentaire est riche en légumes et léger en viandes riches en graisses, en boissons sucrées et en aliments riches en sel.

Ensuite, la qualité du sommeil des participants a été évaluée : ils ont besoin de sept à neuf heures de sommeil pour obtenir de bons résultats.

Les chercheurs ont également noté de manière positive un participant s’il faisait régulièrement de l’exercice et ne fumait pas.

Ils ont ensuite évalué les participants sur la base de mesures physiologiques. Les personnes ayant obtenu des résultats élevés avaient un IMC plus faible, un taux de cholestérol plus faible et une glycémie et une tension artérielle plus stables.

En examinant leurs habitudes de vie, leurs antécédents familiaux et les modifications de leur ADN, les chercheurs ont découvert que les personnes ayant des scores de style de vie élevés étaient 36 % moins susceptibles que les personnes ayant des scores de style de vie faibles de mourir d’une maladie cardiovasculaire.

Les personnes génétiquement prédisposées à développer une maladie cardiovasculaire ont réduit leur mortalité toutes causes confondues de 78 pour cent.

Les résultats ont montré que les personnes ayant des scores élevés étaient également 39 % moins susceptibles de développer une maladie cardiaque.

En outre, ils ont découvert que les personnes ayant un mode de vie plus sain avaient un âge biologique nettement plus jeune que leur âge chronologique réel, ce qui suggère qu’un mode de vie sain pour le cœur les a aidé à inverser leur horloge génétique, a écrit le professeur Ma.

Il a ajouté : « Notre message est que chacun doit être conscient des huit facteurs de santé liés aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. »

Les chercheurs notent une limite à l’étude : ils n’ont mesuré l’ADN d’un participant qu’à un moment donné de sa vie.

Des recherches antérieures ont toutefois montré que les marqueurs génétiques des individus peuvent fluctuer considérablement sur une courte période de temps, ce qui signifie qu’il peut être difficile d’obtenir une lecture précise à partir d’un seul échantillon.