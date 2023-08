Il a été emprisonné après avoir enseigné aux filles. Maintenant, Angelina Jolie demande sa libération

Points clés Les talibans détiennent depuis cinq mois un éminent militant de l’éducation.

Angelina Jolie a écrit une lettre pour soutenir Matiullah Wesa et son travail.

Dans la lettre, l’acteur hollywoodien et défenseur des droits de l’homme demande sa libération.

Les femmes et les filles de la vidéo se tiennent côte à côte, tenant des pancartes colorées réclamant un droit humain fondamental : apprendre.

Ils brandissent leurs poings en l’air, leurs voix petites mais fermes contre la puissance des talibans – le groupe qui les empêche d’enseigner et d’apprendre.

La vidéo, publiée le 27 mars sur la plateforme de médias sociaux X, est l’un des derniers messages du militant de l’éducation Matiullah Wesa avant son arrestation par les talibans.

Wesa, qui a cofondé PenPath, un programme d’éducation non gouvernemental qui fournit des aides pédagogiques et une bibliothèque mobile aux filles des régions rurales et reculées d’Afghanistan, a été arrêtée peu de temps après pour ce que le groupe militant a qualifié d' »activités égoïstes et anti-establishment ». motivations ».

Pourquoi Angelina Jolie intervient-elle dans l’affaire Matiullah Wesa ?

Angelina Jolie a écrit une lettre ouverte adressée à Wesa, dont on ignore actuellement où il se trouve, le remerciant pour son travail et appelant à sa libération.

« Comme vous aussi, j’espère un jour où chaque enfant afghan pourra aller à l’école, au collège ou à l’université et contribuer librement à un Afghanistan pacifique », écrit-elle dans la lettre.

« Je sais que vous avez consacré plus d’une décennie de votre vie à aider les enfants afghans, en particulier dans les zones rurales, à avoir accès aux livres et aux moyens et à la possibilité d’aller à l’école. Je suis conscient que vous continuez l’héritage de votre défunt père qui a effectué un travail similaire au nom des enfants afghans.

Jolie, dont le travail en dehors du théâtre comprend la défense des droits sociaux et humains, soutient depuis longtemps les droits des femmes et des filles afghanes.

Dans la lettre, elle dit à Wesa qu’elle « est solidaire avec lui ».

« Je joins humblement ma voix à celles de tous ceux qui demandent votre libération, afin que vous puissiez continuer votre travail important, et pour la levée de toutes les restrictions à l’éducation des filles », écrit-elle.

« Sache que tu n’es pas oublié. »

Qui est Matiullah Wesa ?

Matiullah Wesa a passé sa vie à éduquer et à défendre l’éducation des garçons et des filles. Il a créé PenPath avec son frère Attaullah Wesa en 2009 pour aider les personnes vivant dans des régions éloignées à apprendre.

« Pendant plus d’une décennie, Matiullah Wesa voyageait dans les régions de l’Afghanistan avec sa bibliothèque mobile, distribuant des livres aux enfants et travaillant à la création de bibliothèques et d’écoles dans des zones en proie à des conflits », selon Pen International.

Décrivant son arrestation, Attaullah a déclaré que les talibans avaient encerclé la maison de leur famille, agressé ses autres frères et confisqué le téléphone portable de Matiullah.

Attaullah se cache maintenant des talibans et affirme que son frère est détenu sans inculpation depuis cinq mois maintenant.

« Personne n’a été autorisé à le rencontrer, ni sa famille, ni un avocat. Il m’a dit qu’il avait été maltraité et battu », a déclaré Attaullah à NPR.

Pourquoi les talibans interdisent-ils l’école aux filles ?

L’Afghanistan est le seul pays au monde à interdire aux filles de plus de 12 ans d’aller à l’école.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, les adolescentes n’ont pas pu suivre les cours et ont été officiellement interdites de le faire en mars 2022.

Les filles afghanes qui s’étaient préparées à aller en classe au retour de l’année scolaire ont plutôt été invitées à rentrer chez elles, déclenchant des larmes et des protestations.

Les femmes ont été interdites d’aller à l’université en décembre 2022.

Les talibans ont toujours soutenu que l’interdiction de l’éducation des filles était « temporaire » et était à l’étude.

Il a également justifié l’interdiction faite aux femmes d’accéder aux universités en disant qu’elles n’étaient pas « habillées de manière appropriée ».

Plusieurs pays à majorité musulmane, dont la Turquie et l’Arabie saoudite, ont critiqué le groupe islamiste radical pour l’interdiction de l’éducation des femmes et des filles.

Que peut accomplir la lettre d’Angelina Jolie ?

Étant donné que les talibans ont ignoré des appels similaires de groupes de défense des droits de l’homme, des Nations Unies et d’autres militants concernant le cas de Wesa, il est peu probable que le groupe militant fasse grand-chose en réponse aux appels de Jolie.

Mais compte tenu de sa plate-forme et de sa portée de millions sur ses comptes de médias sociaux, les commentateurs pensent qu’elle a sensibilisé au sort d’un homme qui languit en prison et avec peu d’attention médiatique mondiale au cours des cinq derniers mois.