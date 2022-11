Il a été emprisonné à tort à 16 ans. Huit ans plus tard, il est libre.

La juge Johnson s’est adressée à eux, notant qu’elle comprenait la “perte et l’agitation émotionnelle” d’avoir à revoir l’affaire. Mais, a-t-elle ajouté, “la décision d’un tribunal doit être fondée sur des faits et non sur des émotions”.

La ville a payé des millions ces dernières années pour régler des poursuites pour condamnation injustifiée et incarcération. Les témoins oculaires problématiques sont l’une des causes les plus fréquentes de condamnations injustifiées.

Le mois dernier, la ville a accepté de payer 26 millions de dollars pour régler les poursuites intentées au nom de deux hommes dont les condamnations dans l’assassinat de Malcolm X en 1965 ont été annulées en 2021.

Et en juillet, un juge d’un tribunal d’État a innocenté les trois hommes condamnés à tort pour avoir provoqué un incendie meurtrier dans un kiosque à jetons du métro de Brooklyn.

M. Capers est sorti de la salle d’audience jeudi, a étreint sa mère dans le couloir, puis est sorti sans manteau dans le froid de Queens Boulevard. Il semblait accueillir le froid.

“Je veux juste retrouver ma famille”, a-t-il déclaré.

M. Capers a également déclaré qu’il souhaitait attirer l’attention sur un “système judiciaire en panne” et aider les nombreuses personnes condamnées à tort toujours en prison.

“Il y a beaucoup de gars – la liste est interminable”, a-t-il déclaré.