« Il a essayé d’être franc au sujet de ses démons » : Justin Bieber ne voudrait apparemment pas qu’une jeune star vive ce qu’il a vécu au milieu du scandale Diddy

La pop star Justin Bieber est jusqu’à présent restée silencieuse sur ses expériences avec Sean « Diddy » Combs. Le rappeur a récemment été arrêté pour trafic sexuel et racket et a fait face à de multiples allégations d’agression sexuelle, de viol et d’abus. Ces allégations ont amené le public à voir son image passée de fêtard sous un tout nouveau jour.

Bieber est publiquement associé à Diddy depuis qu’il est adolescent. Après l’arrestation du rappeur, les vidéos passées de Bieber alors qu’il était adolescent lors des soirées de Diddy ont été critiquées, beaucoup sympathisant avec l’adolescent d’alors pour avoir vécu des événements aussi traumatisants. Selon une source, Bieber parlerait de ses expériences à ses proches.

Justin Bieber s’ouvrirait à sa famille à propos de Diddy Justin Bieber dans le clip de Anybody | Crédits : YouTube/Justin Bieber

