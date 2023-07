Il a essayé de parler à Bell. Maintenant, cet homme malentendant vit avec sa mère, sa confiance en lui est éventrée

Adam King-Duke est malentendant et affirme que le manque d’options de communication accessibles de Bell Aliant l’a amené à retourner vivre chez ses parents. (Jessica Singer/CBC)

Vivre seul a procuré à Adam King-Duke un sentiment d’indépendance et de confiance retrouvées.

Le Terre-neuvien, malentendant, a quitté la maison de sa mère il y a plusieurs années, se battant seul comme n’importe quel jeune adulte.

Mais plus tôt cette année, King-Duke dit qu’il a soudainement perdu l’accès à ses services de télévision et Internet. Il a essayé de résoudre le problème par lui-même en vain et a supposé qu’il pouvait être résolu par une simple conversation avec son fournisseur, Bell Aliant.

Il s’est vite rendu compte qu’il n’y avait pas de moyen accessible pour lui de communiquer de manière indépendante avec l’entreprise. L’expérience a été si gênante, dit King-Duke, qu’elle l’a amené à retourner vivre avec sa mère à 27 ans.

« En ce moment, j’ai l’impression que cela m’a privé de ma liberté. Cela m’a privé de mon indépendance », déclare King-Duke, qui utilise une prothèse auditive et s’est entretenu avec CBC News avec l’aide de l’interprète en langue des signes Ken Parsons.

« C’est gênant de devoir savoir que vous vivez avec un parent et que vous ne pouvez pas vivre seul. J’étais heureux, j’étais excité. Mais maintenant, j’ai juste perdu confiance. »

Dans un échange de courriels avec CBC News, Bell Aliant a déclaré qu’elle avait été en contact avec King-Duke et qu’elle transmettrait ses préoccupations au «comité directeur du programme d’accessibilité de Bell», afin qu’il puisse «chercher à améliorer nos services offerts aux clients personnes handicapées du Canada atlantique nécessitant un soutien technique.

King-Duke a déclaré à CBC News dans un courriel qu’il était heureux que l’entreprise ait finalement reconnu ses préoccupations. Mais, dit-il, cela n’aurait pas dû prendre des semaines de communications ratées pour en arriver là.

Problèmes d’accessibilité

Selon King-Duke, l’un des moyens les plus efficaces pour les personnes malentendantes de communiquer avec des entreprises comme Bell est le clavardage en direct, où les utilisateurs tapent des messages en temps réel avec des représentants du service à la clientèle.

Il s’est vite rendu compte que les clients de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard n’avaient pas la possibilité de communiquer par clavardage en direct pour recevoir un soutien technique ou des réparations pour des problèmes d’Internet, de Télé Fibe ou de téléphone résidentiel.

Selon le site Web de soutien à la clientèle de Bell, toutes les provinces et tous les territoires ont une option de clavardage en direct pour résoudre les problèmes de mobilité et de télévision par satellite. Le Québec et l’Ontario ont une option de clavardage en direct pour tous les problèmes de soutien technique liés à la mobilité, à Internet, à la télévision et à la téléphonie résidentielle.

Une capture d’écran des options de service à la clientèle de Bell Aliant à Terre-Neuve-et-Labrador. King-Duke dit qu’il n’y a pas d’option de chat en direct dans la province pour le soutien technique ou les réparations pour les problèmes d’Internet, de Télé Fibe et de téléphone résidentiel. (Soumis par Adam King-Duke)

King-Duke affirme que les personnes handicapées du Canada atlantique sont laissées pour compte. Il dit qu’il a essayé d’appeler l’entreprise, mais qu’il a eu du mal à comprendre ou à communiquer avec les représentants au téléphone. Il a essayé de visiter les magasins Bell Aliant à St. John’s, mais ils l’ont informé qu’ils ne pouvaient pas fournir le soutien technique dont il avait besoin.

Il dit avoir fait remonter le problème au centre de relations avec la clientèle de Bell Aliant, où il a ensuite été redirigé vers le centre de services d’accessibilité de Bell, que l’entreprise présente comme un «service de pointe» conçu pour les clients ayant des besoins d’accessibilité.

Il dit que personne au centre ne pouvait fournir de support technique et qu’ils l’ont redirigé vers un appel téléphonique. Après de nombreux courriels, dont beaucoup, selon lui, n’ont reçu aucune réponse, son dernier recours a été de demander à sa mère de lui traduire un appel téléphonique. Ses services ont été réparés après cinq jours de ce qu’il appelle une communication ratée.

Il dit qu’il apprécie l’aide de sa mère, mais être incapable de communiquer indépendamment est démoralisant.

« Nous sommes en 2023″, a déclaré King-Duke. « Pourquoi ne pas en profiter et l’utiliser? Si vous l’avez disponible pour d’autres provinces, pourquoi ne pas en prendre le relais et l’utiliser ici à Terre-Neuve ou [the] Atlantique? »

Un problème persistant

Myles Murphy, directeur général de l’Association des sourds de Terre-Neuve-et-Labrador, défend la communauté des sourds auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Il dit que de nombreuses personnes sourdes de la province rencontrent des difficultés lorsqu’elles tentent de communiquer avec de grandes entreprises nationales comme Bell.

« Ce n’est vraiment pas juste », a déclaré Murphy par l’intermédiaire de l’interprète en langue des signes Parsons.

« D’autres provinces à travers le pays ont les services complets et le chat en direct pour tous vos services dont vous avez besoin. Les personnes sourdes veulent toujours communiquer, et la fonction de chat en direct serait quelque chose qui serait parfait pour nous. »

Myles Murphy est le directeur exécutif de l’Association des sourds de Terre-Neuve-et-Labrador et est impliqué dans de nombreux rôles de plaidoyer, y compris la défense de la communauté des sourds auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). (Jessica Singer/CBC)

Outre le chat en direct, King-Duke et Murphy disent qu’il existe d’autres options de communication, mais qu’ils viennent tous avec leur propre ensemble de barrages routiers. Par exemple, demander un interprète en magasin par l’intermédiaire de Bell est un long processus, dit King-Duke, et la disponibilité pour ceux qui vivent à l’extérieur de l’Ontario et du Québec est limitée.

Le service de relais vidéo, également connu sous le nom de VRS, permet aux utilisateurs de la langue des signes de communiquer avec d’autres par téléphone en se connectant à un interprète par appel vidéo, qui interprète ensuite pour l’utilisateur. Murphy dit que c’est une autre option courante pour les personnes sourdes ou malentendantes, mais que les représentants de Bell n’acceptent souvent pas les appels VRS en raison de difficultés à identifier le client sourd.

King-Duke dit qu’il ne sait pas combien de temps encore il vivra avec sa mère, dans une maison qu’ils louent ensemble à Paradise, NL Il dit que l’épreuve avec Bell a contribué à sa décision de revenir avec son parent, et est parti lui remettant en question sa capacité à naviguer seul dans le monde.

Il dit qu’il ne devrait pas être difficile pour des gens comme lui d’avoir une conversation simple.

« J’espère sincèrement qu’ils ont appris que les provinces de l’Atlantique [are] partie du Canada », a-t-il dit par courriel.

« Nous méritons les mêmes services et le même accès que le reste du Canada. »

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador