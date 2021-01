Ne pas pouvoir voir la forêt pour les arbres n’est pas seulement un langage familier pour Mihai Nita – c’est un inconvénient professionnel.

«Quand je vais dans la forêt, je ne vois que 100 mètres autour de moi», a déclaré le Dr Nita, ingénieur forestier à l’Université de Transylvanie de Brasov, en Roumanie.

L’intérêt de recherche du Dr Nita – l’histoire des forêts d’Europe de l’Est – dépend d’une vision plus vaste et plus éloignée que ce que les yeux peuvent offrir.

«Vous devez voir ce qui s’est passé dans les années 50, voire il y a un siècle», a déclaré le Dr Nita. «Nous avions besoin d’un œil dans le ciel.»