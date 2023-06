Il a escaladé l’un des rochers les plus difficiles au monde – après s’être entraîné sur un modèle 3D

5:47Il voulait escalader l’un des rochers les plus difficiles au monde. Il s’est donc exercé sur un modèle 3D

Lorsque Will Bosi a finalement atteint le sommet du Burden of Dreams, il pouvait à peine y croire.

Le 12 avril, l’alpiniste écossais est devenu la deuxième personne jamais enregistrée à gravir avec succès le rocher notoirement difficile à escalader à Lappnor, en Finlande.

« Jusqu’à un mois avant de partir, je n’étais pas sûr que ce serait possible pour moi – peut-être jamais », a déclaré Bosi. Comme ça arrive hôte invité Helen Mann.

« Donc, comme, se retrouver au sommet du rocher était complètement surréaliste. Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire, pour être honnête, pendant des heures. »

Et tout ce qu’il a fallu, ce sont plusieurs nuits blanches, d’innombrables chutes frustrées, des doigts écorchés et ensanglantés, et peut-être le plus important – une réplique imprimée en 3D du rocher lui-même.

Court, mais difficile

À environ quatre mètres, le Burden of Dreams n’est pas particulièrement grand. Mais cela ne veut pas dire que c’est facile.

Bosi pratique un type d’escalade connu sous le nom de bloc, dans lequel les grimpeurs escaladent de petites formations rocheuses ou des parois rocheuses artificielles sans l’aide de cordes ou de harnais.

L’objectif est de résoudre ce qu’on appelle les « problèmes de blocs ». Essentiellement, cela signifie gravir des itinéraires petits mais délicats qui nécessitent une séquence de mouvements spécifique et souvent physiquement difficile.

Le Burden of Dreams n’est peut-être pas un très grand rocher, mais il est considéré comme l’un des plus difficiles à gravir en raison de son angle raide et de ses petites prises déchiquetées. (Burden of Dreams/Crimp Films et Band of Birds)

Le fardeau des rêves est considéré comme l’un des problèmes de blocs les plus difficiles de la planète, sinon le plus difficile. Il a la cote de difficulté la plus élevée possible sur plusieurs échelles différentes.

L’alpiniste finlandaise Nalle Hukkataival est la seule personne connue à l’avoir escaladé avec succès avant Bosi. Et, selon Outside Magazine il lui a fallu 4 000 essais.

Bosi est devenu la deuxième personne à gravir le fardeau des rêves. (Diego Borello)

Alors, qu’est-ce qui le rend si difficile? Tout d’abord, c’est extrêmement raide – environ 45 degrés tout le long du parcours – et surtout lisse.

Les quelques prises auxquelles un grimpeur peut s’accrocher sont « absolument désespérées », dit Bosi, ce qui signifie qu’elles sont minuscules, écartées et déchiquetées au toucher.

« Pensez à essayer de conserver presque un peu plus gros qu’une carte de crédit [or] des lames de rasoir sur un mur en surplomb très raide, puis en faisant cinq grands mouvements difficiles entre eux où vous devez vraiment, comme, jeter votre corps », a déclaré Bosi.

« Parce que les prises sont tranchantes, cela vous coupe très rapidement la peau. Vous ne pouvez donc donner que quelques coups avant qu’il ne se coupe et vous commencerez à saigner et vous devrez arrêter. »

Bosi n’a pas compté combien de fois il a essayé et échoué à escalader le rocher avant d’être finalement victorieux. Mais il a passé environ deux semaines en Finlande à l’essayer encore et encore, tombant à plusieurs reprises de frustration sur les tapis ci-dessous.

« Chaque mouvement est si difficile que pour le faire, vous devez avoir vos mains exactement au bon endroit », a déclaré Bosi. « Si vous deviez faire le premier mouvement et frapper la prise même à seulement deux millimètres avec vos doigts légèrement du mauvais côté, alors vous pourriez être en mesure de maintenir ce mouvement, mais vous ne pourrez pas faire le suivant. «

Entre les séances d’entraînement, il dit qu’il pouvait à peine se concentrer ou dormir.

« Tu penses à ça tout le temps », a-t-il dit.

Réplique imprimée en 3D

Mais Bosi avait certains avantages que son prédécesseur n’avait pas. Avant de l’essayer en personne, il s’est entraîné sur un modèle 3D au gymnase Lattice Training de Sheffield, en Angleterre, où vit actuellement l’alpiniste né à Édimbourg.

Un autre grimpeur, Aidan Roberts, a pris des scans 3D des prises du rocher après plusieurs tentatives infructueuses pour l’escalader lui-même, a déclaré Bosi, puis a fait imprimer des répliques de ces prises en plastique.

Ensuite, les gens de Lattice Training ont attaché ces prises imprimées à un mur d’escalade, inclinées à un angle de 45 degrés, et les ont réparties aux mêmes hauteurs et distances que sur le rocher réel.

« C’est presque une réplique exacte du vrai rocher », a déclaré Bosi. « J’ai donc pu avoir beaucoup de séances là-dessus et m’entraîner vraiment avant de sortir, ce qui a fait une énorme différence. »

REGARDER | Pratiquer le Burden of Dreams à la salle d’escalade :

Si cela ressemble un peu à de la triche, Bosi s’empresse de souligner que les grimpeurs construisent des répliques depuis des décennies. Seule la partie impression 3D est nouvelle, ce qui permet aux ascensions d’entraînement d’être beaucoup plus précises.

« Il y a eu des commentaires de gens qui se demandaient si cela se rapprochait trop de la réalité et vous enlevez un peu le genre d’expérience et le mystère », a déclaré Bosi.

« Mais je pense que parce que ce n’est toujours pas une réplique parfaite – c’est toujours du plastique, il est difficile d’obtenir le mur exactement au même angle – que je ne pense pas que beaucoup de gens s’en inquiétaient trop. »

Un court métrage sur l’ascension de Bosi, produit par Crimp Films et Band of Birds, intitulé Le fardeau des rêves, sera présenté mardi au Climbing Hangar de Sheffield.

Bosi dit qu’il ne pouvait pas arrêter de sourire après avoir atteint son objectif. (Diego Borello)

Bosi, quant à lui, a déjà l’œil sur le prochain prix. Tout d’abord, il dit qu’il prévoit de s’attaquer à d’autres problèmes de blocs les mieux notés au monde.

Et si cela fonctionne, il dit qu’il aimerait explorer la nature sauvage à la recherche d’un nouveau problème de rocher à résoudre – et devenir le premier à l’escalader.