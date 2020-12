TOKYO – Pendant plus de six décennies, Kazuo Odachi avait un secret: à l’âge de 17 ans, il est devenu pilote de kamikaze, l’un des milliers de jeunes hommes japonais chargés de donner leur vie dans des missions suicides de dernière minute vers la fin de la guerre mondiale II. En bâtissant une famille et une carrière de policier à Tokyo, il a gardé son secret de pratiquement tout le monde, même sa femme, qui savait seulement qu’il avait servi comme pilote de la marine japonaise. L’expérience, pensait-il, serait trop difficile à expliquer à une société qui considérait principalement les kamikazes comme des fanatiques maniaques qui se portaient volontaires pour un sacrifice impensable. Mais au fil des ans, alors que la relation complexe du Japon avec la guerre changeait, M. Odachi a progressivement commencé à partager son histoire avec un petit groupe d’amis. En 2016, il a publié un mémoire, racontant comment il s’était endormi chaque nuit en se demandant si demain ce serait à son tour de mourir pour une cause perdue. Le livre a été publié en traduction anglaise en septembre, le 75e anniversaire de la fin du conflit. M. Odachi, 93 ans, l’un des derniers membres vivants d’un groupe qui n’a jamais eu l’intention de survivre, a déclaré qu’il espérait commémorer les pilotes en tant que jeunes hommes dont la valeur et le patriotisme étaient exploités. «Je ne veux pas que quiconque oublie que le merveilleux pays que le Japon est devenu aujourd’hui a été construit sur la base de leur mort», a-t-il déclaré dans une récente interview à son domicile.

Les kamikazes sont le symbole le plus puissant de la guerre au Japon, un exemple frappant des dangers du nationalisme fervent et du fanatisme martial. Mais alors que la génération qui a vécu la guerre s’estompe, les côtés politiques opposés du Japon se disputent pour réinterpréter le kamikaze pour un public toujours divisé sur l’héritage du conflit. Pour la droite, les kamikazes sont un symbole des vertus traditionnelles et d’un esprit de sacrifice qui, selon eux, est terriblement absent du Japon moderne. Pour la gauche, ils font partie d’une génération détruite par le militarisme japonais, et un rappel puissant de l’importance de maintenir le pacifisme d’après-guerre du pays. « Le kamikaze en tant que fait historique et en tant que symbole a un potentiel très puissant à utiliser de chaque côté de cet argument », a déclaré MG Sheftall, professeur à l’Université de Shizuoka et auteur de « Blossoms in the Wind », a déclaré collection d’entretiens avec les pilotes. M. Odachi lui-même a peu d’intérêt pour la politique. De nos jours, il accueille les visiteurs chez lui dans la banlieue de Tokyo, où il reconstitue de manière vivante de vieilles scènes de guerre, piétinant des pédales d’avion imaginaires et tirant avec férocité sur un simulacre de vol. Son histoire défie les simples stéréotypes souvent évoqués par les conservateurs et les libéraux japonais. Il s’est porté volontaire pour combattre dans une guerre qu’il croyait que son pays ne gagnerait pas. Il était prêt à mourir pour protéger ceux qu’il aimait, mais pas pour gâcher sa vie.

Aujourd’hui, il est résolument anti-guerre et pense que la constitution pacifiste du Japon est bien telle qu’elle est, mais il reste un ardent défenseur du droit du pays à la légitime défense. Il ne regrette pas sa décision de s’enrôler et il visite le sanctuaire Yasukuni – où des générations de soldats japonais tombés au combat sont consacrés aux côtés de certains de ses criminels de guerre les plus notoires – plusieurs fois par an pour consoler les âmes de ses amis morts au combat. Ayant grandi dans un village près d’une base aérienne, M. Odachi était depuis longtemps fasciné par les avions, et quand la guerre a éclaté, il a décidé qu’il en piloterait un jour. Il s’est enrôlé dans les forces armées japonaises en 1943 et a rejoint le Yokaren, un groupe d’élite d’adolescents formés comme pilotes de la marine.

Les Yokaren, a fait remarquer M. Odachi, étaient différents des autres kamikazes, des étudiants qui avaient été arrachés de leurs écoles et condamnés à mort avec peu de préparation ou d’entraînement. Pourtant, les jeunes hommes du programme de M. Odachi étaient préparés à mourir dans des combats aériens avant même le virage désespéré du Japon vers les missions suicides. Les cadets ont été célébrés comme des fleurs de cerisier, une fleur dont la beauté éclatante est accentuée par sa brève existence. Même les boutons de leurs uniformes, gravés de la fleur, rappelaient leur mort imminente au combat. «Nous savions tous que« heureusement pour toujours »était une issue improbable», a écrit M. Odachi dans son livre «Memoirs of a Kamikaze». «Nous n’étions pas destinés à vivre longtemps.» Quand il est arrivé à Taiwan, occupée par les Japonais, en août 1944, la guerre entrait dans sa phase finale. Les forces japonaises avaient été écrasées par la supériorité technologique américaine et la capacité de production écrasante de la machine de guerre américaine. Une victoire alliée est apparue de plus en plus inévitable et les tactiques japonaises ont commencé à exiger un sacrifice humain encore plus grand.