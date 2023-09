« Il a dit goli maar do par… »

Le cinéaste de Kaabil, Sanjay Gupta, rappelle que Shah Rukh Khan n’a jamais cédé aux brimades de la pègre.

Le très attendu film Jawan de Shah Rukh Khan fait sensation au box-office. Le film a franchi la barre des Rs 100 crore en seulement 2 jours et connaît un succès retentissant au box-office avec des critiques positives de la part du public ainsi que des célébrités. Récemment, Sanjay Gupta a revu le film et a rappelé une anecdote des années 90, lorsque SRK ne cédait pas aux brimades de la pègre.

Samedi, Sanjay Gupta a consulté son Twitter et a rappelé une anecdote sur Shah Rukh Khan. Le cinéaste a écrit : « J’ai vu JAWAN. Je me sens obligé de partager cela. Dans les années 90, lorsque l’intimidation des stars de cinéma était à son paroxysme, @iamsrk était LA SEULE star à ne jamais céder. « Goli marni hai mar do, par tumhaare liye kaam nahin karoonga. Principal Pathan hoon. Il a dit. Il est le même aujourd’hui.

J’ai vu JAWAN.

Je me sens obligé de partager cela.

Dans les années 90, lorsque le harcèlement criminel des stars de cinéma était à son apogée. @iamsrk était LA SEULE star qui n’a jamais cédé.

« Goli marni hai mar do, par tumhaare liye kaam nahin karoonga. Principal Pathan hoon. Il a dit.

C’est le même… –Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) 9 septembre 2023

Les internautes ont également réagi au tweet de Sanjay Gupta. L’un des commentaires disait : « C’est pourquoi il est appelé King Khan. » Un autre a écrit : « Mon respect pour SRK a été multiplié par 10 après avoir lu ceci. » Un autre fan a commenté : « Les années 90 ont été une période terriblement terrible. Je ne juge personne qui a vacillé sous la pression. Mais respectez d’autant plus @iamsrk pour avoir pris la parole. Incroyable. »

Sanjay Gupta est un cinéaste indien connu pour ses films comme Aatish, Kaante, Kaabil, Shootout at Lokhandwala, Shootout at Wadala, Jazbaa, etc. Ses prochains films incluent Visfot avec Riteish Deshmukh et Fardeen Khan.

Dirigé par Atlee, Jawan est un thriller d’action mettant en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani, Ridhi Dogra, Yogi Babu, Sunil Grover et d’autres dans des rôles clés. Le film est réalisé avec un budget énorme de Rs 300 crore et constitue le film le plus cher de SRK.

Produit par Gauri Khan sous la bannière de Red Chillies Entertainment et coproduit par Gaurav Verma, le film a suscité une réponse tonitruante du public et a collecté Rs 129,6 crore dans le monde au box-office le premier jour.

Lire Regarder : Shah Rukh Khan groove sur Zinda Banda de Jawan et Besharam Rang de Pathaan avec des fans dans une discothèque de Dubaï