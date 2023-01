“Il a détruit la vie de beaucoup”: comment le véritable cinéaste Joe Berlinger en est venu à considérer Bernie Madoff comme un “tueur en série financier”

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

UNEÀ première vue, il n’y a pas de raison particulière pour qu’un documentaire en quatre parties sur Bernie Madoff sorte en 2023. Le fraudeur et financier est mort depuis deux ans. Son schéma de Ponzi s’est effondré il y a 14 ans. Les efforts pour rembourser les victimes de sa fraude sont en cours. Pourquoi revisiter cette saga particulière maintenant?

Trois jours avant Joe Berlinger, le réalisateur du nouveau documentaire de Netflix Madoff : le monstre de Wall Street, et je dois parler, le cycle de nouvelles fournit la réponse parfaite. Sam Bankman-Fried, le fondateur et PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, âgé de 30 ans, est arrêté aux Bahamas. Le lendemain, il est inculpé de huit chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

Contrairement à Madoff, Bankman-Fried n’a pas été accusé d’avoir dirigé une chaîne de Ponzi. Mais après son arrestation, plusieurs médias ont établi des comparaisons entre les deux. Bankman-Fried aurait dirigé un “programme de grande envergure” pour “détourner des milliards de dollars de fonds de clients” et “induire en erreur les investisseurs”, selon le département de la Justice. La portée de la fraude présumée rappelle la propre opération de Madoff, tout comme la mystique qui entourait autrefois les deux hommes. Bankman-Fried, Le New York Times a noté, “était autrefois décrit comme un John Pierpont Morgan des temps modernes et est devenu le chouchou des grands investisseurs de la Silicon Valley”. Madoff, quant à lui, avait gagné la confiance des investisseurs et était autrefois “Considéré comme si innovant et prospère que des particuliers fortunés et des entreprises de premier ordre ont sollicité ses services et ses conseils en matière d’investissement”, écrivait ABC News au moment de sa chute. Au fur et à mesure que l’affaire contre Bankman-Fried avancera, nous découvrirons si les comparaisons avec Madoff étaient justifiées ou non.

Berlinger, l’un des principaux réalisateurs de documentaires sur les crimes réels, est venu à l’histoire de Madoff via Netflix. Ses crédits précédents incluent le paradis perdu trilogie sur les West Memphis trois et Brut, un article indépendant sur un recours collectif contre la société d’énergie Chevron. Lorsque Netflix a évoqué la possibilité d’un documentaire sur Madoff, Berlinger venait de boucler une série de documentaires consacrés à divers tueurs en série. Depuis 2019, ses sorties ont abordé Ted Bundy, Samuel Little, John Wayne Gacy et Jeffrey Dahmer. Berlinger était, de son propre aveu, “un peu tueur en série”.

“J’ai fait beaucoup d’émissions de tueurs en série d’affilée, et cela a un impact émotionnel”, a-t-il déclaré. L’indépendant lors d’un appel vidéo en décembre. “J’aime le vrai crime, évidemment. Et je pense que l’idée derrière [this documentary] était, ‘Élargissons notre palette sur le crime.’

Se décrivant comme un « geek de la bourse », Berlinger avait hâte de produire une émission qui plongerait non seulement dans le côté humain des choses, mais aussi dans les aspects techniques de la fraude de Madoff. “Je ne savais pas que cette chose FTX arriverait”, dit-il, décrivant cette dernière situation comme “une analogie parfaite” pour montrer que les principales leçons de l’ère Madoff n’ont pas été apprises.

Bernie Madoff est devenu majeur à une époque où l’Amérique, se remettant du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, avait soif “de calme, de paix, de normalité”, Diana B Henriques, l’auteur de Le magicien des mensonges : Bernie Madoff et la mort de la confiance, dit dans le documentaire. Il a grandi en partie dans un quartier bourgeois du Queens, mais ses parents ont connu des difficultés financières. Un privilège fiscal a été mis sur leur maison. Sa mère, initialement femme au foyer, a dû trouver du travail.

“Ce n’était pas ainsi que la famille de banlieue prospère était censée fonctionner”, déclare Henriques dans la série. « Et cela a inculqué à Madoff une exigence absolue et non négociable pour réussir. … Ce qu’il voulait, c’était le succès rapide et flamboyant de Wall Street.

Ce que Madoff a trouvé à la place est une histoire bien connue maintenant. C’est tellement effronté qu’il tient en quelques mots : il se présentait comme un gestionnaire de fonds qui prendrait l’argent de ses clients et l’investirait. Mais Madoff n’a pas investi l’argent. Au lieu de cela, lorsque des clients demandaient à retirer des fonds, il utilisait l’argent d’autres clients pour les payer.

“Tout cela n’était qu’une fraude”, a déclaré Bruce Dubinsky, expert en fraude et comptable judiciaire, dans le documentaire. “Madoff n’a jamais investi pour son activité de conseil en investissement. Il s’agissait simplement de prendre l’argent des gens, de leur dire qu’il allait investir leur argent – ​​et il ne l’a jamais fait. Il s’agissait de métiers fictifs. C’était une Ponzi.

Le stratagème de Madoff s’est effondré en novembre 2008. L’argent s’est épuisé; ses fils Mark et Andrew ont alerté les autorités. Madoff a été arrêté en décembre de cette année. Il a plaidé coupable en 2009 à plusieurs crimes et a été condamné à 150 ans de prison. En 2020, Madoff a demandé une libération compassionnelle en invoquant sa santé fragile. Un juge fédéral a rejeté cette demande et Madoff est décédé en prison l’année suivante à l’âge de 82 ans.

Quand je demande à Berlinger s’il pense que Madoff aurait dû être autorisé à vivre ses derniers jours hors de prison, il répond par la négative. “Il a passé la majeure partie de sa vie à vivre la vie dont la plupart des gens ne font que rêver”, dit-il. Le juge Denny Chin, qui a rejeté la demande de libération pour raisons humanitaires de Madoff, a déclaré que Madoff n’avait “jamais vraiment eu de remords” pour ses actes.

Joe Berlinger assiste au sommet des chercheurs de vérité organisé par Variety et Rolling Stone au deuxième étage le 25 août 2022 à New York (Cindy Ord/Getty Images)

Pour Berlinger, un “tueur en série financier” comme Madoff partage une caractéristique avec les tueurs en série dont Berlinger a documenté les crimes horribles à l’écran : “Ils manquent clairement d’empathie.” “Personne qui a de l’empathie ne peut faire ce que Bundy, Gacy ou Dahmer ont fait, ou ce que Madoff a fait”, dit Berlinger. “C’est le catch-22: je ne pense pas qu’ils soient capables de remords, car ils manquent d’empathie.”

Les crimes en col blanc peuvent être difficiles à discuter concrètement. Elles se déroulent dans le domaine immatériel des transactions financières et des transactions commerciales bâclées. Les preuves se trouvent souvent dans des documents et des bases de données. Les recours comprennent la réglementation et la surveillance gouvernementale. Madoff : le monstre de Wall Street fait partie d’un mouvement de véritable crime qui a jeté un nouvel œil sur les crimes en col blanc. Les versions récentes se sont efforcées de les raconter comme des histoires de crime du monde réel, impliquant une quantité importante de victimisation et ayant un impact sur la vie des individus. Des émissions de télévision et des podcasts sur l’affaire Theranos ont mis en évidence les conséquences de la fraude d’Elizabeth Holmes sur les patients atteints de cancer qui se sont appuyés sur les tests défectueux de l’entreprise. Ils se sont également penchés sur le destin tragique de Ian Gibbons, un ancien employé de Theranos décédé par suicide. Le balado Vous vous trompez sur a consacré plusieurs épisodes à des affaires de malversations d’entreprises.

Madoff : le monstre de Wall Street comprend des entretiens avec Gordon Bennett et Kate Carolan, un couple qui a fait confiance à Madoff pour leur épargne-retraite. Ils apparaissent comme les victimes non seulement de Madoff lui-même, mais d’un système qui leur a fait défaut à plusieurs reprises lorsqu’il n’a pas réussi à détecter la fraude de Madoff à plusieurs reprises.

“Il était très important de raconter les histoires de ces victimes et de rappeler aux gens que ces crimes financiers en col blanc ont des victimes dont les vies ont été absolument détruites”, a déclaré Berlinger. “Au début de l’émission, on l’appelle un tueur en série financier, parce que c’est comme ça que je le vois. Je veux dire, il vient de détruire la vie de beaucoup.

Berlinger voit un parallèle entre la double vie d’un fraudeur comme Madoff, capable de se présenter comme un homme d’affaires habile tout en dirigeant une entreprise qu’il sait être bidon, et celle d’un tueur en série qui parvient à mener une vie secrète de crime. «Je pense que quelque part, ils savent manifestement qu’ils font quelque chose de mal, car ils brouillent les pistes. Mais je pense que d’une manière ou d’une autre, ils pensent tous que tout va s’arranger, et ils construisent ces justifications et ils ne traitent pas rationnellement la réalité », dit-il. « Ce qui, pour moi, est une similitude avec les tueurs en série. Ils vivent dans leur propre monde de fantaisie.

Les victimes de fraude de Bernard Madoff tiennent une conférence de presse après la condamnation, au tribunal fédéral du district de Manhattan le 29 juin 2009 (Spencer Platt/Getty Images)

Madoff à la Cour fédérale après une audience sur le cautionnement à New York le 5 janvier 2009 (Hiroko Masuike/Getty Images)

Madoff : le monstre de Wall Street est le plus accablant lorsqu’il revient sur les occasions manquées d’arrêter Madoff. La SEC “lui a donné un certificat de bonne santé” à plusieurs reprises, dit Berlinger. Par Fortune“après [Madoff’s fraud] a été révélé en décembre 2008, une SEC ébranlée s’est empressée de mettre en place des contrôles pour empêcher que de tels épisodes ne se reproduisent et les découvrir tôt. Quels que soient les contrôles mis en place, ils n’ont pas empêché l’histoire de se répéter apparemment dans l’espace des crypto-monnaies, comme en témoigne l’effondrement de FTX.

“C’est absurde. C’est effrayant, le manque de surveillance », dit Berlinger. «La crypto n’a pas été correctement réglementée et la SEC a de nouveau échoué lamentablement dans son travail. Et la SEC a lamentablement échoué dans son travail pendant la [2008] crise financière.”

C’est une histoire familière à Berlinger. Son travail passé, souligne-t-il, a porté sur les condamnations injustifiées, la corruption du FBI dans l’affaire Whitey Bulger et les sociétés polluantes. “L’échec institutionnel a été beaucoup plus un thème de mon travail que le petit écart que j’ai pris avec les tueurs en série”, dit-il. “Je dirais donc que Madoff correspond davantage à ce que j’ai fait au fil des ans que Bundy.”

En l’absence de Madoff, Berlinger évoque la voix et la psyché de son sujet à travers des experts, des bandes audio de Madoff et des reconstructions dramatiques. Quand je demande à Berlinger ce qu’il aurait voulu demander à Madoff, si son sujet avait été encore en vie, Berlinger désigne la famille de Madoff, en particulier ses fils Andrew et Mark. Tous deux travaillaient pour leur père, mais dans une partie de l’entreprise sans rapport avec la chaîne de Ponzi.

«Je crois que la famille était dans le noir. Cependant, je ne veux pas complètement laisser les garçons, Andrew Mark, s’en tirer », ajoute Berlinger. « Je pense qu’ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils devaient savoir que quelque chose n’allait pas. Et en tant que professionnels de la finance, ils se devaient en quelque sorte de creuser un peu plus. … Mais je crois qu’ils étaient en grande partie dans le noir et faisaient confiance à leur père. Alors je voudrais [ask Bernie]: Comment as-tu pu faire ça à tes propres enfants ? Parce que ça n’allait pas avoir une bonne fin.