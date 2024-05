Il a des « amis qui réussissent énormément » pour elle

Natalie Portman a toujours eu d’excellentes relations avec Brad Pitt à l’écran et hors tension – et il l’aide à recoller les morceaux après son divorce. L’acteur et sa propre petite amie actuelle, Inès de Ramonaident Natalie à trouver un nouvel homme, raconte une source en exclusivité En contact.

« Natalie ne pleure pas dans sa soupe à cause de son divorce », révèle notre source. « Bien au contraire, Natalie est fière de la détermination avec laquelle elle a décidé de rompre avec Ben [Millepied] et protéger ses enfants d’un combat de longue haleine. Elle tourne la page et ne regarde pas en arrière.

Cependant, l’actrice oscarisée avait un « très petit cercle social » au cours de son mariage, elle donne donc désormais la priorité à « reconstruire sa vie sociale à partir de zéro », selon la source. « C’est là qu’intervient quelqu’un comme Brad », ajoute la source. « Malgré leur différence d’âge, Brad et Natalie sont amis depuis environ 15 ans et les membres de leurs équipes commerciales sont également très proches. »

Les stars ont eu un « vague plan pour capitaliser sur leur connexion » en jouant ensemble dans un grand film, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. « En ce moment, Natalie a plus besoin de Brad comme ami que comme collègue », ajoute la source. « Et bien sûr, cela signifie qu’Inès est de la partie. Elle est tellement décontractée et prête à tout.

La source déclare également : « Brad est fier de ses antécédents en matière d’installation des gens, et grâce à son nouveau style de vie sobre et orienté vers les AA, il a beaucoup d’amis qui ont beaucoup de succès et qui sont exactement dans la même situation que Natalie : recommencer à zéro. et essayer de construire une nouvelle vie.

Natalie, 42 ans, et Benjamin, 46 ans, ont finalisé leur divorce en février, moins d’un an après avoir demandé le divorce en juillet 2023. Sa demande de divorce discrète est intervenue deux mois après que des informations ont fait surface selon lesquelles le chorégraphe aurait eu une liaison extraconjugale.

Les ex étaient mariés depuis 12 ans au moment de leur séparation. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Cygne noir en 2009 et Natalie était enceinte de leur premier enfant l’année suivante. Un représentant a confirmé que le duo s’était fiancé fin 2010 et qu’ils avaient accueilli un fils, Aleph, en 2011 avant leur mariage plus tard cet été-là. Leur fille, Amalia, est née en 2017.

Le Sans attaches La star n’a pas commenté la fin de son mariage et a déclaré que toutes les spéculations autour de son divorce étaient « terribles ». « Je n’ai aucune envie d’y contribuer », a-t-elle déclaré Salon de la vanité en février.