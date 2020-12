Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a lancé l’idée de faire une publicité avec l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, pour promouvoir le vaccin Covid-19, avant de comparer les deux aux acteurs célèbres Robert De Niro et Al Pacino.

«Je pense que votre voix en disant que les vaccins sont sûrs serait importante. J’ai dit que dès que le vaccin sera jugé prêt et sûr, je serai le premier à prendre [it], « Cuomo a déclaré lundi, tout en parlant avec Fauci.

«Peut-être que nous vous enrôlons,» il a continué, «Je vais le faire avec vous, nous faisons une annonce disant aux New-Yorkais qu’il est sécuritaire de se faire vacciner.»

« Mettez-nous ensemble, nous sommes comme les temps modernes De Niro et Pacino, » ajouta-t-il alors que Fauci caquetait. « Vous pouvez être celui que vous voulez, De Niro ou Pacino. »

Le gouverneur Cuomo au Dr Fauci: "Nous sommes comme les temps modernes De Niro et Pacino." pic.twitter.com/0yx0mdwHJh – Appelant quotidien (@DailyCaller) 7 décembre 2020

Fauci a répondu qu’il ne pouvait pas choisir parce qu’il était fan des deux acteurs, qui ont partagé l’écran dans les films « The Irishman », « Righteous Kill » et « Heat » – chacun d’entre eux comprenant un ou les deux hommes représentant des meurtriers. Ils ont également tous deux joué dans «The Godfather: Part II» en tant que gangsters, mais n’ont jamais partagé de scène.

La comparaison étrange de Cuomo a attiré la colère des critiques sur les médias sociaux, certains se moquant du gouverneur et d’autres renforçant leur remise en question continue de la compétence de son leadership pendant la pandémie.

Aussi sur rt.com Le propriétaire d’un bar new-yorkais qui a déclaré sa taverne ZONE AUTONOME, défiant les ordres de Covid-19, est arrêté pour avoir servi des clients

« Rendez-nous service à tous et déménagez à Hollywood alors, » La météorologue de Fox News, Janice Dean, a tweeté en réaction à Cuomo. Dean, qui a perdu ses deux beaux-parents à Covid-19, a été très critique envers Cuomo pour une commande anticipée obligeant les maisons de retraite à New York à accepter des patients positifs à Covid, ainsi que sa décision de publier et de promouvoir un livre pendant la pandémie.

«Honnêtement, @NYGovCuomo préfère être une célébrité plutôt qu’un gouverneur. Et il a déjà un Emmy pour jouer! elle a ajouté.

Honnêtement @NYGovCuomo préfère être une célébrité qu’un gouverneur. Et il a déjà un Emmy pour jouer! – Janice Dean (@JaniceDean) 7 décembre 2020

« Ouais dans ‘Righteous Kill’, » Noam Blum, rédacteur en chef associé de Tablet Magazine tweeté en réaction à la comparaison de Cuomo, puis reliant à une collection de mauvaises critiques reçues par la bombe au box-office de 2008.

«Je prendrais le Dr Fauci plus au sérieux s’il examinait plus attentivement les politiques désastreuses du gouverneur Cuomo en matière de soins infirmiers au lieu de rire avec lui à la télévision quand il les comparait à des personnages de« Le parrain »» écrivain Greg Price ajoutée.

RUPTURE: Lord Fauci et Dictator Cuomo se comparent à Robert De Niro et Al Pacino … Tellement heureux "dirigeants" dans notre pays sont fiers d’être similaires aux acteurs qui dépeignent le CRIME ORGANISÉ! NE PAS. – Graham Allen (@ GrahamAllen_1) 7 décembre 2020

Beaucoup de gens se moqueront à juste titre de ce clip pour avoir exposé l’aspect délirant et attentionné de Cuomo & Fauci, mais il a en fait raison. C’est comme « The Irishman »:

-Terrible

-Extrêmement inexact / féerique

-Beaucoup d’innocents blessés inutilement

-Est allé trop longtemps https://t.co/dXgNrO4DEE – John Ziegler (@Zigmanfreud) 7 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!