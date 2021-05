«  Il a de la chance d’être en vie  »: la star de la LNH John Tavares se remet après avoir pris un genou écœurant au visage (VIDEO)

Les joueurs des deux côtés ont exprimé une extrême inquiétude lorsque Tavares a été rattrapé au ras du genou par Corey Perry de Montréal après avoir glissé sur la glace directement dans la trajectoire de son adversaire rapide. La collision écœurante à grande vitesse a fait tourner Tavares sur la glace et a envoyé Perry voler dans les airs.

Tavares, 30 ans, a été rapidement soigné par le personnel médical des Maple Leafs, mais la gravité de la situation est rapidement apparue chez les médecins lorsqu’ils ont réalisé que Tavares ne pouvait pas supporter son propre poids et semblait avoir du mal à contrôler les mouvements de son corps, avec les médecins frénétiquement. faisant des gestes pour un soutien supplémentaire.

Il est apparu que Tavares a d’abord tenté de se lever mais a perdu son équilibre et est immédiatement tombé en arrière.

Moment effrayant lorsque le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, prend un genou par inadvertance à la tête de Corey Perry. #Feuilles d’érable | #NHLPlayoffspic.twitter.com/l4l0dYO76R – The Majors TV 🎥 (@themajorstv) 21 mai 2021

Les Maple Leafs et les Canadiens ont montré leur soutien à John Tavares après une collision effrayante à Toronto. Tavares leva les pouces alors qu’il était allongé sur une civière. pic.twitter.com/1OpiVLXmOu – Sportsnet (@Sportsnet) 21 mai 2021

Nous sommes troublés par le terrible accident de John Tavares et lui envoyons nos meilleures pensées. – Canadiens de Montréal (@CanadiensMTL) 21 mai 2021

Heureusement, et après un traitement prolongé sur la glace, Tavares a adressé un « pouce en l’air » à l’auditoire de la télévision alors qu’il était sur une civière et emmené à l’hôpital, où il passerait la nuit.

Plusieurs joueurs des deux côtés, dont Perry, ont consolé Tavares alors qu’il était étiré.

« J’étais assez découragé de voir cela arriver à un si bon gars», A déclaré le gardien de but des Canadiens Carey Price.

Tavares a de la chance d’être en vie. Guérissez bientôt Capitaine. Nous allons gagner cette série, celle d’après et celle d’après. Puis la coupe. #DoItForJohnny#LeafsForever – Wil Marsden (@realkitwancool) 21 mai 2021

« Je me suis vraiment senti mal à l’estomac quand je l’ai vu», a ajouté Perry. « Quand je l’ai vu, avec sa façon dont il est, c’est une situation effrayante. Je vais lui tendre la main et lui parler et j’espère qu’il va bien. »

Les humeurs effilochées après l’incident, Nick Foligno des Maple Leafs s’est engagé dans une bagarre sur glace avec Perry peu de temps après la reprise du match.

L’entraîneur des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a par la suite informé les médias que Tavares répondait bien au traitement et que les premiers tests étaient revenus. « dégager » – mais a également déclaré que l’incident était l’un des plus effrayants dont il ait été témoin dans le hockey sur glace professionnel.

À ce stade, j’espère juste que Tavares va médicalement bien. C’est une blessure de niveau «le jeu vient secondaire». L’un des plus effrayants que j’aie jamais vu pour un joueur des Leafs. – Jeff Veillette (@JeffVeillette) 21 mai 2021

Je vous en prie, soyez d’accord, John Tavares. – John Lu (@JohnLuTSNMtl) 21 mai 2021

Je ne sais pas quoi dire à part j’espère que Tavares va bien. C’était effrayant. – Jeff Marek (@JeffMarek) 21 mai 2021

« J’ai vécu beaucoup de choses différentes, beaucoup de blessures graves comme ça à mon époque. Dans un bâtiment vide comme celui-là, c’est probablement la situation la plus inconfortable dont j’ai fait partie sur la glace. C’était vraiment difficile de passer, » il a dit.

Une vague de personnalités du sport a également profité des médias sociaux pour souhaiter bonne chance à Tavares, avec le célèbre animateur de télévision de la LNH, Jeff Marek, qui a écrit: « C’était effrayant. «

Un autre membre des médias, Jeff Veillette, a ajouté que c’était « l’une des blessures les plus effrayantes qu’il ait jamais vues pour un joueur des Maple Leafs », tandis que John Lu, de TSN, a écrit: « S’il te plaît, va bien, John Tavares »