Il y a trois décennies, Tim Berners-Lee a conçu des normes simples mais puissantes pour localiser, relier et présenter des documents multimédias en ligne. Il les a libérés dans le monde, libérant le World Wide Web. D’autres sont devenus milliardaires d’Internet, tandis que M. Berners-Lee est devenu l’intendant des normes techniques destinées à aider le Web à s’épanouir en tant qu’outil égalitaire de connexion et de partage d’informations. Mais maintenant, M. Berners-Lee, 65 ans, pense que le monde en ligne s’est égaré. Trop de pouvoir et trop de données personnelles, dit-il, résident avec les géants de la technologie comme Google et Facebook – «silos» est le terme générique qu’il préfère, au lieu de désigner les entreprises par leur nom. Alimentés par de vastes trésors de données, dit-il, ils sont devenus des plateformes de surveillance et des gardiens de l’innovation. Les régulateurs ont émis des plaintes similaires. Les grandes entreprises technologiques sont confrontées à des règles de confidentialité plus strictes en Europe et dans certains États américains, dirigés par la Californie. Google et Facebook ont ​​été frappés de poursuites antitrust.

Mais M. Berners-Lee adopte une approche différente: sa réponse au problème est la technologie qui donne plus de pouvoir aux individus. L’objectif, a-t-il dit, est de se diriger vers «le Web que je voulais à l’origine». Les «pods», magasins de données personnelles en ligne, sont un ingrédient technique clé pour atteindre cet objectif. L’idée est que chaque personne puisse contrôler ses propres données – sites Web visités, achats par carte de crédit, routines d’entraînement, musique diffusée – dans un coffre-fort de données individuel, généralement un espace serveur. Les entreprises pouvaient accéder aux données d’une personne, avec autorisation, via un lien sécurisé pour une tâche spécifique comme le traitement d’une demande de prêt ou la diffusion d’une annonce personnalisée. Ils peuvent créer des liens et utiliser des informations personnelles de manière sélective, mais pas les stocker. La vision de M. Berners-Lee de la souveraineté des données personnelles contraste fortement avec le modèle de récolte et de thésaurisation des grandes entreprises technologiques. Mais il a quelques échos de la formule Web originale – un ensemble de normes technologiques que les développeurs peuvent utiliser pour écrire des programmes et que les entrepreneurs et les entreprises peuvent utiliser pour créer des entreprises. Il a commencé un projet de logiciel open source, Solide, puis a fondé une entreprise, Inrupt, avec John Bruce, un vétéran de cinq start-ups précédentes, pour lancer l’adoption. «Il s’agit de créer des marchés», a déclaré M. Berners-Lee, directeur de la technologie d’Inrupt. Inrupt a lancé en novembre son logiciel serveur pour les entreprises et les agences gouvernementales. Et la start-up lance sérieusement une poignée de projets pilotes cette année, y compris des projets avec le National Health Service britannique et avec le gouvernement flamand, la région néerlandophone de Belgique.

Le modèle commercial initial d’Inrupt consiste à facturer des frais de licence pour son logiciel commercial, qui utilise la technologie open source Solid, mais a amélioré la sécurité, la gestion et les outils de développement. La société basée à Boston a levé environ 20 millions de dollars en financement de capital-risque. Les start-ups, a fait remarquer M. Berners-Lee, peuvent jouer un rôle crucial dans l’accélération de l’adoption d’une nouvelle technologie. Le Web, a-t-il déclaré, a vraiment pris son envol après que Netscape a introduit le logiciel de navigation Web et que Red Hat a introduit Linux, le système d’exploitation open source, dans les centres de données d’entreprise.

Au fil des ans, les entreprises axées sur la protection de la vie privée des utilisateurs en ligne se sont succédées. Le logiciel de ces «infomédiaires» était souvent limité et maladroit, ne faisant appel qu’aux plus conscients de la vie privée. Mais la technologie est devenue plus rapide et plus intelligente – et la pression sur les grandes entreprises technologiques augmente. Les entreprises technologiques ont formé un Projet de transfert de données, s’engageant à rendre portables les données personnelles qu’ils détiennent. Il comprend désormais Google, Facebook, Apple, Microsoft et Twitter. La Federal Trade Commission a récemment organisé une Atelier «Data to Go». «Dans ce nouveau cadre réglementaire, il existe une opportunité commerciale pour la société de Tim Berners-Lee et d’autres de proposer aux individus de meilleurs moyens de contrôler leurs données», a déclaré Peter Swire, expert en confidentialité au Georgia Tech Scheller College of Business.