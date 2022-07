Il a construit une maison pour survivre à une guerre civile. La tragédie l’a trouvé quand même.

Ainsi, en 1982, il a contracté un prêt pour acheter un magasin d’alcools à Richmond, une petite ville à environ une demi-heure au sud-est de Lexington. Le sud du Kentucky dans les années 1980 et 1990 était encore un désert de comtés secs, et Richmond était l’oasis la plus proche sur des kilomètres. M. Morgan a finalement ouvert Liquor World, un grand magasin d’alcool géant à Richmond, où, a-t-il dit, “nous en faisions plus d’un million par mois”.

Il s’est marié et a eu une fille, Jordan. Il a divorcé, s’est remarié et Sydney est née. Il se rendit en Irlande pour assister aux courses de chevaux, emmena la famille à Paris, acheta un bateau. Et en 2009, il a commencé à travailler sur la maison.

“Ma vision était que je construisais un endroit où j’allais mourir”, a-t-il déclaré. « Le meilleur de tout. Je n’ai épargné aucune dépense.

Sur 200 acres de prairie du Kentucky juste à l’extérieur de Richmond, sa vision est devenue une réalité de 14 300 pieds carrés. Neuf chambres, trois cuisines, un garage pour six voitures, un hammam, une piscine d’eau salée – l’entrée principale coûte à elle seule 75 000 $.

“Mon sentiment était que nous allions avoir des troubles civils parce qu’il se passait tellement de choses avec Obama”, a déclaré M. Morgan. Il pensait que les gens allaient se soulever contre les tentatives de refonte des soins de santé et de restriction des armes à feu, et que l’effondrement de la société suivrait bientôt. Il a imaginé des «bandes itinérantes de gangs» à la recherche de nourriture et de produits de première nécessité par la suite. Il a acheté du matériel anti-émeute, des gilets pare-balles et un petit arsenal d’armes à feu, de sorte que “si vous deviez engager une bande de maraudeurs, vous auriez une chance de sauver votre famille”.

La clé de voûte de son plan de survie était ce qui se trouvait en dessous : un abri à 26 pieds sous terre, sous un plafond solide de 39 pouces. Il contient 2 000 pieds carrés de chambres et d’espaces communs ainsi qu’un garde-manger rempli, un système de filtration de l’air et deux tunnels d’évacuation, dont l’un de 100 pieds de long. L’entreprise qui a installé l’abri a suggéré à M. Morgan de garder le silence, car “si jamais quelque chose arrivait, il y aurait des gens qui essaieraient de prendre le bunker”.