Il a construit sa cabane familiale pour qu’elle soit résistante au feu. De toute façon, il a brûlé

Un entrepreneur qui a passé trois ans à construire la cabane de sa famille dans l’intérieur de la Colombie-Britannique affirme qu’elle a brûlé malgré le respect des directives fédérales et provinciales destinées à protéger les maisons des incendies de forêt.

Murray Frank, propriétaire et exploitant de Building It Right, un fournisseur de formation continue certifié et primé, dit qu’il espère tirer les leçons de cette expérience.

« C’est une formidable opportunité pour nous d’en savoir plus et peut-être de pouvoir opposer encore plus de résistance. [to wildfires] », a déclaré Frank à Chris Walker, l’animateur de l’émission de CBC. Aube Sud.

Frank a déclaré qu’il avait embauché une équipe d’enquête sur les incendies de Calgary pour examiner la cabane une fois les ordres d’évacuation levés « afin d’apprendre tout ce que nous pouvons sur ce qui doit être pris en compte dans les dispositions de résilience aux incendies de forêt ».

Depuis 2020, Frank construit le projet de démonstration Ashnola Net Zero près du parc provincial Cathedral.

La construction de la cabine est présentée dans un série éducative sur la façon de construire une maison à consommation nette zéro qui intègre certaines des nouvelles technologies dans la construction de maisons résidentielles, y compris la protection contre le feu en cas d’incendies de forêt.

Frank a dit à CBC Aube Sud que, malgré le fait de s’en tenir à Des codes de construction fédéraux résistants au feu sont établis pour des endroits comme Lytton, ravagé par un incendie de forêt. l’incendie de Crater Creek a quand même brûlé la cabane.

« C’est décevant », a déclaré Frank.

« Mais le scientifique du bâtiment en moi se rend compte que c’est la première opportunité que nous avons de mettre toutes les connaissances communes et la réflexion actuelle sur la résilience au feu dans une construction, puis de la confronter à un incendie de forêt. »

REGARDER | Images de la caméra annulaire de l’incendie de forêt de Crater Creek alors qu’il atteint la cabane de Murray Frank

Regardez un incendie de forêt ravager cette propriété intelligente en Colombie-Britannique Une vidéo prise depuis le porche d’une cabane près du parc provincial Cathedral montre le Crater Creek avançant et dépassant la propriété.

Frank a déclaré que la construction d’une maison à l’épreuve du feu implique l’utilisation de matériaux de revêtement et de toiture résistants au feu, ainsi que la garantie qu’il n’y a pas d’ouvertures de plus de trois millimètres qui pourraient attirer des braises.

La cabine a également respecté les lignes directrices provinciales en matière de prévention des incendies a-t-il déclaré, qui incluent des tactiques telles que le retrait des matériaux inflammables de la zone immédiatement autour de la maison.

« En fait, un forestier professionnel nous a aidé à réduire la quantité de matériaux et de sources de combustible… au moins dans la mesure de notre sort », a déclaré Frank.

Des images aériennes des dégâts causés par l’incendie de Crater Creek montrent ce qui reste de la cabane de Murray Frank, près du parc provincial Cathedral. (Soumis par Murray Frank)

L’extérieur du bâtiment a été achevé, a-t-il ajouté, avec juste la plomberie, les finitions intérieures et un peu d’électricité pour les alarmes et Internet. L’achèvement substantiel était prévu pour octobre.

« Je pense qu’avec notre maison, le défi que nous avions était l’intensité [of the fire] », a déclaré Frank.

Un objectif ambitieux

Felix Wiesner, professeur adjoint à la Faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que construire une cabane dans les bois et s’attendre à ce qu’elle soit à l’abri des incendies de forêt est un objectif ambitieux.

« Plus vous vous éloignez et plus vous vous rapprochez des bois, vous augmentez le risque d’être pris dans un incendie de forêt », a déclaré Wiesner.

« Vous voulez être dans la nature, mais la nature peut alors se retourner contre vous. »

Wiesner a déclaré que les lignes directrices provinciales et fédérales en matière de prévention des incendies visent à aider à prévenir les dommages catastrophiques aux maisons, mais que l’on ne peut pas faire grand-chose dans le cas d’un incendie de forêt qui fait rage.

« Vous pouvez réduire le risque jusqu’à un certain point, mais vous ne pouvez pas l’éliminer complètement », a-t-il déclaré.

« Et, bien sûr, le changement climatique signifie que nous assistons à des incendies plus fréquents et de plus haute intensité. Nous devons donc réévaluer le risque, peut-être en termes de lignes directrices dont nous disposons. »

Ayant travaillé dans des pays comme l’Australie qui ont des règles beaucoup plus strictes concernant les codes de construction pour les propriétés situées dans des zones à haut risque, Wiesner a déclaré qu’il pensait que les lignes directrices du Canada et de la Colombie-Britannique pourraient être plus spécifiques pour certains matériaux, comme le verre.

Il pense également que les lignes directrices devraient être obligatoires dans certains domaines.

« Nous avons pu voir le feu approcher »

Frank a déclaré que le district régional n’avait pas confirmé que la cabane avait disparu, mais que sa famille disposait de caméras alimentées par satellite sur place pour garder un œil sur la propriété.

« Nous avons pu voir le feu approcher puis tout consumer », a-t-il déclaré.

La cabane était censée être un héritage pour sa famille et il souhaitait qu’elle soit transmise de génération en génération.

Selon le BC Wildfire Serviceau 6 septembre, l’incendie de Crater Creek s’étendait sur 465 kilomètres carrés et était toujours considéré comme hors de contrôle.