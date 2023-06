Il a combattu le tireur dans la fusillade du Club Q. C’est son message pour Pride

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Je vétéran de l’armée qui a aidé à abattre le tireur du Club Q lors du massacre de novembre à Colorado Springs sera honoré dimanche en tant que grand maréchal du défilé de la fierté de la ville, à bord de son camion El Camino avec sa femme, sa fille et ses amis. socialiser avec cette nuit tragique – tout en se souvenant du sixième membre décédé de leur groupe.

Richard Fierro, 46 ​​ans, propriétaire d’une brasserie à Colorado Springs, était au Club Q le 19 novembre pour une performance de drag avec sa femme, Jess; leur fille, Kassandra, et son petit ami, Raymond Green Vance ; et deux autres amis. Lorsqu’un tireur a ouvert le feu sur le site, les 15 années de M. Fierro dans l’armée américaine – y compris l’expérience de combat – ont refait surface sur le sol civil. Il a aidé à plaquer Anderson Lee Aldrich lourdement armé au sol et a continué à maîtriser le tireur jusqu’à l’arrivée des policiers.

Avant qu’Aldrich ne soit désarmé, plus d’une douzaine ont été blessés et cinq ont été tués, dont M. Vance, à peine 22 ans.

M. Fierro, sa femme et sa fille seront assis à l’arrière d’El Camino pour le défilé de la fierté de Pikes Peak dimanche, leurs deux amis survivants de cette nuit terrifiante conduisant le véhicule.

Richard Fierro console sa fille Kassandra le 22 novembre lors d’un mémorial pour son petit ami qui a été tué par balle lors d’une fusillade de masse au Club Q à Colorado Springs (Getty Images)

«Pour nous, ce ruck, nous serons tous les cinq là-dedans – et sachant que la sixième personne que nous avons perdue [won’t be there,] c’est le groupe qui y est allé et nous voulions en quelque sorte le faire dans le cadre du défilé », a déclaré M. Fierro L’indépendant.

Lorsqu’on lui a demandé d’être le grand maréchal il y a quelques mois, il a été «ému aux larmes», dit-il.

« Pour qu’une communauté ouvre les bras à quelqu’un qui n’est pas nécessairement dans la communauté – adjacent ou allié, comme vous voulez l’appeler – mais pour qu’ils m’ouvrent les bras, alors que tant de personnes leur ferment les bras en ce moment … c’était une belle, belle chose », dit-il. « Alors pour moi, c’était ce qui était le plus touchant. »

Suite aux actions de M. Fierro en novembre, il a été invité à assister au discours sur l’état de l’Union en février et a reçu le prix de l’acte unique d’héroïsme 2023 de la Congressional Medal of Honor Society le mois suivant.

M. Fierro et son épouse, qui ont ouvert Atrevida Beer Company en 2018, ont toujours fondé leur entreprise sur l’inclusivité et célébré la fierté, dit-il – mais cette année est bien différente.

(Département de police de Colorado Springs)

« Je suis époustouflé par les histoires que j’ai entendues… Je pensais déjà savoir ce qui se passait dans la communauté LGBTQ, mais ce n’est pas le cas », raconte-t-il. L’indépendant. «Et entendre les histoires de ces enfants, c’est toujours aussi difficile que dans les années 80 et 90, quand je regardais mes amis vivre cela.

« C’est donc intéressant », ajoute-t-il. « Je pensais qu’il y avait beaucoup de progrès – et puis il semble que ça recommence à reculer. Et je déteste voir ça.

La communauté de Colorado Springs a reçu des effusions de soutien depuis la fusillade de novembre, et M. Fierro dit qu’il n’a heureusement pas été témoin de comportements haineux envers les autres dans sa vie quotidienne – mais il sait que c’est là et en croissance.

Fierro pose avec sa femme à Washington DC, où il assistait à l’état de l’Union après avoir maîtrisé le tireur lors de l’attaque du Club Q en novembre dans sa ville natale (Richard Fierro)

« Je n’ai vu que des gens positifs, et des gens qui ne font pas partie de la communauté[LGBTQ}secontententdedire:’Mercid’avoirfaitçapourlesgensdeColoradoSprings’C’estunpeulàoùçasepasseetjepensequec’estunebonnechose»dit-il« Enlignec’estuntoutautrecauchemarmaisjen’yprêtepasattention…JenevoisriendefouDoncpourmoicen’estpasunechose;mafemmeetmafilles’enoccupentbeaucoupmaisc’estparcequ’ellessontsurtouslesréseauxsociauxetcelaenfaitpartie[LGBTQ}communityjustsay‘ThanksfordoingthatforColoradoSpringsfolks’That’skindofwhereit’satandIthinkthat’sagoodthing”hesays“OnlineisawholeothernightmarebutIdon’tpayattentiontoit…Idon’tseeanyofthecrazystuffSoformeit’snotathing;mywifeanddaughterdodealwithitalotbutthat’sbecausethey’reonallthesocialmediastuffandthat’spartofit

« Le type de médias projette ce que l’on ressent à travers le pays, avec certaines attitudes et lois adoptées », dit-il, faisant référence à des réglementations plus conservatrices adoptées dans des États tels que le Texas et la Floride. « Et oui, je veux dire, c’est mauvais, mais je ne peux rien changer à cela, alors je me concentre sur ce qui est devant moi, et ce sont les gens autour de moi – et puis je suis entouré de mes clients et les gens que je vois dans le magasin, et j’essaie juste de dire bonjour et d’être amical, parce qu’en fin de compte, c’est vraiment tout ce que nous pouvons faire.

« Et j’espère que cela empêchera les gens de faire quelque chose de fou. »

Cette photo de réservation fournie par le département de police de Colorado Springs, Colorado, partagée via Twitter, montre Anderson Lee Aldrich. (Département de police de Colorado Springs)

M. Fierro ne s’attendait pas à voir ce niveau de violence et de mépris pour la vie humaine chez lui à Colorado Springs, loin des zones de guerre où il a servi dans l’armée américaine.

« J’ai essayé et je pensais avoir tout géré depuis mon expérience dans l’armée, car il faut aller de l’avant, et j’ai cherché tout le traitement, et j’étais satisfait de l’endroit où j’étais avant » la fusillade du Club Q, dit-il. « Et puis quand c’est arrivé, ça m’a un peu effrayé, que j’allais redevenir comme j’étais.

Un mémorial de fortune pour les victimes du Club Q a été construit à Colorado Springs après l’attaque de novembre près du site de tir (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

« Alors j’ai repris le traitement et j’ai l’impression de le gérer », dit-il. « Mais tu ne sais jamais. C’est un changement pour toujours. Ce genre de choses n’est pas normal, et peu importe combien de fois cela arrive, jusqu’à ce que cela vous arrive, c’est la pire chose que vous puissiez vivre.

«Je ne pensais pas que je devrais jamais rentrer chez moi, tous les jours, avec des gens avec qui je suis allé au combat, n’est-ce pas? Nous partons en guerre, et nous revenons, et nous nous séparons tous, et nous restons toujours en contact, mais je n’ai pas besoin de rentrer à la maison et de me coucher avec quelqu’un avec qui j’ai combattu – et maintenant c’est comment ma femme et moi allons, et ma fille est là avec nous aussi.

Leur famille et la communauté élargie de Colorado Springs continuent de guérir, dit-il – et le festival Pride de la ville, 29 week-ends après l’horreur dévastatrice du Club Q, espère être un signe visible de ces progrès.

« C’est une sorte de redémarrage », a déclaré M. Fierro L’indépendant. «Je pense que c’est un bon moment pour tout le monde de sortir, de montrer son soutien, de faire savoir à la communauté LGBTQ de Springs qu’ils sont les bienvenus, que personne ne les déteste et que nous sommes tous à nouveau en sécurité. Nous devons garder cette mentalité, car, en fin de compte, vous ne pouvez pas toujours avoir peur. Il faut arriver à vivre dans le présent. C’est donc le but. »