Il a combattu le mur bleu du silence de Boston. Maintenant, Il est le Commissaire.

Les militants espéraient qu’il deviendrait public en tant que critique du département; ses collègues officiers espéraient qu’il laisserait tomber l’affaire. Puis il y avait une troisième voie : rester et se battre.

“Je lui ai dit que le combat le plus dur qu’il aurait serait de se battre de l’intérieur, et si c’était son choix, nous serions à ses côtés”, se souvient Cora Davis, 75 ans, sa sœur. “C’est, pour moi, l’un des choix les plus difficiles que les gens puissent faire.”

Près d’un an après l’attaque, Cox a intenté une action en justice contre la ville et plusieurs officiers, arguant que ses droits civils avaient été violés et que le département tolérait un usage excessif de la force contre les hommes noirs.

Quatre ans plus tard, trois officiers, dont M. Burgio, ont été démis de leurs fonctions et reconnus civilement responsables des éléments de l’attentat. L’un d’eux, David C. Williams, a été réintégré en 2005 après un arbitrage de la fonction publique.

Dans une interview, M. Williams a nié tout acte répréhensible, remarquant: “Si j’ai fait ce qu’ils ont dit que j’ai fait, je devrais être en prison.”

Aucune accusation criminelle n’a jamais été déposée; en 2000, le procureur fédéral expliquait avec regret qu’il avait “frappé un mur bleu”.