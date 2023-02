Il a choisi de se battre pour la Russie en Ukraine. Alors pourquoi ce mercenaire a-t-il fait défaut ?

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques de la guerre en Ukraine

Alors qu’Andrei Medvedev se promène dans les rues d’Oslo, en Norvège, il tire un sweat à capuche noir sur ses courts cheveux blonds sales.

Il s’agit probablement d’une tentative de bloquer l’air glacial de février, au lieu de dissimuler une partie de son visage qui a été éclaboussé dans les médias de ce pays scandinave depuis qu’il a fui la frontière arctique éloignée qu’il partage avec la Russie le mois dernier.

Le joueur de 26 ans qui s’est engagé à combattre pour le groupe de mercenaires russes Wagner en Ukraine déclare qu’il n’a peur de rien – sauf la perspective de devoir rentrer chez lui et d’affronter le vengeance impitoyable de son ancien employeur et les implications d’une condamnation publique de l’invasion de l’Ukraine.

Il a déclaré à CBC News que si cela se produisait, “ils me tueraient”.

“Je rédige un testament et je vais mourir.”

Medvedev dit qu’il a traversé la frontière norvégienne, située à 1500 km au nord-ouest de Moscou, évitant les gardes-frontières, les chiens et même les balles dans l’obscurité du matin du 13 janvier.

On pense qu’il est le premier combattant de Wagner à avoir fait défection et parlé publiquement.

Une peinture murale représentant des mercenaires du groupe russe Wagner est vandalisée avec de la peinture sur un mur à Belgrade, en Serbie, le 13 janvier. (Darko Vojinovic/Associated Press)

Medvedev demande l’asile à Oslo et est considéré comme un témoin par la police criminelle norvégienne qui l’a interrogé à plusieurs reprises sur son rôle au sein du tristement célèbre groupe Wagner.

Peu de temps après son arrivée sur le champ de bataille sanglant de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine l’été dernier, il dit qu’il s’est rendu compte qu’ils “n’aidaient pas les habitants du Donbass” et qu’il lui a fallu des mois pour sortir d’Ukraine, et encore plus longtemps pour fuir la Russie.

Dans une interview accordée à CBC News, il a mal qualifié la guerre et a déclaré que les territoires occupés, y compris la Crimée, devraient être restitués à l’Ukraine.

“Nous ne devrions pas être là et c’est tout”, a-t-il déclaré.

« Cette guerre n’aurait pas dû avoir lieu.

Alors qu’il a exhorté les gens à ne pas le juger ou à rejeter son repentir, la communauté ukrainienne de Norvège a déposé plainte auprès de la police pour sa présence dans le pays, arguant qu’il devrait plutôt faire face à un tribunal pénal à Kyiv.

REGARDER | Pourquoi Medvedev dit avoir changé d’avis sur l’Ukraine : Un ancien mercenaire du groupe Wagner explique pourquoi il a fui en Norvège Andrei Medvedev parle à CBC News de son expérience de combat en Ukraine avec le groupe de mercenaires russes.

Inscrit pour combattre

Medvedev a signé un contrat de quatre mois pour se battre pour Wagner en juillet peu après sa sortie de prison. Il a déclaré à Reuters qu’il avait purgé plusieurs peines de prison, dont une pour vol qualifié.

Le groupe Wagner recrute activement dans les prisons russes, promettant la liberté aux condamnés s’ils parviennent à survivre à la guerre en Ukraine, tout en jurant la mort à quiconque fuit la ligne de front.

Les responsables du renseignement occidental pensent que jusqu’à 40 000 prisonniers ont rejoint les forces de Wagner en Ukraine, et des vidéos diffusées en ligne montrent le commandant de Wagner, Yvegeny Prigozhin, exhortant personnellement les condamnés à s’engager pour combattre.

Prigozhin, ancien traiteur devenu un proche confident du président Vladimir Poutine, est désormais responsable de la force privée secrète que la Russie a déployée en Syrie et dans plusieurs pays africains et sur laquelle elle s’appuie désormais fortement alors qu’elle lutte contre les pertes croissantes en Ukraine.

REGARDER | L’homme derrière le célèbre groupe Wagner : L’homme de main le plus dangereux de Poutine Yevgeny Prigozhin s’est caché dans l’ombre de Vladimir Poutine pendant des années, et maintenant il mène la guerre de la Russie en Ukraine avec son impitoyable armée de mercenaires de 50 000 hommes appelée The Wagner Group. Terence McKenna de CBC décompose ce que l’on sait de Prigozhin pour découvrir un ex-criminel dangereux jouant à un jeu à enjeux élevés pour le contrôle.

Medvedev dit que sa dernière conversation avec Prigozhin ne s’est pas bien passée et a déclaré à CBC News qu’il considérait le commandant comme un “idiot suffisant”, qui est rongé par le pouvoir.

Prigozhin s’est vanté que Wagner ait tué quiconque est considéré comme un traître.

En novembre, une vidéo troublante a circulé en ligne d’un ancien combattant de Wagner, Yevgenny Nuzhin, matraqué à mort avec un marteau.

Prigozhin a commenté que la vidéo devrait s’appeler “un chien reçoit la mort d’un chien”.

Medvedev dit qu’il a décidé de s’engager et de se battre pour Wagner parce qu’il pensait qu’il allait être enrôlé de toute façon et qu’il savait que l’armée russe avait parfois des problèmes pour payer ses soldats.

Dans le cadre de son contrat, il gagnait l’équivalent de 4 700 dollars par mois en Ukraine.

Un homme portant un uniforme de camouflage sort du PMC Wagner Center, un projet mis en œuvre par l’homme d’affaires et fondateur du groupe militaire privé Wagner Yevgeny Prigozhin, à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 4 novembre 2022. (Igor Russak/Reuters)

Témoin de crimes de guerre

Medvedev a grandi dans la région sibérienne de Tomsk, et dit qu’il a passé une partie de son enfance dans un orphelinat et qu’il a fait un an de service militaire à l’âge de 18 ans.

Il dit avoir été déployé dans le Donbass en 2014 alors que l’armée russe et les séparatistes locaux se battaient pour le contrôle de Donetsk et Lougansk dans l’est de l’Ukraine.

CBC News n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement aucune de ses affirmations.

Alors qu’il a parlé à d’autres médias du commandement des combattants à Bakhmut, il a refusé de répondre aux questions de CBC News sur ce qu’il avait fait exactement avec Wagner, affirmant qu’il ne voulait pas compromettre ses discussions avec la police et le processus d’asile en cours.

Un habitant pousse son vélo à travers des décombres dans une rue de Bakhmut, dans la région de Donetsk, le 6 janvier, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Le groupe Wagner a été fortement impliqué dans les combats dans la région. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Il a déjà parlé sur le fait d’avoir été témoin de crimes de guerre, y compris l’exécution de deux hommes qui ne voulaient pas se battre, mais il n’entrerait pas dans les détails spécifiques avec CBC News, affirmant que parler trop libéralement auparavant était une “grosse erreur” de sa part.

Il dit qu’il se débat avec les images horribles de ramasser les parties du corps d’amis.

“J’ai toujours ce souvenir en tête, il revient constamment”, a-t-il déclaré.

“C’était la chose la plus difficile.”

S’évader dans la neige

Medvedv a déclaré à CBC News qu’il avait quitté l’Ukraine le 8 novembre même si les responsables de Wagner tentaient de prolonger son contrat.

Il est allé à Saint-Pétersbourg où il a laissé tomber les étiquettes d’identification qui lui avaient été délivrées, puis il s’est caché en Russie jusqu’à ce qu’il puisse trouver une issue.

Medvedev dit qu’il a essayé de traverser la frontière finlandaise à deux reprises mais qu’il a échoué, alors à la mi-janvier, il a choisi d’essayer la Norvège.

Il a décrit avoir été déposé près de la frontière vêtu d’une combinaison militaire blanche, afin qu’il puisse se fondre dans le champ enneigé et l’eau gelée.

Il a dit qu’il avait sauté par-dessus deux clôtures de barbelés, avant d’entendre les bruits de chiens qui aboyaient sur lui et finalement le bruit de balles sifflant du côté russe.

Il dit qu’il a couru le long d’une rivière gelée et dans la forêt en Norvège.

Medvedev regarde Oslo. Le Russe s’est enfui en Norvège de l’autre côté de la frontière arctique le 13 janvier et est en pourparlers avec des responsables là-bas alors qu’il demande l’asile. (Briar Stewart/CBC)

Medvedev dit qu’il a ensuite frappé à une maison et réveillé une femme plus âgée. Il a expliqué en anglais qu’il était russe et a fait signe vers la frontière.

Les autorités l’ont arrêté peu de temps après.

Il a décrit la Norvège comme amicale et respectueuse; il espère que sa demande d’asile sera acceptée

“Les gens doivent imaginer au moins une seconde et se mettre à ma place”, a-t-il déclaré. “Essayez d’imaginer qu’ils ont été élevés dans ces conditions.”

Les Ukrainiens protestent contre sa présence en Norvège

Mais ses supplications et ses excuses ne signifient pas grand-chose pour la communauté ukrainienne de Norvège, qui se rassemble chaque nuit devant le bâtiment du parlement du pays depuis le début de la guerre.

Jeudi soir, un peu plus d’une douzaine de personnes se sont rassemblées en portant des drapeaux et en chantant l’hymne national ukrainien.

Natalya, qui ne donnerait que son prénom à CBC News, tenait une pancarte avec la photo de Medvedev et l’a traité de terroriste.

“Il doit assumer la responsabilité de ce qu’il a fait”, a-t-elle déclaré.

Natalya, manifestant devant le parlement norvégien à Oslo, tient une pancarte qualifiant Medvedev de “terroriste russe”. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

“Vous pouvez imaginer qu’il a tué. Je ne sais pas combien mais il a tué des Ukrainiens.”

Maxim Nechyporuk, originaire de Lviv, en Ukraine, affirme que la population ukrainienne de Norvège a augmenté avec l’arrivée de milliers de réfugiés au cours de l’année dernière.

Il dit que beaucoup d’entre eux sont mal à l’aise avec la présence de Medvedev.

Lui et d’autres ont envoyé des plaintes à la police disant qu’ils ne se sentent pas en sécurité avec Medvedev dans leur ville.

“Ses regrets sont inutiles”, a-t-il déclaré à CBC News.

Maxim Nechyporuk, originaire de Lviv, en Ukraine, manifeste à Oslo. Il dit que Medvedev devrait être jugé par un tribunal pénal de Kyiv au lieu de se voir accorder l’asile en Norvège. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

“Laissez-le parler au juge ukrainien … obtenez le verdict et ensuite nous pourrons entendre ses regrets.”

Quant à Medvedev, il est parfois accompagné de la sécurité lors de son transit dans la ville. Il n’est plus en détention et vit dans un lieu tenu secret.

Il dit être en contact avec certains de ses anciens camarades wagnériens.

“Beaucoup d’entre eux regrettent d’être là”, a-t-il déclaré.

“[They] est du même avis que moi.”