WASHINGTON (AP) – Le plus improbable des présidents, Donald Trump a remodelé le bureau et brisé ses normes et traditions séculaires tout en dominant le discours national comme personne auparavant.

Trump, gouvernant par caprice et tweet, a approfondi les divisions raciales et culturelles du pays et sapé la confiance en ses institutions. Son héritage: quatre années tumultueuses marquées par sa destitution, des échecs lors de la pire pandémie depuis un siècle et son refus d’accepter la défaite.

Il a brisé les conceptions sur la façon dont les présidents se comportent et communiquent, offrant des pensées et des déclarations politiques sans fard, tirant le rideau pour le peuple américain tout en captivant des partisans et des ennemis déconcertants – et parfois des alliés – tant au pays qu’à l’étranger.

Alors que la nation aurait du mal à élire une autre figure aussi perturbatrice que Trump, il reste à voir dans quelle mesure son empreinte sur le bureau lui-même, occupé par seulement 44 autres hommes, sera indélébile. Cela fait déjà de l’ombre au travail de son successeur, le président élu Joe Biden, qui a présenté sa candidature comme une répudiation de Trump, s’offrant comme antidote au chaos et à la dissidence des quatre dernières années tout en jurant de restaurer la dignité du bureau ovale.

«Pendant les quatre années, c’est quelqu’un qui a tenté à chaque occasion d’étendre le pouvoir présidentiel au-delà des limites de la loi», a déclaré l’historien présidentiel Michael Beschloss. «Il a changé la présidence de bien des manières, mais beaucoup d’entre elles peuvent être rétablies presque du jour au lendemain par un président qui veut faire valoir qu’il y a un changement.»

L’héritage le plus durable de Trump est peut-être son utilisation des pièges de la présidence pour éroder la vision des Américains sur les institutions de leur propre gouvernement.

Dès ses premiers instants au pouvoir, Trump a lancé une attaque contre la bureaucratie fédérale, jetant un œil suspicieux sur les fonctionnaires de carrière qu’il considérait comme «l’État profond» et ébranlant la confiance des Américains dans les fonctionnaires et les leviers du gouvernement. Estimant que l’enquête sur l’ingérence électorale russe était une croisade pour le saper, Trump s’est attaqué aux agences de renseignement et au ministère de la Justice – appelant les dirigeants par leur nom – et a ensuite déchaîné les attaques contre l’homme qui dirigeait l’enquête, a respecté l’avocat spécial Robert Mueller.

Ses autres cibles étaient légion: la Cour suprême pour manque de loyauté; le bureau de poste pour son traitement des bulletins de vote par correspondance; même l’intégrité du vote lui-même avec ses allégations sans fondement de fraude électorale.

«Dans le passé, les présidents qui perdaient étaient toujours prêts à céder le poste à la personne suivante. Ils étaient prêts à accepter le vote du public américain », a déclaré Richard Waterman, qui étudie la présidence à l’Université du Kentucky. «Ce que nous voyons en ce moment est vraiment une attaque contre les institutions démocratiques.»

Les sondages actuels suggèrent que de nombreux Américains, et une majorité de républicains, estiment que Biden a été élu illégalement, ce qui nuit à sa crédibilité alors qu’il prend ses fonctions pendant une crise et crée également un modèle de profonde suspicion pour les élections futures.

«C’est un cancer», a déclaré Waterman. «Je ne sais pas si le cancer peut être retiré de la présidence sans nuire au bureau lui-même. Je pense qu’il a fait d’énormes dégâts au cours des dernières semaines.

Mettre en péril le transfert pacifique du pouvoir n’était pas le premier assaut de Trump contre les traditions de la présidence.

Il n’a pas publié ses déclarations de revenus ou s’est désengagé de ses entreprises. Il a distribué des ressources gouvernementales sur une base partisane et a miné ses propres scientifiques. Il a tweeté en colère contre les membres de son propre parti et a utilisé les biens du gouvernement à des fins politiques, y compris la Maison Blanche comme toile de fond pour son discours d’acceptation de la renomination.

Trump a utilisé les troupes de la Garde nationale pour éliminer une manifestation largement pacifique en face de la Maison Blanche pour une séance photo. Il a nommé un secrétaire à la défense, Jim Mattis, qui avait besoin d’une renonciation du Congrès pour servir parce que le général à la retraite n’avait pas été en uniforme pendant les sept ans requis par la loi. Dans cet exemple, Biden a suivi l’exemple de Trump, nommant le général à la retraite Lloyd Austin, chef du Pentagone, qui aura également besoin d’une dérogation.

La perturbation de Trump s’est également étendue à la scène mondiale, où il a jeté le doute sur des alliances autrefois inviolables comme l’OTAN et des partenariats bilatéraux avec une multitude d’alliés. Sa politique étrangère «L’Amérique d’abord» émanait davantage de notions préconçues sur les affrontements passés que de faits actuels sur le terrain. Il a unilatéralement retiré des troupes d’Afghanistan, de Somalie, d’Irak et de Syrie, tirant à chaque fois des tirs bipartites pour avoir sapé l’objectif même du déploiement américain.

Il s’est retiré des accords environnementaux multinationaux, une action qui, selon les scientifiques, pourrait avoir accéléré le changement climatique. Il s’est éloigné des accords qui ont maintenu les ambitions nucléaires de l’Iran, sinon sa malveillance régionale, en échec.

Et sa présidence peut être rappelée pour avoir modifié, peut-être de façon permanente, la nature des relations américano-chinoises, atténuer les espoirs d’une émergence pacifique de la Chine en tant que puissance mondiale et jeter les bases d’une nouvelle génération de rivalités économiques et stratégiques.

Alors que les historiens conviennent que Trump était une figure singulière au bureau, il faudra des décennies avant que les conséquences de son mandat ne soient pleinement connues. Mais certains morceaux de son héritage sont déjà en place.

Il a nommé trois juges de la Cour suprême et plus de 220 juges fédéraux, donnant à la magistrature une tendance conservatrice durable. Il a annulé les réglementations et supervisé une économie qui a explosé jusqu’à ce que la pandémie frappe. Sa présence a augmenté le taux de participation – à la fois pour et contre lui – à des niveaux records. Il a reçu une loyauté inébranlable de son propre parti, mais n’a pas tardé à rejeter ceux qui lui déplaisaient.

«Le président Trump a été la personne qui a rendu le pouvoir au peuple américain, pas à l’élite de Washington, et a préservé notre histoire et nos institutions, tandis que d’autres ont essayé de les démolir», a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere. «Le peuple américain a élu un homme d’affaires prospère qui a promis d’aller à Washington, non pas pour le démolir, mais pour lui donner la priorité.

Parfois, Trump a agi comme un spectateur de sa propre présidence, choisissant de tweeter avec un segment d’actualités par câble plutôt que de plonger dans un effort pour changer de politique. Et c’était l’une des nombreuses façons dont Trump a changé la façon dont les présidents communiquent.

Des déclarations de politique soigneusement rédigées ont été remplacées par des tweets et des remarques spontanées aux journalistes à propos du vrombissement des pales d’hélicoptère. Le discours s’est durci, avec des jurons, des insultes personnelles et des images violentes infiltrant le lexique présidentiel. Et il y avait les contre-vérités – plus de 23000, selon un décompte du Washington Post – que Trump a rejetées sans se soucier de leur impact.

C’est ce manque d’honnêteté qui a joué un rôle dans sa défaite lors d’une élection qui est devenue un référendum sur la façon dont il avait géré la pandémie COVID-19, qui a maintenant tué plus de 300000 Américains.

Jour après jour, au cours de sa campagne de réélection, Trump a défié les directives en matière de santé et s’est adressé à des foules bondées, en grande partie sans masque, promettant que la nation «tournait le coin» sur le virus. Il a admis que dès le début, il avait entrepris de minimiser la gravité du virus.

Il a organisé des événements à grande diffusion à la Maison Blanche et a lui-même contracté le virus. Et tandis que son administration a dirigé l’opération Warp Speed, qui a contribué à produire des vaccins contre les coronavirus en un temps record, Trump a également sapé ses responsables de la santé publique en refusant d’adopter le port de masque et en suggérant des traitements non éprouvés, y compris l’injection de désinfectant.

«Nous avons vu que le style de Donald Trump était l’un des facteurs contribuant à son échec en tant que président», a déclaré Mark K. Updegrove, historien présidentiel et PDG de la Fondation LBJ. «Son successeur peut considérer sa présidence comme un récit édifiant.»