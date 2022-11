“Il a changé” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

“Je le trouve différent de ce qu’il était à l’époque”, John legend dit de Kanye “Ye” West lors de l’épisode du 3 novembre de la Magazine de New York podcast Avec Kara Swisher (h/t Divertissement ce soir). John, 43 ans, a déclaré à l’hôte Kira Swisher qu’il “n’a pas vu d’indices de [Ye’s] comportement préjudiciable » au début de leur amitié, faisant référence aux diatribes antisémites et anti-Noirs que Ye, 45 ans, a continué à publier au cours des dernières semaines. “Mais, vous savez, je pense que la vie arrive aux gens, et je pense que la mort de sa mère [Donda West in 2007] avait probablement quelque chose à voir avec ça », a déclaré John. “Je ne veux pas jouer au psychologue de fauteuil, mais il a définitivement changé, et beaucoup d’entre nous qui l’ont connu au fil des ans sont vraiment inquiets à ce sujet.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il essayait d’aider Ye ou de le convaincre de se faire soigner, John a révélé que lui et Ye ne parlaient plus. “Je connais des gens dans sa vie qui sont [trying to help him], mais nous avons perdu le contact », a déclaré le crooner. “Nous ne sommes plus amis depuis un moment maintenant, et donc je ne fais rien personnellement, mais je connais des gens qui le sont, et beaucoup de gens s’inquiètent pour lui.”

La légende a également dit qu’il est important de pardonner à Ye, mais cela ne devrait pas se faire sans qu’il soit confronté aux conséquences de ses actes. “Je pense qu’il y a toujours une place pour le pardon”, a déclaré Legend. « Je crois que le pardonneur doit pardonner, tu sais ? Comme si c’était mieux pour vous, la personne qui a l’impression d’avoir été blessée, de pouvoir pardonner. Parce que si tu ne peux pas faire ça, c’est un poids sur ta vie. Et donc je crois au pardon en général. Cela ne signifie pas que les gens ne devraient pas faire face aux conséquences de ce qu’ils font de mal. Mais je crois aussi au pardon.

En août, John a parlé de son amitié brisée avec Ye. “Je pense honnêtement que parce que nous étions publiquement en désaccord sur sa candidature, son soutien [Donald] Trump », a déclaré Legend sur CNN Les fichiers Ax podcast. “Je pense que c’est devenu trop pour nous de maintenir notre amitié honnêtement. Il était contrarié que je n’aie pas soutenu sa candidature à la présidence des États-Unis d’Amérique. Il n’était pas content de ça, et nous n’avons vraiment pas été proches depuis.

Ye est retourné sur Instagram, pour être à nouveau suspendu pendant 30 jours après avoir apparemment publié une capture d’écran d’une conversation entre lui et (prétendument) Invocation de Russel. Le co-fondateur de Def Jam aurait dit à Ye de “quitter ce combat” et de “reconstruire votre entreprise” depuis que Ye a perdu son statut de milliardaire après qu’Adidas et d’autres marques l’ont abandonné à la suite de ces commentaires antisémites. Ye aurait publié une déclaration désobligeante à propos des « hommes d’affaires juifs », ce qui a entraîné son interdiction, selon NBC News.

Pendant son Avec Kara Swisher apparence, John Legend a également parlé des dangers lorsque des personnes disposant de plates-formes de grande envergure s’engagent dans ce type de rhétorique antisémite / anti-Noirs. “Je pense que nous devons être clairs sur la façon dont l’antisémitisme insidieux et méchant est et l’a été pendant des siècles”, a-t-il déclaré. « Comment cela a causé des millions et des millions de morts. C’est répandu dans les sociétés du monde entier, et cela a longtemps rendu la vie très difficile aux Juifs du monde entier. Et ce n’est pas une nouvelle découverte. Ce n’est pas une innovation dans la haine.

“Ainsi, lorsque des personnes qui prétendent être des libres penseurs, des innovateurs ou des créatifs finissent par revenir à ce mème vieux de plusieurs siècles consistant à utiliser les mêmes stéréotypes et tropes pour calomnier les Juifs et inciter à nuire aux Juifs – c’est une tactique ancienne mais très dangereuse. cela a causé beaucoup de mal et beaucoup de morts pour les gens.