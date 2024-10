« Il a changé de vice » : les proches de Ben Affleck seraient préoccupés par ses problèmes de dépendance au milieu du drame de Jennifer Lopez

Les couples de célébrités ont un moyen de capter l’attention du public, il suffit de regarder les discussions autour de Taylor Swift et Travis Kelce. Mais rares sont ceux qui ont fait plus la une des journaux que Ben Affleck et Jennifer Lopez, les deux stars étant en train de se séparer. Et les proches d’Affleck seraient préoccupés par ses problèmes de dépendance au milieu du drame de JLo, l’un d’eux ayant déclaré « qu’il a changé de vice ».

Jennifer Lopez a demandé le divorce de Ben Affleck en août, et le couple travaillerait avec un célèbre avocat spécialisé en divorce pour gérer leur séparation. Il reste à voir comment les actifs sont répartis, mais Bennifer a été photographié en train de s’embrasser et de se tenir la main récemment. Et un initié proche du couple a parlé à En contact à propos de leur affection continue et l’a lié à l’histoire d’Affleck en matière de dépendance. Ils ont dit :

Ben a une personnalité très addictive, et beaucoup de gens pensent que maintenant qu’il est sobre, il a changé de vice et est devenu accro à l’amour. Cela lui donne évidemment une sorte de buzz d’avoir des allers-retours avec J. Lo, même s’il n’a pas l’intention d’aller plus loin que de s’amuser un peu.

C’est certainement une perspective. Alors que Lopez a été accusée d’être une accro à l’amour en ligne grâce à ses divers fiançailles et mariages, il semble maintenant que ce terme soit appliqué à Affleck. Mais au final, on ne peut qu’imaginer ce qui se passe en coulisses.

Les photographies de l’ancien couple affectueux ont définitivement fait tourner les têtes, en particulier au milieu des inquiétudes concernant leurs finances et du fait que JLo déposait de l’argent pour leur maison commune. Le même initié a parlé de la façon dont ce type d’interaction aurait pu compliquer les choses, proposant :

D’une part, il dérange la tête de J. Lo, ce qui n’est pas gentil. Et cela envoie également des messages contradictoires aux enfants, ce qui n’est pas sain. Cela ne fait que remettre tout le monde sur ces horribles montagnes russes. On dirait vraiment qu’il tombe dans un schéma très toxique, à long terme, cela ne sera bon pour personne.

Les enfants compliquent toujours les divorces, et Ben Affleck et Jennifer Lopez ont recomposé des familles après leur mariage. Les enfants seraient assez proches, ce qui ajoute une autre difficulté à la situation. Et avec toutes ces balles en l’air, Smart Money dit que les fans vont continuer à chercher des indices sur le statut du couple.

On ne sait pas encore exactement comment se déroulera le divorce à huis clos, mais les deux stars tentent apparemment d’éviter d’aller au tribunal. Mais de gros actifs sont en question, notamment la société de production de Ben Affleck, le manoir partagé par Bennifer, et bien plus encore. Nous devrons simplement attendre et voir comment tout cela se déroulera

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont tous deux un certain nombre de projets de films passionnants à venir. Pour l’instant, vérifiez les dates de sortie du film 2025.