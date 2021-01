Au cours de ses près de six ans en tant que principal envoyé des Nations Unies pour le conflit israélo-palestinien, Nickolay E. Mladenov a travaillé discrètement dans les coulisses pour aider à empêcher la bande de Gaza de déborder, préserver la possibilité d’une solution à deux États et renforcer le soutien pour La normalisation israélo-arabe comme une alternative largement préférable à l’annexion israélienne des terres de Cisjordanie.

Agir en l’absence de négociations allait à l’encontre de la doctrine diplomatique de l’époque, selon laquelle la reprise des pourparlers de paix était primordiale et le moyen de tout résoudre.

«Je ne pense pas que ce soit ainsi que cela fonctionne», a déclaré M. Mladenov. «Vous pouvez avoir le meilleur accord du monde», mais tant que les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza sont en désaccord, a-t-il dit, «bonne chance dans sa mise en œuvre».

Son approche a depuis été largement acceptée.

Une recommandation du Quatuor, exhortant Israël à mettre fin à son entreprise de colonisation en Cisjordanie, n’était guère nouvelle. Mais un autre – appelant les Palestiniens à «cesser l’incitation à la violence» et à condamner «tous les actes de terrorisme» – exigeait «un changement de position de chacun», a-t-il dit.

Cela demandait moins de sauts à M. Mladenov. En tant que ministre bulgare des Affaires étrangères, il avait travaillé avec des responsables israéliens à la suite d’un attentat suicide à Burgas en 2012 qui a tué un chauffeur de bus et cinq touristes israéliens, une attaque attribuée au Hezbollah.

En tant qu’envoyé de l’ONU, il a été critiqué pour sa franchise. «Je ne parle pas de ce conflit de la manière habituelle», dit-il. «Vous ne pouvez pas entrer dans un restaurant à Tel Aviv, tirer sur des gens et me dire plus tard que c’est une résistance légitime. Non ce n’est pas. »