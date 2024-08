Il a blessé un bébé dans une rafale de balles dans un immeuble d’appartements de Lakewood. Voici sa peine

Un homme reconnu coupable de trois chefs d’agression au premier degré pour tirer des balles dans un appartement dans un complexe de logements sociaux à Lakewood, blessant un garçon de 3 mois dans une balançoire pour bébé, a été condamné vendredi à 40 ans de prison.

Earnest Lee Hamilton a été reconnu coupable le 11 juillet lors d’un procès devant jury pour la fusillade du 24 mars 2023 à Prairie Oaks, 8956 Gravelly Lake Drive, un complexe d’appartements exploité par Living Access Support Alliance, qui dessert les familles chroniquement sans abri et handicapées.

Hamilton, 42 ans, résidait dans cet appartement depuis au moins un an lorsqu’il a utilisé un fusil pour tirer plus de 20 balles dans la porte d’entrée et le mur extérieur de l’appartement d’un voisin, selon les documents judiciaires. Une baby-sitter s’occupait du bébé et d’un bambin de 18 mois à l’intérieur à ce moment-là, et un fragment de balle a touché le plus jeune enfant alors qu’il était assis sur une balançoire.

Les agents du département de police de Lakewood sont intervenus vers 17h40 ce jour-là pour un rapport faisant état d’un tireur actif. Les agents ont systématiquement évacué le bâtiment, mais aucun tireur n’a été localisé à l’intérieur. Une vidéo de surveillance a montré plus tard que Hamilton a été le dernier à quitter le bâtiment environ 10 minutes après la fusillade, et qu’il a été emmené par un autre résident de l’appartement. Il a été arrêté plus tard dans la nuit.

Vendredi, Tribunal supérieur du comté de Pierce La juge Sabrina Ahrens a expliqué à Hamilton que « chaque jour » de sa longue peine était justifié par l’impact que ses actes avaient eu sur la communauté. Elle s’est souvenue de la peur qu’elle avait vue sur le visage de la baby-sitter sur une photo présentée au procès et du sang qu’elle avait vu sur l’une des victimes.

« Je ne peux pas imaginer le traumatisme qu’ils ont subi, et ce n’est que pour, probablement, pas quelques centimètres mais juste une différence d’un cheveu qu’il n’y a pas eu de victime », a déclaré Ahrens.

De nombreuses personnes ont été évacuées et déplacées à la suite de la fusillade, a indiqué Mme Ahrens. Elle a ajouté que les familles qui vivaient là-bas étaient déjà dans une situation désespérée.

Aucune des victimes ni leurs proches n’ont assisté à l’audience de vendredi. Mme Ahrens a déclaré qu’elle avait cru comprendre, à la fin du procès, que le bébé blessé se portait désormais bien.

La longue peine imposée par Ahrens à Hamilton était due en partie à la manière dont le bureau du procureur du comté de Pierce l’avait inculpé.

Bien que seul le bébé de trois mois ait été blessé par balle, Hamilton a été accusé d’agression distincte pour les trois personnes présentes dans l’appartement et les jurés l’ont reconnu coupable de chaque chef d’accusation. Ahrens a déclaré au tribunal que l’avocat de la défense de Hamilton avait concédé que le juge n’avait pas la capacité de déterminer si les victimes avaient été abattues au cours du même acte criminel, ce qui l’obligeait à prononcer trois peines consécutives contre Hamilton pour les crimes commis.

Ahrens a condamné Hamilton à 123 mois de prison pour l’agression sur le bébé de 3 mois et à 93 mois pour chacune des deux autres agressions. De plus, chacun des trois chefs d’accusation a entraîné une peine plus lourde de 60 mois pour possession d’arme à feu, pour un total de 486 mois.

Outre les trois chefs d’accusation d’agression, les jurés ont également reconnu Hamilton coupable de possession illégale d’une arme à feu au premier degré. Selon les dossiers judiciaires, il avait déjà été condamné en 2001 pour vol au deuxième degré dans le comté de San Diego, en Californie. Il a été reconnu coupable à deux reprises de possession illégale d’une arme à feu en Californie, en 2008 et 2016, et il a été arrêté pour ce même crime au Texas en 2021.

L’avocat de la défense de Hamilton du Département des avocats commis d’office, Travis Currie, a demandé que son client soit condamné à environ 25 ans de prison, arguant que la peine standard recommandée par les procureurs, 40 ans, était excessive.

Currie a déclaré que son client avait maintenu que ses accusations n’étaient pas cohérentes. Il a demandé à Ahrens d’examiner les blessures résultant des actions de Hamilton et le fait qu’il ne s’agissait pas d’actions multiples sur une période de temps significative.

Lorsque ce fut le tour d’Hamilton de parler, il a déclaré au tribunal qu’il souhaitait avoir plus de temps pour étudier son cas et qu’il avait le sentiment d’avoir été abandonné par le système.

« Il y a beaucoup d’incohérences, beaucoup de mensonges, des choses de cette nature qui n’ont pas été révélées pendant le procès », a déclaré Hamilton. « Je suis simplement prêt à être plus proactif dans mon combat pour la liberté, pour la justice et pour la liberté. »

Avant que le juge ne rende sa sentence, elle a déclaré à Hamilton qu’elle pensait qu’il avait bénéficié d’un procès équitable, en relatant divers témoignages, des preuves vidéo et des contre-interrogatoires de témoins. Mais elle a dit qu’il lui était difficile de comparer le comportement calme et obéissant d’Hamilton au procès avec la vidéo montrant les dégâts qu’il avait causés au complexe d’appartements.

Ahrens a déclaré qu’elle espérait que ce qui s’était passé le jour de la fusillade était complètement en dehors du caractère normal d’Hamilton.

« J’espère que vous utiliserez ce temps pour faire quelque chose de vraiment positif pour vous et qui vous fera progresser », a déclaré Ahrens.

On ne sait pas exactement pourquoi Hamilton a tiré. La police a noté après son arrestation qu’il semblait paranoïaque et qu’on pensait qu’il souffrait de problèmes de santé mentale ou qu’il était sous l’emprise de drogues. Il aurait dit aux détectives qu’il pensait être surveillé par ses voisins et que sa vie était en danger. Selon le document sur les causes probables, il a déclaré avoir entendu des voisins des deux côtés de son appartement « armer des armes ».

Les agents du département de police de Lakewood ont trouvé un fusil de combat Wilson derrière un canapé dans le salon de Hamilton et un chargeur de munitions à proximité chargé de quatre balles de calibre .223. Ces munitions correspondaient aux douilles trouvées à l’extérieur de l’appartement des victimes.

La capacité de Hamilton à obtenir un logement dans le complexe d’appartements malgré son casier judiciaire était la objet d’un procès intentée contre Living Access Support Alliance, Spinnaker Property Management et les autorités du logement des comtés de Tacoma et de Pierce.

La plainte allègue que Hamilton a été autorisé à vivre dans cet immeuble par négligence et que les accusés n’ont pas agi en fonction de son historique de comportement violent envers d’autres locataires avant la fusillade. Environ un an auparavant, selon les documents d’accusation relatifs à la fusillade, un membre du personnel du complexe d’appartements a vu Hamilton se promener dans l’immeuble avec ce qui semblait être un fusil dissimulé dans une taie d’oreiller. La plainte allègue également que Hamilton a commis des violences conjugales contre sa petite amie et a menacé d’autres locataires avec une arme à feu.

L’affaire contre Living Access Support Alliance, Spinnaker et la Tacoma Housing Authority a été réglée de manière confidentielle en janvier, et l’affaire contre la Pierce County Housing Authority a été classée le 7 juin.