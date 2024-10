Kristin Cavallari a parlé de sa rupture avec Mark Estes, affirmant qu’un jour il la remercierait d’avoir arrêté.

L’ancienne de « Hills », 37 ans, a mis fin à sa relation avec l’influenceur de 24 ans sept mois après le début de leur romance.

S’exprimant dans l’épisode d’elle de mardi Podcast « Soyons honnêtes »Cavallari a expliqué pourquoi elle et la star de Montana Boyz TikTok se sont séparés.

«Mark et moi avons rompu», a-t-elle déclaré. « C’est difficile parce que j’ai rompu avec Mark parce que je sais juste qu’à long terme, ce n’est pas bien, et ce n’est pas à cause d’un amour perdu ou que quelque chose de grave s’est produit. »

Cavallari a expliqué que leur romance s’est terminée cordialement, ajoutant que « personne n’a triché » ou « n’était méchant ».

« C’est le meilleur petit ami que j’ai jamais eu », a-t-elle déclaré à propos de la star des réseaux sociaux. « Je sais juste qu’à long terme, il a besoin de vivre la vie, il est jeune… J’ai commencé à ressentir un peu l’âge avec l’expérience de la vie. »

« Je repense à l’époque où j’avais 24 ans et à tout ce qui s’est passé dans la vie entre-temps, ce sont des années cruciales, ce sont des années de formation, c’est là que vous vous retrouvez et qu’il doit être capable de le faire », a-t-elle ajouté.

Cavallari partage ses fils Camden, 12 ans, Jaxon, 10 ans et Saylor, 8 ans, avec son ex-mari, l’ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler.

La maman de trois enfants a découvert Estes sur les réseaux sociaux en septembre 2023 et le couple a commencé à se fréquenter en février 2024.

Cavallari a admis que l’écart d’âge de 13 ans entre le duo a toujours été quelque chose dont elle était « bien consciente ».

Pourtant, elle a ajouté que leur relation malheureuse était néanmoins « très saine et très mature ».

« Il rendra quelqu’un si heureux un jour… et il aura sa propre belle famille », a-t-elle poursuivi. « Je sais qu’un jour il regardera en arrière et comprendra et je pense en fait qu’un jour il regardera en arrière et me remerciera. »

Quant à Estes, il lui faudra du temps pour avoir le même « recul », a-t-elle laissé entendre.

«Je ne regrette pas d’avoir rendu public sa présence. Je ne regrette pas de l’avoir présenté à mes enfants », a-t-elle poursuivi. « Je ne regrette rien. »

« C’était une relation tellement bonne et heureuse. Et je pense qu’avec chaque relation, on apprend et on grandit, et je reviendrai toujours sur Mark et moi avec de si bons souvenirs et un pur bonheur », a-t-elle ajouté.

Alors qu’elle revient dans la vie de célibataire, Cavallari a admis qu’elle n’avait « aucun intérêt à retourner dans le monde des rencontres pour le moment ».

« Je suis vraiment heureuse et très contente de pouvoir consacrer ma vie à mes enfants et à mon travail », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle allait se concentrer sur « prendre soin de moi ».

« J’ai vraiment l’impression de ressentir cette énergie de vouloir simplement me sentir vraiment bien et de faire de moi une priorité et donc je ne sais pas vraiment où se situent les hommes sur cette liste », a-t-elle déclaré.

«Je suppose que ce n’est pas le cas, et dans quelques mois, je suis sûr que cela changera. Mais pour le moment, c’est un peu tout ce que je veux faire.