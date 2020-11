Il a autrefois trafiqué des oiseaux rares. Maintenant, il raconte comment c’est fait.

WEIDEN AN DER MARS, Autriche – Par une soirée humide à l’aéroport de Fortaleza, dans le nord du Brésil, Johann Zillinger, un trafiquant d’animaux sauvages, surveillait de près son nouvel employé. Il avait recruté le fermier de 24 ans comme mulet quelques jours plus tôt, lui promettant un voyage gratuit en Europe et 2 000 dollars en espèces. Mais le jeune homme transpirait abondamment et M. Zillinger craignait de soulever des soupçons. Enfin, il décida d’aller de l’avant. «Je lui ai donné deux lignes de coca et j’ai dit:« Allons-y ». M. Zillinger lui-même n’avait pas besoin de médicaments. Toujours habillé comme un homme d’affaires, il avait parcouru des dizaines de fois les contrôles de sécurité et de passeport, les milliers d’oiseaux exotiques qu’il trafiquait sans être détectés. Mais ce soir-là de 2002, les agents des douanes de Fortaleza, agissant sur une pointe, ont trouvé 47 œufs de perroquets en voie de disparition bourrés dans des bas de nylon et enroulés autour des deux sections médianes des hommes. Les agents ont également découvert 20 oiseaux vivants dans le sac d’un troisième complice.

Une photo dans un journal local montre le jeune mulet se couvrant le visage. M. Zillinger regarde directement la caméra. Dans l’article qui l’accompagne, les agents d’Interpol le décrivent comme l’un des plus gros trafiquants d’espèces sauvages au monde, un Autrichien nerveux qui, ce jour-là seulement, a admis avoir fait du trafic d’espèces sauvages valant plus de 350 000 dollars. Le commerce d’espèces sauvages de plusieurs milliards de dollars est la principale raison de l’extinction des espèces, selon une étude réalisée par des scientifiques américains et britanniques. Mais M. Zillinger a dit que pour lui, ce n’était jamais une question d’argent. Il voulait plutôt élever certains des oiseaux les plus insaisissables du monde. Les oiseaux sont une dépendance, «comme fumer, comme boire du café ou de l’alcool». Sa conduite n’a pas été découragée par les quatre mois qu’il a passés dans une cellule de prison brésilienne rurale après son arrestation, ses équipements réduits à un seau. Il est revenu au tristement célèbre commerce et a déclaré qu’il ne s’était arrêté que récemment et qu’il s’occupait maintenant de l’élevage d’espèces rares et de la construction d’un zoo. La première fois que nous nous sommes rencontrés dans sa modeste maison de la campagne autrichienne, M. Zillinger a pris une petite tasse de thé dans une armoire en verre, un nid improvisé pour un poussin sans plumes. Il criait d’être nourri à la main. Le soin des oiseaux lui a été inculqué par son père, couvreur et éleveur passionné de pigeons messagers, qui lui a donné deux cacatoès blancs quand il était adolescent. «Ils sont plus difficiles que les humains», a déclaré M. Zillinger en poussant une seringue contenant une formule pour oiseaux dans le bec du poussin. Les perroquets sont des animaux sensibles, en particulier à l’égard de leurs partenaires de toujours. En captivité, beaucoup n’élèvent jamais de progéniture.

Mais les cacatoès de M. Zillinger étaient un match. Au moment où le premier poussin a percé sa coquille, il est devenu accro. «C’était comme gagner à la loterie», a-t-il dit, rayonnant.

Il est tombé dans le trafic d’oiseaux rares par hasard. Aventureux et à la fin de son adolescence, il avait hâte de rencontrer des femmes bronzées au soleil sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro lorsqu’une rencontre avec un autre aficionado de perroquets de Suisse a changé sa voie. M. Zillinger a rappelé la proposition: faites passer des oiseaux en contrebande en Europe, vos voyages seront payés et vous pourrez en garder pour se reproduire. Ils ont conclu un accord. Il est monté aux nids de aras jacinthes dans le Zones humides du Pantanal et persuadé les communautés autochtones de l’aride région de caatinga du nord-est du Brésil pour lui montrer le dernier du monde Aras de Lear. Parfois, il creusait un trou et y montait, le recouvrant de bambou, de feuilles et de fruits sucrés. «Lorsque l’oiseau a atterri dessus, vous l’avez attrapé et abattu. Dans les premières années, M. Zillinger a pu faire passer les oiseaux à la douane au Brésil en graissant des palmiers. Au fil du temps, cependant, les demandes des responsables de l’aéroport sont devenues trop élevées, a déclaré M. Zillinger, et il s’est concentré sur les œufs. Attachés à son corps, les œufs resteraient au chaud en traversant l’océan jusqu’au Portugal, où il les transférait de l’incubateur humain à l’incubateur conventionnel. Le plus dur, a-t-il dit, n’était pas de les casser. «Ce sont les 10% que nous avons perdus, mais à part ça, c’était infaillible.» Au fil des ans, M. Zillinger s’est éloigné de ses trois enfants biologiques et de leurs mères, et même de ses quatre frères et sœurs. Après l’arrestation de Fortaleza, il a transféré sa femme brésilienne et ses deux enfants en Autriche. Elle l’a quitté peu de temps après. Ils ont divorcé depuis.