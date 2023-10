« Il a aussi quelques autres choses en lui… » Nick Kyrgios fait une grande prédiction pour Novak Djokovic

Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios a qualifié Novak Djokovic de « meilleur de tous les temps » et a prédit que le grand serbe remporterait encore d’autres tournois du Grand Chelem avant d’annoncer sa retraite.

Kyrgios a même affirmé que l’actuel numéro un mondial n’avait jamais obtenu le crédit qu’il méritait, malgré sa régularité et son excellente série de performances.

«Je pense qu’il (Novak Djokovic) est le meilleur de tous les temps. Comme [24] Des tournois du Grand Chelem et je pense qu’il en a quelques autres en lui aussi, c’est fou. Je ne pense pas qu’il reçoive suffisamment le crédit qu’il mérite. Il est également en tournée depuis environ 20 ans, tout comme la longévité », a déclaré Kyrgios dans le dernier épisode du podcast Hotboxin’ with Mike Tyson.

Nick Kyrgios, qui a une fiche de 2-1 contre Novak Djokovic, n’a pas connu de sortie mémorable cette année en raison de blessures. Djokovic, en revanche, avait remporté sa seule victoire contre Kyrgios à Wimbledon l’année dernière.

Nick Kyrgios dit que Novak Djokovic est le meilleur de tous les temps, mais Roger Federer a été le plus difficile à jouer pour lui : « J’ai très bien affronté Nadal. C’est contre lui que j’ai eu le plus de succès, mais il m’a quand même battu plusieurs fois. Federer pourrait vous faire sentir vraiment merdique. Non… pic.twitter.com/nXlMrufyvs – La lettre du tennis (@TheTennisLetter) 5 octobre 2023

À LIRE : Open de Chine : Aryna Sabalenka absente de l’Open de Chine, Iga Swiatek rencontrera Coco Gauff en demi-finale

Avant l’US Open de cette année, Nick Kyrgios n’a pu participer qu’à un seul match du circuit ATP en 2023. Kyrgios n’a pas pu participer à l’Open d’Australie de cette année en raison de sa blessure au genou. Ayant raté Roland-Garros, le joueur de 28 ans a fait son grand retour en juin. Mais la tentative de retour de Kyrgios n’a pas été très fructueuse puisqu’il a dû perdre contre le Chinois Wu Yibing à Stuttgart avant Wimbledon. Le rêve de Kyrgios de participer à Wimbledon a également été brisé en raison de sa blessure au poignet. Plus tard, le joueur de tennis australien a décidé de se retirer de l’US Open de cette année en raison de problèmes de forme physique.

Outre les blessures, la carrière de Nick Kyrgios a souvent été entachée de divers moments controversés sur le terrain. Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait d’être qualifié de Dennis Rodman du tennis, Kyrgios a répondu, selon Tennis 365 : « Je pense que c’est cool. J’ai en quelque sorte l’impression que les athlètes que j’aime sont Allen Iverson et Dennis Rodman, des gars comme ça, qui ont fait les choses à leur manière. Vous avez des joueurs de tennis comme Federer, Djokovic, Nadal qui sont super professionnels. Ils l’ont fait de manière très professionnelle, mais de la façon dont je l’ai fait, je me suis juste amusé et je n’ai vraiment écouté personne et j’ai battu tous ces gars.

Pendant ce temps, le grand serbe Novak Djokovic a écrit l’histoire à Flushing Meadows plus tôt cette année. Le joueur de 36 ans a pris le dessus sur le Russe Daniil Medvedev pour remporter le titre en simple messieurs de l’US Open. Avec cette victoire, Djokovic a réussi à remporter un 24e titre du Grand Chelem, un record. Djokovic, grâce à son triomphe à l’US Open 2023, a réussi à égaler le record absolu de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER