Il a appelé la GRC pour obtenir de l’aide. Quelques heures plus tard, il est décédé dans une cellule de détention du détachement

Le père d’un Albertain décédé en garde à vue après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide lors d’une effraction présumée affirme que la négligence de la GRC a contribué à la mort de son fils.

Addison Hartzler, 30 ans, est décédé dans une cellule de détention provisoire du détachement de la GRC de Grande Prairie le 3 juin, quelques heures après avoir été arrêté à son domicile dans la ville à 460 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton.

Gregory Hartzler affirme que la mort de son fils indique des défaillances systémiques dans la façon dont la GRC protège les Canadiens et prévient les décès en détention.

Il dit que l’arrestation était illégale et que la GRC a négligé le besoin de soins médicaux urgents d’Addison.

“Il est de leur responsabilité fondamentale de s’assurer que nous sommes pris en charge. Et la GRC de Grande Prairie ne l’a certainement pas fait”, a déclaré Hartzler.

“Juste dans toutes les directions où vous regardez, c’est une négligence totale.”

La GRC de l’Alberta était initialement chargée de l’enquête sur le décès, une décision qui a suscité des plaintes de la famille Hartzler qui s’inquiétait de la perspective d’une enquête interne.

Deux mois plus tard, le 9 août, la GRC a été informée que le directeur de l’application de la loi de l’Alberta avait réaffecté l’affaire à l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta, le chien de garde de la police de la province.

L’ASIRT n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Hartzler dit que son fils a appelé la GRC après une introduction par effraction présumée dans la maison où il vivait. Mais il dit qu’après que les agents qui ont répondu n’aient trouvé aucune preuve d’effraction, ils ont arrêté Addison pour méfait public.

La GRC confirme que des agents ont été appelés au domicile à 1 h 42 le 3 juin et sont arrivés cinq minutes plus tard.

Le père de Hartzler dit qu’une vidéo de sécurité à domicile montre que son fils a été arrêté neuf minutes après l’arrivée de la police.

La vidéo montre au moins trois agents arrivant sur les lieux et s’approchant de la maison avec des armes d’épaule et des lampes de poche. Une minute plus tard, les agents réintègrent le cadre. Addison Hartzler est aux côtés des officiers alors qu’ils retournent à leurs véhicules.

Hartzler est ensuite vu en train de parler avec des agents près de l’allée avant de la maison avant de se glisser sur le siège arrière d’une voiture de police. Il semble calme et n’est pas menotté.

La vidéo montre ensuite les officiers qui courent vers la maison. Ils fouillent brièvement l’arrière-cour à l’aide de lampes de poche.

Addison Hartzler est toujours assis à l’arrière de la voiture alors que deux autres véhicules de police s’approchent. Les gendarmes se blottissent dans la rue avant que les voitures de police ne partent, montre la vidéo.

Hartzler a été arrêté, emmené au détachement de la GRC de Grande Prairie et placé dans une cellule de détention.

Les informations obtenues par la famille auprès des services de santé de l’Alberta indiquent qu’il a été vu vivant pour la dernière fois au détachement à 9 h, plus de deux heures avant que la GRC n’appelle les ambulanciers paramédicaux.

“De toute évidence mort”

Un rapport de patient EMS obtenu par CBC indique que Hartzler était « manifestement mort » lorsque les ambulanciers sont arrivés à 11 h 17.

Le rapport indique que les policiers l’ont trouvé, couché face contre terre sur le sol et ont pratiqué la RCR jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux le déclarent décédé.

« Du sang était présent autour de la bouche et du nez du patient, aucun saignement actif, du sang a été noté sur le sol près de sa tête », indique le rapport.

“La RCR a été interrompue à ce moment-là en raison de signes évidents de décès.”

Gregory Hartzler s’est dit préoccupé par l’écart de deux heures entre le moment où Addison a été vu vivant pour la dernière fois et le moment où EMS a été appelé. Le protocole de la GRC stipule que les vérifications du bien-être physique doivent être effectuées à intervalles irréguliers, pas plus de 15 minutes d’intervalle.

Le rapport du SMU indique que la GRC n’a pas été en mesure d’identifier Hartzler ni de vérifier ses antécédents médicaux.

“Ils nous ont dit qu’ils ne savaient même pas qui il était après sa mort dans une cellule, neuf heures après sa garde à vue”, a déclaré Hartzler.

“C’est ridicule. Sa voiture était dans le garage de la maison. Il avait son portefeuille et ses clés sur le siège avant.

“Cela remet en question le type de recherche effectué par ces [officers] même faire à la maison à la recherche de quelqu’un qui pourrait entrer par effraction ? »

Questions sur l’état mental, les drogues

Hartzler a déclaré que lors d’une conversation téléphonique après la mort de son fils, l’officier qui l’avait arrêté lui avait dit que la décision de détenir Addison avait été prise après qu’il ne voulait pas ou ne pouvait pas fournir son nom.

L’officier lui a dit que son fils avait agi de manière psychotique et délirante, a-t-il dit.

Le rapport du patient du SMU indique que la GRC a informé les ambulanciers paramédicaux qu’il y avait eu “une possibilité de consommation de cocaïne”.

Hartzler soupçonne que son fils a connu un épisode médical sans rapport avec la consommation de drogue ou des problèmes de santé mentale.

Hartzler a déclaré que la famille attendait toujours que le médecin légiste détermine la cause du décès, mais on lui a dit que les tests de toxicologie n’avaient rien trouvé.

“De notre point de vue, peu importe à ce stade le résultat final de l’autopsie”, a-t-il déclaré. “Se précipiter pour juger, mettre quelqu’un en garde à vue au milieu de la nuit comme ça … et ne pas le faire évaluer médicalement dépasse l’imagination.”

Hartzler a déclaré que son fils n’aurait jamais dû être arrêté.

En vertu du Code criminel, la police doit avoir des motifs raisonnables pour arrêter une personne pour méfait public.

“Il y avait manifestement quelque chose qui n’allait pas chez lui. Qu’est-ce que c’est, aujourd’hui, honnêtement, nous ne le savons pas”, a-t-il déclaré.

“Mais en fin de compte, il aurait dû être évalué médicalement. Il aurait dû être évalué médicalement à la maison. Quand ils ne l’ont pas fait là-bas, ils auraient dû le faire au poste de police.”

Un échange de courriels entre l’avocat de la famille Hartzler, Tom Engel, et Marlin Degrand, sous-ministre adjoint du ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta, suggèrent que la décision initiale de demander à la GRC d’enquêter sur le décès était due en partie à la charge de travail de l’ASIRT.

“Compte tenu des circonstances, de l’absence de confrontation entre la police et M. Hartzler et compte tenu des événements d’affectation récemment confiés à l’ASIRT, j’ai ordonné que la GRC conserve la conduite de l’enquête”, a écrit Degrand.

“Cependant, si des inquiétudes devaient survenir au cours de leur enquête concernant un conflit potentiel ayant eu lieu avec la police, ou concernant les soins prodigués à M. Hartzler, un appel de suivi devait être effectué.”

Hartzler a déclaré que son fils était en bonne santé, aimait s’amuser et était profondément loyal. Il venait de déménager à Grande Prairie de la Colombie-Britannique pour chercher un emploi.

Les archives judiciaires montrent qu’il a été condamné à 15 mois de prison pour une agression en 2012, mais qu’il n’avait aucun autre casier judiciaire.

La veille de sa mort, Addison et son père se sont parlé au téléphone.

Ils planifiaient une visite à Calgary au cours de la fin de semaine. Addison était de bonne humeur, regardant un match de hockey dans le garage, a déclaré son père.

“Nous voulons une enquête approfondie”, a-t-il déclaré. “Nous voulons que la GRC soit tenue responsable.”