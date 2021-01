Les hauts responsables de Singapour sont sur la défensive au milieu du tollé public après qu’il a été reconnu que les données collectées par une application semi-obligatoire de recherche de contacts Covid-19 sont à la disposition des forces de l’ordre.

TraceTogether est la version de Singapour d’un système de traçage des contacts étroits dans le but de contenir les flambées de Covid-19. Lancé pour la première fois en mars et disponible sous la forme d’une application de téléphonie mobile et d’un jeton physique, il enregistre les contacts Bluetooth entre les appareils. Les données aident les autorités sanitaires à retracer rapidement les transmissions potentielles après la confirmation d’un cas.

À l’heure actuelle, TraceTogether compte plus de 4,2 millions d’utilisateurs, représentant près de 80% des personnes vivant dans la ville, selon le ministre de l’Éducation Lawrence Wong. Il est associé à d’autres mesures de contrôle des épidémies, comme SafeEntry, un système de suivi de la fréquentation des lieux publics tels que les restaurants.L’utilisation de l’application donne donc aux Singapouriens plus de liberté dans leur vie sociale. Ce n’est pas encore obligatoire, mais le gouvernement prévoit de le changer plus tard cette année, une fois que la demande de jetons sera pleinement satisfaite.

Aussi sur rt.com Singapore Airlines lance le « passeport Covid-19 », décrivant l’identification numérique de la santé comme faisant partie de la « nouvelle norme »

Cette semaine, cependant, l’acceptation du programme par le public a été un coup dur lorsqu’il a été révélé que les données TraceTogether n’étaient pas seulement utilisées par les responsables de la santé pour lutter contre l’infection, mais également par les forces de l’ordre, contrairement aux déclarations publiques précédentes.

La bombe a été lâchée lundi par Desmond Tan, le ministre d’État au ministère de l’Intérieur, lors d’une séance de questions au parlement. Interrogé par des députés, il a reconnu que les dispositions relatives à la protection de la vie privée du programme n’empêchaient pas son utilisation dans les enquêtes en vertu du Code de procédure pénale de Singapour. La page Web TraceTogether a donc été mise à jour pour refléter cela.

La révélation a déclenché la colère à Singapour, Wong et son collègue Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères qui dirige également l’Initiative Smart Nation sur la gouvernance numérique, ont pris le plus de critiques. Les deux fonctionnaires ont déclaré au dossier que le programme serait utilisé uniquement pour la recherche des contacts.

Aussi sur rt.com Des centaines de Britanniques « disparaissent » de la station de ski suisse après avoir été mis en quarantaine au milieu de la nouvelle peur de la souche Covid-19

Mardi, Balakrishnan a défendu l’application au parlement, affirmant qu’il « n’avait pas pensé à » le code pénal lorsqu’il a donné ses garanties de confidentialité en juin.

« Je pense que les Singapouriens peuvent comprendre pourquoi [the law] confère de si larges pouvoirs. Il peut y avoir des crimes graves, des meurtres, des incidents terroristes pour lesquels l’utilisation des données TraceTogether dans les enquêtes policières peut être nécessaire dans l’intérêt public. « dit-il, ajoutant que « la police doit recevoir les outils nécessaires pour traduire les criminels en justice et protéger la sûreté et la sécurité de tous les Singapouriens ».

Lire la suite La Nouvelle-Zélande a déclaré « la principale Zélande » par Twitter après avoir proposé de partager son stock de vaccins surdimensionné avec les îles voisines

Balakrishnan a également souligné qu’à ce jour, il n’y a eu qu’un seul cas d’intervention policière, impliquant un meurtre. Le ministre a déclaré que Singapour maintenait un bon équilibre entre la vie privée et la sécurité publique avec le TraceTogether. Il l’a comparé aux États-Unis, où les forces de l’ordre devaient dépenser « des millions » pour accéder au téléphone d’un terroriste mort par piratage.

La réponse de Singapour à Covid-19, y compris le programme de recherche des contacts, est largement considérée comme un succès, aucune flambée importante de l’infection n’ayant été enregistrée depuis août. Son bilan est actuellement de 29 morts.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!