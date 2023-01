Iker Guarrotxena Treble aide le FC Goa à gagner 4-2 contre l’East Bengal FC

Iker Guarrotxena a réussi un triplé dans le premier quart, le plus rapide de cette saison, pour hisser le FC Goa à la troisième place du classement de la Super League indienne (ISL) 2022-23 après une victoire 4-2 sur l’East Bengal FC au Jawaharlal Nehru Stadium jeudi.

La salve de 12 minutes de Guarrotxena a porté son total de buts pour la saison à deux chiffres et a propulsé l’Espagnol au sommet du classement des buteurs. Le résultat a également porté un coup aux espoirs de l’East Bengal FC en séries éliminatoires, et ils se retrouvent maintenant à dix points de la sixième place avec cinq matchs à jouer.

Les Gaurs n’ont apporté aucun changement à leur alignement par rapport au match précédent car l’entraîneur-chef Carlos Pena a seulement changé la formation d’un 4-2-3-1 à un 4-1-2-3. Les porteurs de la torche ont apporté trois changements qui ont vu l’inclusion d’Ivan Gonzalez, Jerry Lalrinzuala et Sumeet Passi dans le onze de départ.

La légère modification de la formation a ajouté plus de prouesses offensives à une équipe du FC Goa qui était impatiente de se dégager des places vulnérables des séries éliminatoires. Il n’a pas fallu longtemps pour voir le pari de Pena fonctionner car les hôtes étaient en possession d’une avance de 3-0 après seulement 23 minutes.

Tout a commencé à la 11e minute, lorsque Devendra Murgaonkar a glissé un ballon en profondeur dans la surface depuis la droite vers Noah Sadaoui. Sous la pression de Passi, l’ailier l’a poussé dans le chemin de Guarrotxena, qui l’a rentré à bout portant.

Dix minutes plus tard, Guarrotxena doublait son score d’une tête plongeante spectaculaire. Cette fois, l’attaque partait du flanc gauche alors que Sadaoui envoyait un tir précis dans la surface de réparation et que la tête de Guarrotxena rebondissait sur le deuxième poteau et atterrissait dans le but.

L’Espagnol a réussi son tour du chapeau deux minutes plus tard. Le corner de Brandon Fernandes était détourné du but par Fares Arnout avant que Sanson Pereira ne le ramène dans la surface. La défense de l’EBFC a été prise du mauvais pied lorsque Guarrotxena a levé le ballon au fond des filets à bout portant.

Sept minutes après le début de la seconde période, Lalchungnunga a fait tomber Brandon près du bord de la surface. Edu Bedia et Brandon se sont tenus au-dessus du coup franc avant que ce dernier ne parvienne à l’enrouler au deuxième poteau pour augmenter l’avantage du FC Goa.

Les visiteurs ont monté un bref défi, lorsqu’un Suhair VP non marqué a hoché la tête sur le centre de Mahesh Singh à bout portant à la 59e minute et Sarthak Golui a ramené le déficit à deux à la 66e minute avec une autre tête.

Mais ils s’étaient trop laissé faire. À la toute fin, la frappe basse de Redeem Tlang a été portée sur le poteau par Kamaljit Singh à la 80e minute, et l’effort de Mahesh à la 87e minute à l’autre bout était légèrement large au premier poteau alors que les deux équipes cherchaient plus de buts. Mais le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet à plein temps.

Le FC Goa est passé à la troisième place, bien que les Kerala Blasters, l’ATK Mohun Bagan et l’Odisha FC aient deux matchs en main juste en dessous d’eux. Edu Bedia a décroché son quatrième carton jaune de la saison et manquera la prochaine rencontre des Gaurs contre l’Odisha FC le 6 février.

L’East Bengal FC manque rapidement de temps et affrontera les Kerala Blasters lors de son prochain match ISL le 3 février.

