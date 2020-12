Ikea a suivi Argos en annonçant qu’il abandonnerait son catalogue après 70 ans.

Le détaillant suédois des emballages plats a publié le catalogue pour la première fois en 1951, mais il le dira au revoir l’année prochaine car «les temps changent». Cependant, ceux qui aiment parcourir les salles d’exposition bien-aimées de chez eux pourront acheter un livre à la place.

Ikea a déclaré que ses conseils et produits en matière d’ameublement de la maison continueront d’être disponibles et qu’il continuera à offrir une «inspiration de pièce complète» en ligne.

Cependant, avec plus de personnes utilisant Internet, il a déclaré qu’il était «de plus en plus difficile» d’atteindre les acheteurs via le catalogue. Il a déclaré avoir testé de nouvelles approches au cours des deux dernières années avant de prendre la décision finale.

Konrad Grüss, directeur général d’Inter IKEA Systems, a déclaré: «Pour les clients et les collègues, le catalogue IKEA est une publication qui apporte beaucoup d’émotions, de souvenirs et de joie.

«Depuis 70 ans, c’est l’un de nos produits les plus uniques et emblématiques, qui a inspiré des milliards de personnes à travers le monde.

«Tourner la page de notre catalogue bien-aimé est en fait un processus naturel puisque la consommation des médias et les comportements des clients ont changé. Afin d’atteindre et d’interagir avec de nombreuses personnes, nous continuerons d’inspirer avec nos solutions d’ameublement de nouvelles manières. »

Les détails du livre sont en cours de finalisation, mais Ikea a déclaré qu’il «rendra hommage à la riche histoire de 70 ans du catalogue final, combinant la vision actuelle d’IKEA sur la vie à la maison et ses solutions d’ameublement inspirantes».

En juillet, Argos a annoncé qu’il cesserait d’imprimer son fameux «livre de rêves».