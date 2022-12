Ikea Sonos Symfonisk Lamp 2 Review: la lampe la plus bruyante du monde

En bref Note d’expert Avantages Audio de qualité Sonos

Son à 360 degrés

Accepte les ampoules standard E26/27 Les inconvénients Pas de micros

Conception inhabituelle

La lampe ne conserve pas l’état de l’alimentation

Notre avis La lampe de haut-parleur Symfonisk reste un peu bizarre, mais pour les petits espaces, c’est un hybride pratique, et l’esthétique et l’audio ont été améliorés sur la première génération.

Prix ​​lors de l’examen

169 $ (abat-jour textile) | 189 $ (abat-jour en verre)

Mis à jour le 14 décembre 2022 – Ikea ajoute la possibilité de l’acheter en tant que lampadaire sur pied, y compris un nouvel abat-jour en bambou.

Le partenariat entre le géant du meuble à plat Ikea et les maîtres des haut-parleurs Wi-Fi Sonos a été fructueux, bien qu’un peu étrange, et rien ne le caractérise plus que le haut-parleur de la lampe Symfonisk : un produit hybride qui est à la fois une évidence et une bizarrerie totale.

J’étais un grand fan du haut-parleur à lampe d’origine, mais il avait clairement quelques défauts. C’est pourquoi je suis ravi de voir que les deux sociétés sont revenues pour tenter leur chance, et même si cette deuxième génération n’est pas parfaite, c’est de loin l’enceinte Symfonisk qui conviendra à la plupart des gens.

Concevoir et construire

La première lampe Symfonisk avait l’air… unique, c’est le moins qu’on puisse dire. Cette deuxième version est clairement proche, mais Ikea a un peu dépouillé avec un design qui devrait convenir à un peu plus de salons qu’auparavant.

Disponible en blanc ou en noir, il est également livré avec un choix d’abat-jour. Je l’ai revu avec un abat-jour en verre dépoli qui rappelle l’original, mais vous pouvez également opter pour une version en tissu double couche si vous préférez. Vous pouvez également mélanger et assortir une lampe blanche avec un abat-jour noir, ou vice versa.

Depuis son lancement, Ikea a également annoncé une nouvelle version de lampadaire, qui prend le même haut-parleur mais le place sur un support haut pour une source de lumière plus verticale – y compris un nouvel abat-jour en bambou plus doux. Comme auparavant, toutes les pièces sont compatibles entre elles.

Le corps de l’enceinte lui-même est toujours enveloppé d’une maille en tissu, mais la base en plastique évasée de la première génération a été supprimée pour une silhouette cylindrique plus lisse.

Les contrôles sont également plus simples. Le bouton précédent – qui suggérait toujours des commandes de gradation qui n’étaient jamais là – a été remplacé par un simple interrupteur-poussoir pour allumer la lampe. Autour du côté opposé, vous trouverez des boutons de lecture/pause et de volume pour le haut-parleur.

Les séparer était probablement pour faciliter l’allumage de la lampe sans interrompre accidentellement votre musique, mais il est un peu étrange de devoir tendre la main derrière le haut-parleur pour appuyer sur un bouton de volume. Là encore, cela peut être une décision intelligente – avec des personnes susceptibles de contrôler leur audio à partir d’un téléphone plus souvent qu’autrement, il y a quelque chose à dire pour ranger des boutons que vous n’utilisez peut-être pas souvent – mais que vous devez avoir de temps en temps tandis que.

Ikea a également pris la décision intelligente de passer au raccord d’ampoule E26 / 27 commun, il est donc plus probable que vous preniez des ampoules que vous avez déjà – et il sera plus facile de trouver un remplacement si vous en avez besoin.

Vous pouvez utiliser une ampoule ordinaire, ou vous pouvez bien sûr équiper la lampe d’une ampoule intelligente compatible – soit de la gamme Trådfri d’Ikea, soit de tout autre fabricant.

Cela vaut cependant la peine de soulever un petit ennui – si la lampe perd de l’alimentation (soit par une coupure de courant, soit en étant débranchée), elle ne se souviendra pas de son état d’alimentation, donc toute ampoule intelligente devra être réactivée manuellement. Cela ne devrait pas arriver trop souvent, donc ce n’est pas un dealbreaker, mais gardez-le à l’esprit.

Performances audio

Une fois de plus, l’audio est une gracieuseté de la société audio américaine Sonos, qui fabrique sa propre gamme impressionnante de haut-parleurs Wi-Fi parallèlement à ces collaborations Ikea.

Compte tenu de la taille et du prix, vous espérez peut-être que c’est secrètement un moyen d’acheter le Sonos One à 219 $ / 199 £ pour un peu moins – et d’obtenir une lampe gratuite pour démarrer.

Malheureusement, ce n’est pas tout à fait le cas, mais ne soyez pas trop déçu. Le haut-parleur de la lampe a sa propre architecture audio personnalisée — distincte de la lampe One ou de la lampe de première génération — et ne sonne donc pas tout à fait la même chose que l’un ou l’autre.

Sonos dit qu’il est prioritaire d’améliorer la dispersion audio cette fois-ci, afin que vous obteniez un son correct à 360 degrés où que se trouve la lampe, et que vous n’ayez pas à trop insister sur le placement. C’est une priorité intelligente pour ce produit – vous pourriez être prêt à placer un haut-parleur là où il sonnera le mieux, mais il n’y a probablement qu’un ou deux endroits dans une pièce où vous voulez coller une lampe.

Il y a des compromis à cette décision. Bien que le son se porte bien, il y a un peu moins de clarté ici que ce à quoi je suis habitué avec les haut-parleurs Sonos. Sur les pistes pop et rock chargées, il est trop facile pour les instruments individuels de se perdre dans le mix. Et bien qu’il y ait beaucoup de basses pour une écoute quotidienne, cela ne suffit pas pour conduire même une fête conviviale pour Covid.

Pour être clair, ce n’est en aucun cas un mauvais haut-parleur – il est brillant et bien équilibré, et peut se tourner assez bien vers la plupart des genres. Cela conviendra à tous, sauf aux auditeurs les plus exigeants, mais les audiophiles qui espèrent un Sonos de pointe devront dépenser un peu plus pour l’obtenir.

Vous obtenez au moins la gamme habituelle de smarts Sonos. Vous pouvez mettre le haut-parleur en ligne via Wi-Fi ou Ethernet, et la configuration ne prend qu’une minute ou deux avec l’application Sonos officielle, y compris une dernière étape de couplage du haut-parleur avec l’application via NFC en touchant votre téléphone dessus.

L’application vous offre également un égaliseur pour ajuster le profil sonore du haut-parleur, et bien sûr des options pour vous connecter à des services de musique et le coupler avec d’autres haut-parleurs Sonos pour un son multi-pièces (ou pour coupler deux d’entre eux pour un son stéréo, si vous ne le faites pas). cela ne me dérange pas d’avoir deux lampes aussi).

Ce n’est cependant pas un bon haut-parleur intelligent. Il n’y a pas de microphones, vous ne pouvez donc pas l’utiliser directement avec Google Assistant ou Alexa, contrairement à certains autres produits Sonos qui intègrent les assistants virtuels.

Si vous êtes un utilisateur Apple, vous pouvez également utiliser AirPlay 2 pour contrôler facilement le haut-parleur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Il existe également un support pour TruePlay d’Apple, que vous pouvez utiliser pour optimiser le son si vous avez un appareil iOS à portée de main.

Prix ​​et disponibilité

À 169 $ / 185 £ pour la version textile et 189 $ / 199 £ pour le verre, le Symfonisk est à peu près au même prix que son prédécesseur. Pour un peu plus, vous pouvez obtenir le Sonos One, qui offre un son légèrement meilleur et des commandes vocales intégrées — mais ce n’est pas une lampe.

Au moment de la rédaction de cet article, nous ne savons pas combien coûtera la version lampadaire de la lampe, et probablement pas avant sa mise en vente en janvier 2023.

Fondamentalement, même en mettant de côté les autres haut-parleurs Sonos, vous pouvez obtenir un meilleur haut-parleur ailleurs pour l’argent, bien que je ne veuille pas trop minimiser la qualité ici.

La question est : combien vaut une ampoule pour vous ? Ou, pour être plus juste : combien vaut pour vous le gain de place d’une enceinte et d’une lampe combinées ?

Verdict

Il n’est pas injuste de dire que la lampe Symfonisk reste un peu étrange. Combien de personnes ont vraiment besoin, ou même veulent, d’une lampe qui soit aussi une enceinte ?

Mais pour les petits espaces, il s’agit d’un hybride pratique, et les plus exigeants sur le plan esthétique peuvent également savourer la possibilité de cacher leur équipement audio dans un meuble de maison moins gênant.

Si tout ce que vous voulez, c’est un haut-parleur, vous pouvez probablement faire mieux que cela – le modeste saut de prix vers le Sonos One en vaut certainement la peine. Mais si vous aimez l’idée d’une lampe qui fait du bruit, c’est un solide raffinement de la vision unique d’Ikea.