Ikea s’est excusé auprès des clients en colère après s’être plaints de pénuries de stock et de retard de commandes, le détaillant accusant la congestion des ports britanniques.

La société suédoise, qui a vu ses ventes monter en flèche après le blocage, a été touchée par une vague de plaintes d’acheteurs en colère contre des commandes manquantes, retardées et endommagées.

Les clients ont accusé le détaillant de mauvaise communication et de «ne pas être joignable».

S’excusant dans un communiqué, Ikea a pointé du doigt le chaos dans les ports suite à une flambée de la demande d’importations.

La situation a été exacerbée par la pandémie, avec la réouverture des pays après le verrouillage, la ruée vers Noël et le stockage au milieu des craintes d’un Brexit sans accord, tous alimentant la flambée.

Ikea a pointé du doigt le chaos dans les ports suite à une flambée de la demande d’importations après que des clients se sont plaints de commandes retardées (photo d’archive)

Les produits blancs, les meubles, les articles ménagers et les matériaux de construction sont également retardés par la congestion des marchandises entrant en Grande-Bretagne. Sur la photo: des camions font la queue pendant des kilomètres sur l’A20 près de Douvres

Samedi, la British Ports Association a déclaré que les problèmes étaient désormais « en cascade », les longues files d’attente de trafic en dehors des ports de camions devenant de plus en plus courantes.

Une porte-parole d’Ikea ​​a déclaré: « Cette période continue d’être extraordinaire et nous nous excusons sans réserve pour les inconvénients causés à nos clients », a-t-elle ajouté.

«Nous comprenons parfaitement leur frustration et voulons leur assurer que nous travaillons intensément pour résoudre ces défis le plus rapidement possible.

Sur Twitter, un client en colère a déclaré: « Ma commande a plus d’une semaine de retard et @IKEAUKSupport ne répondra à rien et ne me mettra pas au courant de l’état de la livraison. »

Un autre a ajouté: « @IKEAUKSupport J’attends toujours une réponse pour quelque chose de cassé lorsque j’ai ouvert ma livraison … J’essaye de trier cela depuis 16 jours et aucune réponse du tout. »

Tandis qu’un troisième, répondant aux excuses d’Ikea, a déclaré: « D’accord, mais cela n’explique pas pourquoi ils n’ont pas été joignables. Ne pas livrer est une chose, ne pas informer les clients et ignorer leurs appels en est une autre et entièrement sous le contrôle d’ikea.

Les problèmes dans les ports ont freiné les importations d’articles tels que les matériaux de construction.

La semaine dernière, le constructeur automobile Honda a dû suspendre la production en raison d’une pénurie de composants.

Le patron Richard Ballantyne a blâmé une « tempête parfaite » de la flambée des mouvements mondiaux de conteneurs, de la période occupée avant Noël et des personnes transportant plus de marchandises avant la fin de la période de transition du Brexit.

Ryan Clark, directeur du transitaire Westbound Logistics Services basé dans l’Essex, a déclaré la semaine dernière à la BBC: « L’augmentation du fret crée soit des prix plus chers pour le consommateur, soit une non-durabilité pour les entreprises qui seront forcées de fermer là où le prix de la poursuite ne peut pas être augmenté.

Les détaillants de jouets sont à court de certains des cadeaux de Noël les plus populaires de cette année, le chaos dans les ports britanniques s’ajoutant à une pénurie d’approvisionnement.

Les produits sur le point de se vendre comprennent des ensembles Lego, des poupées Barbie et des peluches « Baby Yoda » – l’un des cadeaux les plus recherchés de 2020.

Les parents se précipitent pour trouver des alternatives et se font dire qu’ils ne peuvent peut-être pas mettre la main sur le cadeau qu’ils souhaitent pour leurs enfants.

Les experts ont averti que les magasins avaient été frappés par une tempête parfaite de problèmes de demande et d’offre après que les acheteurs aient dépensé environ 1,7 milliard de livres sterling dans des rues commerçantes bondées hier.

La flambée des achats de dernière minute s’est combinée à des retards dans l’arrivée des marchandises à Felixstowe, sur la côte du Suffolk, qui ont gravement touché les stocks des magasins, dont certains ne peuvent pas se procurer des jouets assez rapidement. Les restrictions de sécurité de Covid ont également frappé les chaînes d’approvisionnement utilisées par les détaillants et d’autres industries.

Les conteneurs d’expédition dominent un pub à Felixstowe (photo) alors que les retards au port se poursuivent

Les produits blancs, les meubles, les articles ménagers et les matériaux de construction sont également retardés par la congestion des marchandises entrant en Grande-Bretagne, tandis que le constructeur automobile Honda a fermé son usine de Swindon en raison de la difficulté à obtenir des pièces.

Le chaos à Felixstowe, également entravé par les stocks de Brexit et les fournitures médicales contre les virus, menace maintenant de provoquer des embouteillages dans d’autres ports lorsque les conteneurs d’expédition sont réacheminés.

Gary Grant, propriétaire de The Entertainer, le plus grand détaillant de jouets du pays, a déclaré au Mail dimanche dernier: « Le commerce des jouets ne manquera pas de jouets – les étagères ne seront pas vides à 17 heures la veille de Noël, aucune chance. .

« Mais il y a toujours certaines choses que le monde entier a voulu acheter – des cubes Rubik, des poupées Cabbage Patch, Tracy Island ou Teletubbies. Cette année, c’est la peluche Baby Yoda de Mattel à 25 £ – ils sont comme de la poussière d’or. Une autre gamme qui s’est incroyablement bien vendue cette année est Barbie. Nous avons environ la moitié de la gamme en stock et nous attendons que d’autres arrivent. Mais elle n’arrive pas aussi vite que nous la vendons.

Les jouets Baby Yoda ont gagné en popularité cette année grâce au succès de la série télévisée dérivée de Star Wars The Mandalorian.

M. Grant, dont la société exploite plus de 170 magasins à travers le Royaume-Uni, a ajouté: « Nous ne serons pas complètement épuisés de Barbies la veille de Noël, mais nous ne proposons que la moitié de la gamme, vous risquez donc de ne pas obtenir celle que vous voulez. Cela tient à la demande, mais c’est aussi le fait que les expéditions de nouveaux stocks sont retardées.