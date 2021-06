IKEA France condamné à 1 million d’euros d’amende, l’ex-PDG condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir espionné des employés

L’entreprise a été condamnée à une amende de 1 million d’euros (1,21 million de dollars), la moitié de ce que les procureurs avaient demandé. Le directeur général en charge au moment de l’espionnage, Jean-Louis Baillot, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 50 000 € d’amende.

Les violations de la vie privée au cœur du procès ont eu lieu entre 2009 et 2012, lorsque IKEA France a embauché la société de sécurité privée Eirpace pour aider à contrôler les candidats et à rechercher des problèmes potentiels chez les employés. Le processus impliquait d’obtenir illégalement des dossiers à partir d’une base de données de la police. De hauts responsables d’IKEA ont également été accusés d’avoir partagé de manière inappropriée les données privées de personnes dont ils souhaitaient que les antécédents soient vérifiés par des enquêteurs privés.

Les procureurs ont déclaré que le programme avait peut-être été lancé au début des années 2000 et visait environ 400 personnes. À son apogée, IKEA France dépensait chaque année des sommes à six chiffres pour financer l’espionnage.

L’arrangement a finalement été révélé en 2012 par les médias français, qui ont publié des communications entre le chef de la gestion des risques de l’époque, Jean-François Paris, et le patron d’Eirpace, Jean-Pierre Foures. Dans un cas, Paris voulait savoir comment un certain employé pouvait s’offrir un nouveau cabriolet BMW, et dans un autre, un employé a été signalé pour un chèque pour avoir participé à des manifestations.

Au total, 15 personnes étaient jugées, dont des cadres supérieurs d’IKEA France, le directeur d’Eirpace et quatre policiers. La procédure a débuté fin mars.

L’équipe de défense d’IKEA France a fait valoir qu’il n’y avait pas de criminalité dans ce que l’entreprise a fait et qu’elle a été suffisamment punie pour ses « faiblesses organisationnelles » par les dommages causés à sa réputation.

La procureure de la République Pamela Tabardel a exhorté les juges à envoyer un « message fort » concernant la menace d’une surveillance de masse des entreprises contre les travailleurs.

