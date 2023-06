Ikea Canada dévoile une nouvelle mascotte à réaction mitigée

Ikea Canada a une nouvelle mascotte en ville et demande aux clients de lui donner un nom dans un nouveau TikTok publié lundi.

L’entreprise de meubles et de décoration a dévoilé la nouvelle mascotte – un humain étrangement grand et souriant avec une salopette à jambes larges de marque Ikea, un t-shirt jaune, de grosses chaussures à plateforme et ce qui semble être une coupe de cheveux au bol jaune, ou peut-être un chapeau .

Ikea Canada a sous-titré la vidéo « Le vote le plus élevé d’ici vendredi l’emporte! » avec quatre choix de noms : Billy, Vän, Hex et Blue.

Les utilisateurs sont intervenus avec leurs propres noms, soulignant à quel point cela avait l’air terrifiant.

Un utilisateur a dit « Ne le nommez pas… débarrassez-vous-en », tandis qu’un autre a demandé : « Sommes-nous certains qu’il n’est pas maudit ? »

Un utilisateur l’a qualifié de « démon de la paralysie du sommeil ».

Un autre utilisateur a commenté « Billy ou Hex ! (je suis dans le coin tremblant de peur). »

Plusieurs utilisateurs ont commenté « boulettes de viande », faisant référence aux fameuses boulettes de viande d’Ikea ​​que l’on peut trouver dans le restaurant d’inspiration suédoise en magasin.

Ikea a répondu à certains des commentaires effrontés avec un emoji qui pleure de rire ou a indiqué ceux avec d’autres suggestions à la liste des choix.

Les fanatiques d’Ikea ​​peuvent voter en commentant le post TikTok d’ici vendredi.