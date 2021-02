Des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) Mandi ont développé une application mobile basée sur l’intelligence artificielle (IA) pour les patients Covid-19 afin de surveiller et de détecter avec précision l’identité d’une personne mise en quarantaine à domicile. L’application de gestion de quarantaine à domicile (HQMA), appelée LakshmanRekha, utilise une combinaison de vérification biométrique, de géorepérage et d’IA.

«Nous avons développé une version pilote de l’application mobile LakshmanRekha et l’avons testée sur de petits ensembles de données. Les résultats obtenus sont très bons et nous travaillons maintenant à ajouter plus de fonctionnalités, d’évolutivité et de convivialité pour la préparer au déploiement», Aditya Nigam, professeur associé , École d’informatique et de génie électrique, IIT Mandi, a déclaré dans un communiqué.

En plus de la gestion de la quarantaine, cette application peut également servir de plate-forme de téléphonie mobile inaccessible pour les utilisateurs mobiles normaux (non-Covid), dans des situations telles que le couvre-feu ou toute urgence nationale, pour identifier les contrevenants ou les contrevenants.

Selon les chercheurs, dans les applications mobiles de gestion de quarantaine existantes, les personnes isolées doivent partager leur position instantanée de manière routinière via la technologie de géorepérage ou elles doivent télécharger un selfie de visage toutes les heures ou dix fois par jour. Mais ces applications de géorepérage ne parviennent pas à garantir l’identité de l’utilisateur à tout moment car les individus peuvent laisser les téléphones portables dans des zones d’isolement et entrer / sortir, violant les règles d’auto-isolation.

De même, l’idée de télécharger un selfie de visage toutes les heures ne peut pas garantir le séjour du patient dans une zone géo-clôturée, car il peut également essayer de tromper le système en utilisant une photo contenant son visage enregistré, a déclaré l’équipe.

Pour atténuer ces risques, LakshmanRekha fait correspondre l’emplacement de quarantaine de l’individu avec l’emplacement d’où ils ont téléchargé les données biométriques, selon les résultats publiés dans le magazine IEEE Consumer Electronics.

Parallèlement à cela, à l’aide de l’IA, l’application calcule en permanence un score d’authentification qui peut mesurer la certitude que l’utilisateur mis en quarantaine est également celui qui utilise le mobile.

Si l’application détecte une action indiquant que l’identité de l’utilisateur a été modifiée, elle informera directement les autorités de l’action nécessaire, a déclaré l’équipe.