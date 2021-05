IIT-Madras souligne le besoin de conservation de l’eau à travers le clip vidéo «  Rivers of India  »

À l’occasion de la Journée internationale de l’eau, le 22 mars, le Centre international pour l’eau propre (ICCW), Indian Institute of Technology-Madras, a publié une vidéo musicale intitulée Fleuves de l’Inde, mettant en vedette le célèbre chanteur Bombay Jayshri et le chanteur classique Kaushiki Chakraborty, entre autres. Conceptualisée et écrite par un ancien étudiant et musicien de l’IIT Madras basé aux États-Unis, la vidéo met en évidence l’importance de la conservation de l’eau et avertit que notre mépris des écosystèmes cause des «dommages sans précédent» à nos rivières. Les paroles de la vidéo musicale contiennent les noms de 51 rivières de toute l’Inde. Le clip nomme également une phrase de l’épopée tamoule du 1er millénaire Silappathikaram comme source d’inspiration.

La vidéo publiée par l’ICCW appelle à l’action, affirmant que l’exploitation humaine des ressources en eau ne peut être laissée sans contrôle car la diminution des plans d’eau peut amener les nations au bord d’une guerre pour leur contrôle. Le clip vidéo de l’ICCW souligne également l’importance de la sensibilisation aux ressources en eau et souligne l’engagement du centre à apporter des recherches de pointe sur le terrain et à «montrer la voie».

L’ICCW, fondée par l’IIT Madras en 2018, vise à utiliser la technologie pour rechercher des solutions durables en matière d’eau propre et combler le fossé entre les dernières recherches et la mise en œuvre.

Le problème de l’eau potable propre est énorme en Inde car seulement moins de 50% de la population a accès à l’eau potable, les données publiées par le Rapport du programme conjoint de suivi 2017 par les États de l’UNICEF et de l’OMS. Selon le Institution nationale pour la transformation de l’Inde (NITI) Aayog, Inde souffre de «la pire crise de l’eau de son histoire» car l’accès insuffisant à l’eau potable tue environ 2 lakh chaque année. D’ici 2030, on estime que la demande d’eau de l’Inde deviendra le double de l’offre disponible.

En 2018, le ministère Jal Shakti, NITI Aayog, a développé l’indice composite de gestion de l’eau (CWMI) pour sensibiliser et faciliter une gestion efficace de l’eau.

